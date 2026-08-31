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Le Borussia Dortmund approche Arsenal pour un prêt d’Ethan Nwaneri alors que le club de Bundesliga envisage une offensive de dernière minute sur le marché des transferts
Dortmund accélère sa poursuite de Nwaneri
Le Borussia Dortmund a officiellement entamé des démarches pour recruter en prêt le milieu de terrain d’Arsenal Nwaneri, selon un récent article de The Athletic. Le club allemand lutte contre la montre pour s’offrir des renforts avant la fermeture du mercato estival mardi, le directeur sportif Sebastian Kehl et son équipe de recrutement ayant identifié l’international anglais chez les jeunes comme une cible prioritaire.
Le club de Bundesliga garde espoir de recruter le joueur de 19 ans, qui n’a pas encore disputé la moindre minute en compétition avec Arsenal durant la saison 2026-2027. L’urgence de la démarche du BVB s’explique par un coup dur important pour la profondeur de son effectif. Arrivé cet été, Giannis Konstantelias, recruté au PAOK pour 26 M€, a récemment subi une blessure au ligament croisé antérieur qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois.
Si Dortmund a également été associé à d’autres pistes, dont un possible mouvement pour le surprenant remplaçant Marcel Regula de Zaglebie Lubin, Nwaneri est considéré comme une option de haut niveau capable de combler le vide créatif. Né à Londres, le milieu de terrain a réalisé une saison 2024-2025 prolifique, mais il a depuis reculé dans la hiérarchie sous les ordres de Mikel Arteta.
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Arteta évoque l’avenir incertain de Nwaneri
Arteta avait déjà laissé entendre que Nwaneri pourrait avoir besoin de quitter l'Emirates pour poursuivre son développement. L'entraîneur d'Arsenal a déclaré qu'il voulait que Nwaneri reste au club, mais qu'il « doit jouer au football », ajoutant que « certains joueurs » pourraient devoir partir cet été.
Ces commentaires ont alerté plusieurs clubs, mais Dortmund estime que son historique dans le développement de jeunes talents anglais, comme Jadon Sancho et Jude Bellingham, en fait la destination idéale pour l'adolescent.
La situation représente un tournant pour Nwaneri, qui était devenu connu du grand public lorsqu'il a fait ses débuts à l'âge de 15 ans, cinq mois et 28 jours contre Brentford en septembre 2022. Il reste le plus jeune joueur à avoir jamais disputé un match de Premier League, un record qui tient toujours malgré l'émergence d'autres jeunes talents dans le championnat.
Le défi de percer à Arsenal
La période la plus réussie de Nwaneri en équipe première d’Arsenal est intervenue lors de la saison 2024-2025. Au cours de cet exercice, il a disputé 37 matches toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et délivrant deux passes décisives. Cette émergence a été en partie facilitée par une blessure de Bukayo Saka, qui a laissé une place vacante sur l’aile droite, que Nwaneri a occupée avec une maturité impressionnante.
Cependant, son avenir à long terme est envisagé dans un rôle plus axial, et c’est là que la concurrence est devenue la plus féroce. Si sa révélation est venue sur l’aile droite, Nwaneri a été principalement utilisé au centre du milieu de terrain depuis la préparation estivale de l’été dernier.
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Embouteillage au milieu de terrain à l’Emirates
L’arrivée des nouvelles recrues et la forme des stars déjà installées ont créé un embouteillage au milieu de terrain à l’Emirates Stadium. En conséquence, Martin Odegaard, Eberechi Eze et la recrue estivale Bruno Guimaraes représentent des obstacles potentiels à du temps de jeu en équipe première. Arsenal se méfie d’un frein dans le développement d’un joueur que le club considère comme l’un des joyaux de son centre de formation de Hale End, mais reconnaît aussi que Nwaneri a besoin d’un temps de jeu régulier au plus haut niveau pour atteindre son plein potentiel.
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