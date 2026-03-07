Le Borussia Dortmund confirme que l'international allemand quittera le club en tant qu'agent libre après sept ans passés au sein du géant de la Bundesliga

Brandt est arrivé à Dortmund en 2019, en provenance du Bayer Leverkusen, son rival, dans le cadre d'un transfert d'environ 25 millions d'euros. Depuis lors, il a accumulé des centaines d'apparitions, devenant l'un des visages les plus reconnaissables de l'équipe. Malgré des critiques occasionnelles concernant sa régularité, ses capacités techniques et sa vision du jeu ont souvent fait de lui un joueur décisif pour les Schwarzgelben, tant au niveau national qu'européen.

La décision de se séparer semble être mutuelle et amicale, la direction du club considérant que c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ. Ricken a souligné que la relation reste solide malgré le départ imminent, déclarant : « Nous nous séparons avec beaucoup de reconnaissance. » Le club, qui occupe la deuxième place de la Bundesliga, va désormais pouvoir commencer à planifier ses recrutements pour le prochain mercato sans son numéro 10 de longue date.