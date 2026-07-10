Getty/GOAL
Traduit par
Le « biais de récence » perturbe le débat sur Harry Kane et le GOAT anglais : un ancien attaquant des Three Lions place le recordman des buts parmi les « grands » plutôt qu’en tête de liste
Kane contre Haaland : l'Angleterre se prépare à affronter la Norvège
Après avoir établi son record personnel avec 61 buts marqués pour le Bayern Munich la saison dernière, il a su maintenir ce niveau exceptionnel lors du tournoi phare de la FIFA. Il a trouvé le chemin des filets à six reprises lors de cette compétition.
Prochain rendez-vous : un quart de finale contre la Norvège, où Kane défiera un autre avant-centre de renom, le n° 9 de Manchester City Erling Haaland. Les deux hommes restent en course pour un nouveau Soulier d’or.
Le débat sur le meilleur joueur anglais de l’histoire oppose Kane, Moore et Beckham.
Si Kane, en tant que capitaine, parvenait à guider l’Angleterre vers son premier trophée depuis les « immortels » de 1966 et leur triomphe en Coupe du monde, sa candidature au titre de « plus grand joueur de tous les temps » s’en trouverait renforcée. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions, avec 85 réalisations, et il ne lui manque que six sélections pour égaler le record absolu de Peter Shilton (125).
Aucun doute, Kane figure déjà parmi les plus grands à avoir revêtu le maillot des Three Lions, mais pourra-t-il coiffer au poteau des légendes comme Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton ou Wayne Rooney ?
L’Angleterre est invitée à célébrer ses légendes sans les classer
Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Three Lions, Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetTOM – a confié à GOAL : « Le biais de récence est une réalité : on a tendance à considérer certains joueurs comme les meilleurs de tous les temps. Jimmy Greaves, par exemple, a inscrit 44 buts en seulement 57 sélections, une performance d’autant plus remarquable qu’il a joué à une époque où il n’y avait ni Ligue des Nations, ni multiplier de matchs de qualification ou de tournois.
Il rejoindrait ainsi un groupe d’attaquants de renom comme Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves ou Geoff Hurst. Inutile de les comparer : on peut simplement les apprécier pour ce qu’ils sont, et Harry Kane restera sans aucun doute dans les annales comme l’un des grands joueurs anglais de l’ère moderne.
« Entrera-t-il dans l’histoire comme le plus grand joueur anglais de tous les temps ? Il ferait partie de ce cercle. À moins d’être un Lionel Messi, un Diego Maradona ou un Pelé – qui sont sans doute les plus grands joueurs de tous les temps –, cela restera toujours difficile, car tout devient subjectif.
« Kane restera sans aucun doute dans les annales comme l’un des grands joueurs anglais, l’un de ses meilleurs buteurs et l’un de ses capitaines emblématiques. Pour ce qui est de ce dernier point, il lui manque juste un titre pour couronner le tout – nous y avons été proches, mais sans franchir la ligne d’arrivée. »
Coupe du monde et Ballon d’Or : Kane vise les deux plus grands trophées du football
Les planètes semblent s’aligner pour l’Angleterre en 2026 : les hommes de Thomas Tuchel ont déjà surmonté plusieurs écueils. Ils ont fait preuve d’une combativité remarquable en s’imposant au stade Azteca face au Mexique, réduits à dix.
Jude Bellingham, autre figure emblématique, évolue au sommet de son art et pourrait soulager Kane, lequel aura toutefois de nouveau les projecteurs braqués sur lui lors de la confrontation avec Haaland et ses coéquipiers à Miami. D’ici quelques mois, la Coupe du monde et le Ballon d’Or pourraient ainsi couronner cet homme qui, à l’aube de ses 33 ans le 28 juillet, ne montre aucun signe de ralentissement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles