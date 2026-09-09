Anadolu Agency
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Le bonheur de Gasperini grâce à Dybala ! L’entraîneur de la Roma affirme que la superstar argentine rend les Giallorossi irrésistibles en Europe
Gasperini prépare le retour de la Roma en Ligue des champions
L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a exprimé une immense fierté alors que son équipe se prépare à retrouver la Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a souligné que, si la Roma a affiché de belles performances en Ligue Europa ces dernières années, la première journée de Ligue des champions suscite toujours une excitation particulière.
Gasperini a reconnu qu’affronter le club turc représentait un défi inédit, les deux équipes ayant eu peu d’occasions de se croiser.
« La Roma est absente de la Ligue des champions depuis des années, mais elle a bien fait en Ligue Europa, a déclaré Gasperini. La première journée suscite toujours de la curiosité. »
- PS Images
L’entraîneur salue la forme extraordinaire de Dybala
Gasperini s’est particulièrement attardé sur Paulo Dybala, couvrant l’attaquant argentin d’éloges pour son impact en ce début de saison et sa constance physique. Dybala réalise un début de campagne brillant, s’imposant comme le point de référence de l’attaque de la Roma.
L’entraîneur a souligné que la forme de Dybala correspond à son meilleur niveau de ces dernières années, ce qui rehausse directement l’ensemble de l’effectif.
« Dybala prouve sa valeur, a déclaré Gasperini. Le niveau qu’il a atteint si tôt dans la saison est le meilleur qu’il ait connu ces dernières saisons. Il fait preuve d’une constance extraordinaire, et avec lui, nous sommes plus forts. »
Gasperini met en garde contre toute sous-estimation de Fenerbahçe
S’adressant à l’adversaire, Gasperini a exigé le plus grand respect pour Fenerbahce, avertissant que le géant turc possède un effectif suffisamment profond pour faire face à des absences importantes. Malgré l’indisponibilité de Marco Asensio et Matteo Guendouzi pour les hôtes, Gasperini s’attend à un rude test physique et tactique à Istanbul.
Il a exhorté ses joueurs à garder confiance en leurs propres qualités, tout en restant concentrés tout au long de la rencontre.
« Nous devons avoir un grand respect pour nos adversaires, a noté Gasperini. Fenerbahce dispose d’un effectif très profond ; il ne paiera pas cher les absences d’Asensio et de Guendouzi. Nous allons affronter un Fenerbahce très fort. »
- IPA Sport
La profondeur d’effectif, essentielle face à un calendrier chargé
Avec un calendrier chargé qui attend la Roma après la trêve internationale, Gasperini a souligné le rôle crucial que joueront la rotation de l’effectif et les remplacements. Il s’est dit satisfait du mercato estival du club, notant que le banc offre désormais une flexibilité tactique sans compromettre la qualité.
La Roma aborde cette rencontre de Ligue des champions en cherchant à maintenir son élan du début de saison dans toutes les compétitions.
« Les remplacements sont cruciaux, a ajouté Gasperini. Cette année, nous avons la possibilité de faire jouer davantage de joueurs et d’apporter de nouvelles solutions sans perdre en qualité. »
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