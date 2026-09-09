L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a exprimé une immense fierté alors que son équipe se prépare à retrouver la Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a souligné que, si la Roma a affiché de belles performances en Ligue Europa ces dernières années, la première journée de Ligue des champions suscite toujours une excitation particulière.

Gasperini a reconnu qu’affronter le club turc représentait un défi inédit, les deux équipes ayant eu peu d’occasions de se croiser.

« La Roma est absente de la Ligue des champions depuis des années, mais elle a bien fait en Ligue Europa, a déclaré Gasperini. La première journée suscite toujours de la curiosité. »