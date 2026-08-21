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« Le bon choix ! » - Le jeune prodige du Real Madrid Franco Mastantuono révèle pourquoi il a repoussé plusieurs offres pour rejoindre la Fiorentina en prêt
Le projet avant le prestige pour le jeune prodige argentin
Mastantuono a insisté sur le fait que la vision à long terme présentée par la Fiorentina était la principale raison de son choix pour le Stadio Artemio Franchi plutôt que pour d’autres prétendants de premier plan. Le meneur de jeu de 19 ans, qui reste l’un des espoirs les plus cotés du football mondial, a officiellement bouclé plus tôt ce mois-ci un prêt d’une saison en provenance du Bernabeu. Il s’agit d’un prêt sec, sans option ni obligation d’achat, ce qui garantit au Real Madrid de conserver le contrôle de son avenir à long terme.
Lors de sa conférence de presse de présentation, Mastantuono s’est réjoui de ce transfert. « Je suis très heureux d’être à la Fiorentina, qui m’a présenté un projet vraiment intéressant. C’était le bon choix pour ma carrière, et je suis content de l’avoir fait », a-t-il déclaré aux journalistes.
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Snober Benfica et le retour à River Plate
La course à la signature de Mastantuono a été férocement disputée, plusieurs clubs, dont le géant portugais Benfica, cherchant à accueillir le jeune joueur en prêt. Le Real Madrid aurait envisagé de le renvoyer dans son ancien club, River Plate, afin qu’il poursuive son développement dans un environnement familier. Cependant, le club a finalement décidé qu’un passage en Europe était préférable.
« J’ai eu une conversation très cordiale avec le Real et j’ai décidé de quitter Madrid, puis j’ai eu beaucoup d’offres, mais le projet de la Fiorentina m’a plus marqué que tous les autres, et j’ai pris ma décision une semaine avant l’annonce », a expliqué le jeune joueur. « J’aimerais inscrire mon nom dans l’histoire de ce club. »
Échapper à l’embouteillage du Bernabéu
Le transfert de Mastantuono intervient après une première saison en Espagne lors de laquelle son temps de jeu a été limité par une forte concurrence interne. Malgré son immense potentiel et les 45 millions d’euros versés à River Plate, il s’est retrouvé derrière des joueurs comme Brahim Diaz et Arda Guler dans la hiérarchie la saison dernière.
Le Real Madrid estime qu’une saison comme titulaire régulier à Florence sera plus bénéfique pour sa progression qu’un rôle de rotation en Espagne. La décision de partir a également été influencée par son statut international ; après avoir été écarté de la sélection de l’Argentine pour la Coupe du monde cet été, la nécessité d’enchaîner les matches en équipe première est devenue indéniable.
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Un pedigree record arrive à Florence
Les supporters de la Fiorentina ont toutes les raisons de se réjouir de leur nouvelle recrue, au vu des accomplissements historiques de Mastantuono à un âge si jeune. Il détient actuellement le titre de plus jeune joueur à avoir jamais représenté l’équipe nationale A d’Argentine, après avoir fait ses débuts sous les ordres de Lionel Scaloni à seulement 17 ans et 296 jours.
Le club italien a confirmé son arrivée par un communiqué officiel publié sur son site internet, en soulignant que Mastantuono compte déjà quatre sélections avec l’Argentine. Avec trois buts lors de sa première saison à Madrid, dont une expérience en Ligue des champions, l’adolescent apporte un vécu au plus haut niveau rarement vu pour un prêt. Désormais, l’attention se porte sur sa capacité à transformer ce potentiel en performances régulières dans l’environnement tactique de la Serie A.
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