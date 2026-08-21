Mastantuono a insisté sur le fait que la vision à long terme présentée par la Fiorentina était la principale raison de son choix pour le Stadio Artemio Franchi plutôt que pour d’autres prétendants de premier plan. Le meneur de jeu de 19 ans, qui reste l’un des espoirs les plus cotés du football mondial, a officiellement bouclé plus tôt ce mois-ci un prêt d’une saison en provenance du Bernabeu. Il s’agit d’un prêt sec, sans option ni obligation d’achat, ce qui garantit au Real Madrid de conserver le contrôle de son avenir à long terme.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Mastantuono s’est réjoui de ce transfert. « Je suis très heureux d’être à la Fiorentina, qui m’a présenté un projet vraiment intéressant. C’était le bon choix pour ma carrière, et je suis content de l’avoir fait », a-t-il déclaré aux journalistes.



