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Le Borussia Dortmund a trouvé un accord pour résilier le contrat d'un de ses dirigeants, tandis que l'entraîneur Niko Kovac perd un allié alors que son nom est évoqué pour Tottenham
Le BVB et Kehl ont convenu d'une rupture financière nette.
Selon Sky, le Borussia Dortmund et Sebastian Kehl ont trouvé un accord « équitable et transparent » pour résilier le contrat du dirigeant, qui courait initialement jusqu’en 2027. Après 24 ans au service du club en tant que joueur puis dirigeant, le quadragénaire a vu son mandat prendre fin d’un commun accord le 22 mars dernier. Kehl a déjà été remplacé au poste de directeur sportif par Ole Book, marquant ainsi une transition totale au sein de la direction technique du club en cette période de bouleversements.
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Indemnités de licenciement et autres versements
Bien que Kehl n’ait pas commenté directement les détails des négociations, les aspects financiers de son départ ont été révélés par la presse locale. Selon le journal Bild, l’accord comprenait le versement d’un salaire restant d’environ 2 millions d’euros, Kehl devant percevoir in fine une indemnité d’environ 1,5 million d’euros. Ce règlement lui permet de tourner la page sans contrainte juridique ou financière, alors qu’il se prépare à entamer un nouveau chapitre de sa carrière.
Le monde du football rend hommage à une légende.
Le départ de Kehl marque la fin d’une époque pour celui qui a conquis trois titres de Bundesliga et réalisé le doublé national en 2012 durant sa carrière de joueur au Westfalenstadion. Selon Sky Sports Allemagne, un adieu officiel est prévu ce vendredi, à l’occasion du dernier match à domicile du Borussia face à l’Eintracht Francfort. Aux côtés des joueurs partants Niklas Süle et Julian Brandt, Kehl aura l’occasion de dire « au revoir » aux supporters devant le Mur Jaune.
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Londres appelle Kehl
Maintenant que ses liens avec Dortmund sont officiellement rompus, Kehl est désormais largement considéré comme l'un des principaux candidats à un poste de responsable du recrutement chez Tottenham Hotspur cet été. Du côté de Dortmund, l'accent est désormais mis sur le soutien à Kovac pendant cet été de transition, alors que l'entraîneur tente de reconstruire son équipe sans son bras droit le plus fidèle. Le club aura fort à faire face à Francfort vendredi soir sous les projecteurs, et cherchera à maintenir son élan avant l'ouverture d'un mercato crucial sous la nouvelle direction de Book.