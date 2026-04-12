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Le Birmingham City de Tom Brady a battu Wrexham lors du dernier « derby hollywoodien », portant un coup dur aux espoirs de promotion en Premier League de Ryan Reynolds et Rob Mac
Vicente a libéré le blocage d'un match engagé à Hollywood
Birmingham, dont Brady est copropriétaire, a mis fin à sa série de trois défaites consécutives en battant 2-0 l’équipe de Phil Parkinson, Wrexham, à St Andrew’s. Malgré une première mi-temps tendue où les occasions franches se sont faites rares, les locaux ont ouvert le score trois minutes après la reprise. Carlos Vicente, arrivé en janvier en provenance d’Alavés, s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre millimétré de Kai Wagner. L’ailier espagnol, déjà auteur d’une frappe repoussée par un arrêt réflexe d’Arthur Okonkwo juste avant la mi-temps, n’a pas manqué sa seconde opportunité.
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Klarer double la mise et scelle le score
Wrexham, qui restait sur une série de 10 matches consécutifs à l’extérieur avec au moins un but marqué, s’est montré étonnamment inoffensif. Le club gallois, soutenu par les stars hollywoodiennes Reynolds et Mac, a peiné à se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain, ne cadrant aucun tir durant les 90 minutes. Alors qu’ils se projetaient enfin vers l’avant à la recherche de l’égalisation, les visiteurs se sont exposés en défense et ont fini par payer cash. À la 71^e minute, un corner tiré par le remplaçant Paik Seung-ho a créé le chaos dans la surface. Le capitaine Christoph Klarer a été le plus prompt, surgissant au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets et battre Okonkwo.
La pression s'allège pour Davies après une prestation dominante
Sous pression après plusieurs contre-performances, l’entraîneur de Birmingham Chris Davies a souligné la prestation aboutie de son équipe, vainqueur d’un match très attendu. « J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder l’équipe jouer aujourd’hui ; je nous ai trouvés excellents tout au long de la rencontre », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Quand l’adversaire ne cadre aucun tir et que vous vous créez autant d’occasions, cela en dit long. J'ai particulièrement apprécié notre façon de jouer vers l'avant plutôt que de nous contenter de faire circuler le ballon. » Grâce à ce succès, les Blues remontent à la 15e place du Championship, offrant à Brady de solides raisons de se réjouir.
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Parkinson, déçu alors que ses espoirs de barrages s'amenuisent
Parkinson n'a pas pu cacher sa déception sur le bord du terrain alors que Wrexham enchaînait une deuxième défaite consécutive en championnat. L'équipe se retrouve désormais à quatre points des places de barrages. Pour garder intact leur rêve de Premier League, les Dragons doivent absolument renouer rapidement avec la victoire lors de leurs quatre derniers matchs, à commencer par leur prochain match à domicile contre Stoke City.