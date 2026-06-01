Le Borussia Dortmund dément avoir reçu une offre de Fenerbahce pour Serhou Guirassy, tandis que le montant demandé par le grand club allemand pour son attaquant vedette a été révélé

Le directeur sportif de Dortmund, Ricken, a rapidement démenti les rumeurs évoquant un transfert sensationnel de l’attaquant vedette Guirassy vers Fenerbaçhe.

Si le club stambouliote multiplie les approches publiques pour recruter l’avant-centre, la direction du Signal Iduna Park demeure impassible.

S’exprimant au micro du WAZ, Ricken a clarifié la position officielle du club : « Nous n’avons reçu aucune offre pour Serhou et nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Il a démontré de manière impressionnante sa valeur pour le Borussia Dortmund au cours des deux dernières saisons. »