Le Bayern Munich est devenu la deuxième équipe de l'histoire de la Ligue des champions à franchir la barre des 900 buts, après le Real Madrid, qui en a inscrit 1139. Le FC Barcelone arrive en troisième position avec 767 buts, et Manchester United en quatrième avec 549 buts.
Michael Olise a été impliqué dans 34 buts au cours de l'année 2026, toutes compétitions confondues, avec 17 buts et 17 passes décisives. Parmi les joueurs des cinq grands championnats européens, seul son coéquipier Harry Kane fait mieux que lui, avec une implication dans 39 buts, soit 34 buts et 5 passes décisives.
La star française a disputé le quatrième match de sa carrière en Ligue des champions au cours duquel il a été impliqué dans 3 buts ou plus, égalant ainsi le record de Raphinha en tant que joueur ayant réalisé le plus souvent cette performance depuis sa première apparition dans la compétition en septembre 2024.
Quant à Harry Kane, il a marqué lors de 8 matches consécutifs en Ligue des champions, pour un total de 10 buts. Il lui suffit de marquer lors d'un match supplémentaire pour égaler la plus longue série d'un joueur du Bayern Munich, détenue par Robert Lewandowski, qui a marqué lors de 9 matches consécutifs à deux reprises entre 2019 et 2021. La plus longue série de l'histoire de la compétition revient quant à elle à Cristiano Ronaldo, qui a marqué lors de 11 matches consécutifs entre 2017 et 2018.
Kane est également en tête du classement des joueurs les plus impliqués dans les buts en Ligue des champions au cours des trois dernières saisons, depuis la saison 2024-2025, avec 31 réalisations décisives, soit 26 buts et 5 passes décisives, devançant de 3 unités ses plus proches concurrents Ousmane Dembélé et Raphinha, qui en comptent chacun 28.