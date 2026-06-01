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Le Borussia Dortmund dément avoir reçu une offre de Fenerbahce pour Serhou Guirassy, tandis que le montant demandé par le grand club allemand pour son attaquant vedette a été révélé
Ricken dément les rumeurs de transfert à Fenerbahçe
Le directeur sportif de Dortmund, Ricken, a rapidement démenti les rumeurs évoquant un transfert sensationnel de l’attaquant vedette Guirassy vers Fenerbaçhe.
Si le club stambouliote multiplie les approches publiques pour recruter l’avant-centre, la direction du Signal Iduna Park demeure impassible.
S’exprimant au micro du WAZ, Ricken a clarifié la position officielle du club : « Nous n’avons reçu aucune offre pour Serhou et nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Il a démontré de manière impressionnante sa valeur pour le Borussia Dortmund au cours des deux dernières saisons. »
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Dortmund exige une indemnité colossale pour sa star
Le club répète que Guirassy n’est pas à vendre, mais selon plusieurs sources, il faudrait une offre financière colossale pour que Dortmund accepte même d’entamer des discussions. D’après la presse locale, le BVB ne bougera pas avant de recevoir une proposition supérieure à 40 millions d’euros, somme qui correspond au statut de l’un des meilleurs buteurs du Vieux Continent.
Par ailleurs, la clause libératoire inscrite dans le contrat du joueur de 30 ans ne s’applique pas à Fenerbaçhe, ce qui renforce encore la position de force du club allemand et lui permet de dicter ses conditions, y compris un prix élevé, si un prétendant venait à tester sa détermination pendant le mercato.
Les grands clubs turcs se lancent ouvertement à la conquête de Guirassy
L’avenir de Guirassy agite beaucoup les esprits, en raison des luttes de pouvoir qui secouent actuellement les coulisses de Fenerbahçe. Le candidat à la présidence Aziz Yildirim a récemment annoncé qu’il comptait recruter la star de Dortmund s’il remportait les élections, et certains médias turcs ont même évoqué l’existence d’un accord verbal entre les deux parties.
Son rival, Hakan Safi, a toutefois contre-attaqué en adressant un message musclé aux partisans : « Chers supporters de Fenerbahce, nous effectuerons bientôt des annonces de transferts. Vous verrez clairement la vision que nous avons présentée lors de la dernière semaine de la campagne électorale. Nous sommes là pour faire de Fenerbahce le champion. »
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Le BVB ne considère que les offres exceptionnelles.
Safi a réaffirmé son intérêt, précisant qu’il suivait l’attaquant depuis longtemps. « Celui qui remportera les élections s’assurera les services de Guirassy. Par conséquent, si Dieu le veut, je le recruterai », a ajouté Safi, soulignant la pression intense exercée par le club turc.
Si Dortmund souhaite évidemment conserver ses meilleurs talents, le directeur sportif Ole Book a récemment rappelé la nécessité de rester pragmatique sur le plan financier.
« Ses buts en font un joueur clé, a-t-il expliqué en conférence de presse. Nous n’avons aucune intention de nous en séparer. Mais si une offre exceptionnelle arrive, nous l’étudierons. »