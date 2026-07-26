Le Borussia Dortmund accélère pour Konstantinos Karetsas : le directeur sportif Book prépare la rencontre décisive avec Genk, ce qui filtre sur l’AC Milan

S’exprimant au micro de Sky Deutschland au sujet des rumeurs tout aussi insistantes concernant l’attaquant de Cologne Said El Mala, Ole Book a répondu ainsi sur la stratégie de recrutement du Borussia Dortmund : « En principe, je pense que tout le monde sait que nous ne commentons pas les joueurs qui ne sont pas des joueurs du Borussia Dortmund. Je suis heureux que le club se montre aussi hermétique, afin que plus rien ne filtre, car la quantité de fausses informations ces derniers jours a vraiment été considérable. » Puis le discours entre dans le détail au sujet des prochains objectifs : « Nous aurions déjà voulu recruter un joueur offensif, mais au final il faut aussi tenir compte des lois du marché et vivre avec son temps. Le timing est absolument crucial. Nous savons ce que nous voulons pour deux postes offensifs ».