Le Birmingham City de Tom Brady a battu Wrexham lors du dernier « derby hollywoodien », portant un coup dur aux espoirs de promotion en Premier League de Ryan Reynolds et Rob Mac

Wrexham, qui restait sur une série de 10 matches consécutifs à l’extérieur avec au moins un but marqué, s’est montré étonnamment inoffensif. Le club gallois, soutenu par les stars hollywoodiennes Reynolds et Mac, a peiné à se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain, ne cadrant aucun tir durant les 90 minutes. Alors qu’ils se projetaient enfin vers l’avant à la recherche de l’égalisation, les visiteurs se sont exposés en défense et ont fini par payer cash. À la 71^e minute, un corner tiré par le remplaçant Paik Seung-ho a créé le chaos dans la surface. Le capitaine Christoph Klarer a été le plus prompt, surgissant au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets et battre Okonkwo.