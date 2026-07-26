Le Borussia Dortmund est encore davantage sorti du bois et, pour l’AC Milan, la piste menant à Kostas Karetas, milieu offensif né en 2007 et sous contrat au Racing Genk, se complique. En marge du dernier match amical disputé par le club allemand avant son départ pour la tournée au Japon, le directeur sportif Nils-Ole Book a admis que la priorité sur le marché des transferts est d’augmenter le potentiel offensif de l’équipe et de recruter deux renforts dans ce secteur.
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Le Borussia Dortmund accélère pour Konstantinos Karetsas : le directeur sportif Book prépare la rencontre décisive avec Genk, ce qui filtre sur l’AC Milan
LES MOTS DU DIRECTEUR SPORTIF BOOK
S’exprimant au micro de Sky Deutschland au sujet des rumeurs tout aussi insistantes concernant l’attaquant de Cologne Said El Mala, Ole Book a répondu ainsi sur la stratégie de recrutement du Borussia Dortmund : « En principe, je pense que tout le monde sait que nous ne commentons pas les joueurs qui ne sont pas des joueurs du Borussia Dortmund. Je suis heureux que le club se montre aussi hermétique, afin que plus rien ne filtre, car la quantité de fausses informations ces derniers jours a vraiment été considérable. » Puis le discours entre dans le détail au sujet des prochains objectifs : « Nous aurions déjà voulu recruter un joueur offensif, mais au final il faut aussi tenir compte des lois du marché et vivre avec son temps. Le timing est absolument crucial. Nous savons ce que nous voulons pour deux postes offensifs ».
Mission décisive ?
Le Borussia Dormund, qui a déjà perdu Karim Adeyemi (parti au FC Barcelone) et qui dira bientôt aussi officiellement au revoir à Julian Brandt – Leeds pousse très fort -, a identifié en El Mala et Karetsas les deux profils idéaux pour son équipe et, concernant le Grec, d’importantes nouveautés sont attendues dans les tout prochains jours. Ole Book, en effet, ne partira pas en Asie avec l’équipe puisque, entre lundi et mardi, il s’envolera pour la Belgique afin de rencontrer à nouveau les dirigeants de Genk et tenter de boucler l’opération.
LA NÉGOCIATION
Le Racing ne veut accorder aucune remise et ne bouge pas de sa position, à savoir celle de céder Karetsas pour 35 millions d’euros garantis, qui pourraient devenir 40 grâce à certains bonus. La dernière offre du Borussia Dortmund, renvoyée à l’expéditeur, s’élevait en revanche à 30 + 5, selon la reconstitution de Sky Deutschland. Il faudra présenter une proposition revue à la hausse, le club allemand espérant de son côté profiter de l’assist de l’accord déjà trouvé avec le joueur pour un contrat courant jusqu’en juin 2031.
LA POSITION DE L’AC MILAN
En ce moment, l’AC Milan, qui selon des sources belges et grecques apprécie, et pas qu’un peu, le profil de Karetsas (qui s’intégrerait à la perfection aux demandes de Ruben Amorim, désireux d’avoir un meneur de jeu gaucher à aligner derrière l’avant-centre), part avec un désavantage. Après avoir investi environ 100 millions d’euros pour les arrivées de Gonçalo Ramos et Mario Gila, l’AC Milan se concentre désormais principalement sur les départs à boucler pour libérer des places et renflouer les caisses. Avant tout celui de Rafa Leao, au centre d’un derby de mercato entre Galatasaray et Fenerbahce. Tant que cette situation ne se débloquera pas, il est peu probable que l’AC Milan puisse bouger concrètement pour une autre recrue, favorisant ainsi la possible offensive du Borussia Dortmund pour Karetsas.
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