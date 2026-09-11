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Loai Mohamed

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Le bilan de la journée des champions : des records historiques pour Mbappé, Yamal et Haaland, et un exploit rare pour le Bayern

FEATURES
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Manchester City
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Atlético Madrid
Kylian Mbappé
L. Yamal
E. Haaland
F. Torres
M. Llorente
Espagne
Italie
Pays-Bas
Allemagne
Norvège
France
Slovaquie
Portugal
Angleterre

Les statistiques marquantes de la journée inaugurale de la Ligue des champions : entre l'éclat de Torres et la spécialité de Llorente

La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026-2027 a connu un démarrage en fanfare, les matchs ayant été riches en buts, en résultats larges et en records, au premier rang desquels les prestations de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise et Harry Kane.

Le Paris Saint-Germain a signé la plus large victoire de la journée en écrasant le Slovan Bratislava sur le score de 6-1, tandis que le Bayern Munich, le Barça et Manchester United ont entamé leur parcours par de larges victoires. Arsenal s'est également imposé face à Naples 1-0, et Liverpool face à l'Atlético Madrid 2-1.

Le Real Madrid s'est difficilement imposé contre l'Inter Milan 2-1, tandis que Manchester City est revenu du stade de Porto avec une victoire 2-0.

Voici un tour d'horizon des principaux chiffres et statistiques de la première journée, selon le réseau ESPN.

  • Mbappé égale Raúl

    Kylian Mbappé a égalé le total de Raúl, soit 71 buts, pour occuper la cinquième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, derrière Cristiano Ronaldo avec 140 buts, Lionel Messi avec 129, Robert Lewandowski avec 109 et Karim Benzema avec 90.

    Vinícius Júnior a réalisé 9 récupérations de balle face à l'Inter Milan, son plus haut total sur un seul match en Ligue des champions. Il s'agit également du chiffre le plus élevé pour un joueur du Real Madrid évoluant sur le front de l'attaque lors d'une rencontre à domicile dans la compétition depuis Gonzalo Higuaín, qui avait comptabilisé 12 récupérations face à la Juventus en décembre 2008.

    De son côté, Thibaut Courtois est devenu le 56e joueur à atteindre les 100 participations en Ligue des champions.

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  • Le paradoxe de Mbappé et de son frère

    Ethan Mbappé a écopé du premier carton rouge de sa carrière toutes compétitions confondues lors de la défaite de Lille face au Real Betis, à l'occasion de sa troisième apparition seulement en Ligue des champions. À l'inverse, son frère Kylian Mbappé n'a reçu aucun carton rouge en 99 matches dans la compétition.

  • Le Bayern entre dans l'histoire

    Le Bayern Munich est devenu la deuxième équipe de l'histoire de la Ligue des champions à franchir la barre des 900 buts, après le Real Madrid, qui en a inscrit 1139. Le FC Barcelone arrive en troisième position avec 767 buts, et Manchester United en quatrième avec 549 buts.

    Michael Olise a été impliqué dans 34 buts au cours de l'année 2026, toutes compétitions confondues, avec 17 buts et 17 passes décisives. Parmi les joueurs des cinq grands championnats européens, seul son coéquipier Harry Kane fait mieux que lui, avec une implication dans 39 buts, soit 34 buts et 5 passes décisives.

    La star française a disputé le quatrième match de sa carrière en Ligue des champions au cours duquel il a été impliqué dans 3 buts ou plus, égalant ainsi le record de Raphinha en tant que joueur ayant réalisé le plus souvent cette performance depuis sa première apparition dans la compétition en septembre 2024.

    Quant à Harry Kane, il a marqué lors de 8 matches consécutifs en Ligue des champions, pour un total de 10 buts. Il lui suffit de marquer lors d'un match supplémentaire pour égaler la plus longue série d'un joueur du Bayern Munich, détenue par Robert Lewandowski, qui a marqué lors de 9 matches consécutifs à deux reprises entre 2019 et 2021. La plus longue série de l'histoire de la compétition revient quant à elle à Cristiano Ronaldo, qui a marqué lors de 11 matches consécutifs entre 2017 et 2018.

    Kane est également en tête du classement des joueurs les plus impliqués dans les buts en Ligue des champions au cours des trois dernières saisons, depuis la saison 2024-2025, avec 31 réalisations décisives, soit 26 buts et 5 passes décisives, devançant de 3 unités ses plus proches concurrents Ousmane Dembélé et Raphinha, qui en comptent chacun 28.

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  • FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Haaland égale Agüero

    Erling Haaland a inscrit 59 buts en 59 matches de Ligue des champions, devenant ainsi le joueur au meilleur ratio de buts de l'histoire de la compétition, avec un but par match, parmi les joueurs ayant disputé au moins 20 rencontres.

    Haaland a égalé le record de Sergio Agüero, devenant le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City en Ligue des champions avec 36 buts sous les couleurs du club.

  • Yamal pulvérise les records

    Le Barça a inscrit 22 buts lors de ses 5 premiers matches cette saison, ce qui constitue le quatrième meilleur départ offensif de l'histoire du club, et son meilleur début depuis la saison 1950-1951.

    Lamine Yamal a battu le record de Lionel Messi et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à atteindre les 100 contributions décisives, à l'âge de 19 ans et 58 jours, alors que Messi avait atteint ce total à 22 ans. Yamal compte actuellement 101 contributions avec le club, soit 54 buts et 47 passes décisives.

    Yamal a porté son total à 12 buts en Ligue des champions, se rapprochant à un but du record de Kylian Mbappé, établi à 13 buts en tant que meilleur buteur adolescent de l'histoire de la compétition. Il a toutefois d'ores et déjà battu le record de Mbappé en matière de contributions, en atteignant 23 contributions décisives, contre 20 pour le joueur français.

    Raphinha est quant à lui devenu le premier joueur du Barça au XXIe siècle à marquer lors des 5 premiers matches de l'équipe au cours d'une même saison.

  • Les statistiques de Manchester

    Bruno Fernandes a inscrit 23 buts et délivré 21 passes décisives dans les compétitions européennes depuis ses débuts avec Manchester United en 2020, et aucun autre milieu de terrain ne le devance sur le total combiné de buts et de passes décisives durant cette période.

    Sabah est devenue la première équipe de l'histoire de la Ligue des champions à débuter un match avec un onze de départ composé de 11 joueurs de 11 nationalités différentes, et ce lors de sa toute première apparition dans la compétition.

    Matheus Cunha est devenu le quatrième joueur brésilien à marquer pour Manchester United en Ligue des champions, après Anderson, Alex Telles et Casemiro. Son premier but dans la compétition est également devenu le 241e but inscrit par un joueur brésilien différent dans l'histoire de la Ligue des champions, la France étant la seule à devancer le Brésil avec 242 buteurs.

    De même, Patrick Dorgu est devenu le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive lors de ses débuts en Ligue des champions avec Manchester United, depuis Wayne Rooney, qui avait réalisé cette performance à l'âge de 18 ans en septembre 2004.

  • Arsenal sans coups de pied arrêtés

     Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses 5 premiers matchs cette saison, et aucun d'entre eux n'est venu sur coup de pied arrêté, un phénomène remarquable après s'être largement appuyé sur les balles arrêtées pour ses buts la saison dernière.

    David Raya a gardé sa cage inviolée dans 54 % de ses matchs disputés comme titulaire en Ligue des champions, soit 20 matchs sur 37, la plus haute proportion pour n'importe quel gardien dans l'histoire de la compétition, parmi ceux ayant été titulaires dans au moins 25 matchs.

    Arsenal a tenté 26 tirs face à Naples, et sa moyenne de buts attendus a atteint 4,05, le plus grand nombre de tirs et la plus haute moyenne de buts attendus de l'équipe dans un match de Ligue des champions depuis la saison 2010-2011.

    Martin Ødegaard a par ailleurs marqué lors de 4 des 5 matchs toutes compétitions confondues cette saison, après n'avoir inscrit qu'un seul but en 36 apparitions avec le club la saison dernière.

  • Statistiques de Liverpool

    De son côté, Andoni Iraola a signé la première victoire de sa carrière face à Diego Simeone, toutes compétitions confondues, alors que ses précédentes confrontations avec lui s'étaient soldées par 3 défaites et un match nul.

    Marcos Llorente a inscrit 5 buts en 5 matchs contre Liverpool, soit autant de buts qu'il en a marqués en 54 matchs face à tous ses autres adversaires en Ligue des champions.

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    L'éclat de Paris

    Le Paris Saint-Germain a préservé son invincibilité lors de ses 11 derniers matches en Ligue des champions, se retrouvant ainsi à deux rencontres seulement de la plus longue série de l'histoire du club, qui s'était étendue entre octobre 2012 et novembre 2013.

    Ferran Torres est devenu le neuvième joueur espagnol à inscrire un triplé en Ligue des champions, ainsi que le premier joueur espagnol à marquer 3 buts ou plus dans un match de la compétition avec une équipe évoluant hors du championnat espagnol depuis Lucas Pérez avec Arsenal face à Bâle en décembre 2016.

    Torres a porté son total à 21 buts en Ligue des champions, dépassant Luis Enrique (19 buts), Fernando Torres (20 buts) et Cesc Fàbregas (20 buts), devenant ainsi le cinquième meilleur buteur espagnol de l'histoire de la Ligue des champions/Coupe d'Europe. Raúl domine le classement avec 71 buts.

    Ousmane Dembélé a quant à lui atteint la barre des 30 buts en Ligue des champions, dépassant David Trezeguet pour devenir le cinquième meilleur buteur français de l'histoire de la compétition, derrière Karim Benzema (90 buts), Kylian Mbappé (71), Thierry Henry (50) et Antoine Griezmann (44).

  • Le retour de la Roma

    Bryan Cristante a inscrit son premier but en Ligue des champions lors de son 14e match dans la compétition avec la Roma, Benfica et l'AC Milan. Son but était également le premier de la Roma en Ligue des champions depuis celui de Daniele De Rossi contre Porto lors du match retour des huitièmes de finale de la saison 2018-2019, soit 2745 jours plus tard.

  • Statistiques de Côme

     Côme est devenu la deuxième équipe du championnat italien à marquer 4 buts ou plus lors de ses débuts en Coupe d'Europe/Ligue des champions, après la Sampdoria, qui s'était imposée 5-0 face à Rosenborg en septembre 1991. C'est également la 12e équipe italienne à marquer en Ligue des champions, sur les 16 clubs italiens ayant participé à la compétition.

    À 22 ans et deux jours, Nico Paz est devenu le plus jeune joueur argentin à délivrer deux passes décisives ou plus lors d'un même match de Ligue des champions depuis Lionel Messi en octobre 2008 face à Bâle, alors qu'il était âgé de 21 ans et 120 jours.

  • Le brillant Pepe

    Ricardo Pepi, attaquant du PSV Eindhoven, a contribué à 9 buts en Ligue des champions, avec 6 buts et 3 passes décisives. Il possède le meilleur ratio de minutes par but ou passe décisive de l'histoire de la compétition parmi les joueurs ayant disputé au moins 250 minutes, avec une contribution toutes les 49 minutes.

  • Triplé de Demirovic

    Ermedin Demirović a inscrit le cinquième triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions, après avoir marqué ses buts en 31 minutes et 21 secondes. Il est également devenu le deuxième joueur de Bosnie-Herzégovine à réaliser un triplé dans une rencontre de la compétition, après Edin Džeko, auteur d'un triplé face au Viktoria Plzeň en 2018, et le premier joueur de l'histoire de Stuttgart à signer un triplé en Ligue des champions.

  • Suzuki entre dans l'histoire

    Zion Suzuki est devenu le premier gardien de but japonais à disputer la Ligue des champions, après avoir également été le premier gardien japonais à apparaître en Premier League anglaise au cours de la saison en cours.

  • McGinn en tête

    John McGinn a porté son total à 12 buts avec Aston Villa dans les compétitions européennes, dépassant ainsi Ollie Watkins pour devenir le meilleur buteur historique du club dans les grandes compétitions européennes.