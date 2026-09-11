La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026-2027 a connu un démarrage en fanfare, les matchs ayant été riches en buts, en résultats larges et en records, au premier rang desquels les prestations de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise et Harry Kane.

Le Paris Saint-Germain a signé la plus large victoire de la journée en écrasant le Slovan Bratislava sur le score de 6-1, tandis que le Bayern Munich, le Barça et Manchester United ont entamé leur parcours par de larges victoires. Arsenal s'est également imposé face à Naples 1-0, et Liverpool face à l'Atlético Madrid 2-1.

Le Real Madrid s'est difficilement imposé contre l'Inter Milan 2-1, tandis que Manchester City est revenu du stade de Porto avec une victoire 2-0.

Voici un tour d'horizon des principaux chiffres et statistiques de la première journée, selon le réseau ESPN.