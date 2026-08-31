Le Borussia Dortmund a officiellement entamé des démarches pour recruter en prêt le milieu de terrain d’Arsenal Nwaneri, selon un récent article de The Athletic. Le club allemand lutte contre la montre pour s’offrir des renforts avant la fermeture du mercato estival mardi, le directeur sportif Sebastian Kehl et son équipe de recrutement ayant identifié l’international anglais chez les jeunes comme une cible prioritaire.

Le club de Bundesliga garde espoir de recruter le joueur de 19 ans, qui n’a pas encore disputé la moindre minute en compétition avec Arsenal durant la saison 2026-2027. L’urgence de la démarche du BVB s’explique par un coup dur important pour la profondeur de son effectif. Arrivé cet été, Giannis Konstantelias, recruté au PAOK pour 26 M€, a récemment subi une blessure au ligament croisé antérieur qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Si Dortmund a également été associé à d’autres pistes, dont un possible mouvement pour le surprenant remplaçant Marcel Regula de Zaglebie Lubin, Nwaneri est considéré comme une option de haut niveau capable de combler le vide créatif. Né à Londres, le milieu de terrain a réalisé une saison 2024-2025 prolifique, mais il a depuis reculé dans la hiérarchie sous les ordres de Mikel Arteta.