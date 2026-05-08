Le Borussia Dortmund a trouvé un accord pour résilier le contrat d'un de ses dirigeants, tandis que l'entraîneur Niko Kovac perd un allié alors que son nom est évoqué pour Tottenham

Maintenant que ses liens avec Dortmund sont officiellement rompus, Kehl est désormais largement considéré comme l'un des principaux candidats à un poste de responsable du recrutement chez Tottenham Hotspur cet été. Du côté de Dortmund, l'accent est désormais mis sur le soutien à Kovac pendant cet été de transition, alors que l'entraîneur tente de reconstruire son équipe sans son bras droit le plus fidèle. Le club aura fort à faire face à Francfort vendredi soir sous les projecteurs, et cherchera à maintenir son élan avant l'ouverture d'un mercato crucial sous la nouvelle direction de Book.