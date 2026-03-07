Getty Images
Traduit par
Le Borussia Dortmund confirme que l'international allemand quittera le club en tant qu'agent libre après sept ans passés au sein du géant de la Bundesliga
Dortmund confirme le départ de Brandt
Le PDG du club, Lars Ricken, a rompu le silence concernant l'avenir de l'international allemand après la victoire 2-1 de Dortmund contre Cologne. Dans une interview d'après-match accordée à Sky, Ricken a répondu aux spéculations qui allaient bon train depuis des mois. « Il y a déjà eu plusieurs articles à ce sujet. Le fait est qu'il y a eu des discussions ouvertes et qu'il a été convenu que le contrat arrivant à expiration ne serait pas prolongé », a déclaré Ricken. « [Il a] disputé plusieurs centaines de matchs pour le Borussia Dortmund. Je pense que nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Il a joué pour nous pendant sept ans et a parfois été critiqué. Il aura 30 ans dans quelques semaines, nous pouvons nous réorienter, cela peut donc être une opportunité pour les deux parties. Nous étions finalement d'accord. »
- Getty Images Sport
Une aventure de sept ans touche à sa fin
Brandt est arrivé à Dortmund en 2019, en provenance du Bayer Leverkusen, son rival, dans le cadre d'un transfert d'environ 25 millions d'euros. Depuis lors, il a accumulé des centaines d'apparitions, devenant l'un des visages les plus reconnaissables de l'équipe. Malgré des critiques occasionnelles concernant sa régularité, ses capacités techniques et sa vision du jeu ont souvent fait de lui un joueur décisif pour les Schwarzgelben, tant au niveau national qu'européen.
La décision de se séparer semble être mutuelle et amicale, la direction du club considérant que c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ. Ricken a souligné que la relation reste solide malgré le départ imminent, déclarant : « Nous nous séparons avec beaucoup de reconnaissance. » Le club, qui occupe la deuxième place de la Bundesliga, va désormais pouvoir commencer à planifier ses recrutements pour le prochain mercato sans son numéro 10 de longue date.
Matthaus donne son avis sur l'héritage de Brandt
Même lors d'une performance relativement discrète lors de la victoire à Cologne, Brandt a prouvé sa valeur en offrant une passe décisive sublime à Maximilian Beier. Lothar Matthaus, légende du football et commentateur pour Sky, n'a pas tardé à saluer l'impact de la star sur le club. « Un joueur qui n'a peut-être pas exploité tout son potentiel, mais qui a souvent fait la différence », a déclaré Matthaus.
Matthaus a également souligné que la manière dont s'est déroulé son départ témoigne du professionnalisme dont Brandt a fait preuve pendant ses sept années en Westphalie. Il a ajouté : « Compte tenu de la période fructueuse que Julian a connue au BVB, nous devrions pouvoir nous regarder dans les yeux, non seulement jusqu'à la fin de son contrat, mais aussi au-delà. »
- AFP
Projets futurs et planification de l'effectif
Le départ de Brandt étant désormais officiel, l'attention reste focalisée sur d'autres situations contractuelles clés au sein du camp de Dortmund. Si le club perd un vétéran au milieu de terrain, les progrès réalisés sur d'autres fronts restent indépendants de cette annonce. Plus précisément, la situation concernant le pilier défensif Nico Schlotterbeck reste une priorité pour Ricken et la direction de Dortmund, qui cherchent à consolider le cœur de leur défense pour l'avenir.
Interrogé sur l'impact de la décision de Brandt sur les autres négociations, Ricken s'est montré catégorique. Il a confirmé que le départ de Julian Brandt n'avait « aucune influence sur la décision concernant Nico ». Alors que Dortmund vise à terminer la saison de Bundesliga en beauté, le club espère offrir à Brandt un départ en beauté avant qu'il ne se lance dans une nouvelle aventure ailleurs dans le monde du football.
Publicité