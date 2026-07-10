Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Three Lions, Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetTOM – a confié à GOAL : « Le biais de récence est une réalité : on a tendance à considérer certains joueurs comme les meilleurs de tous les temps. Jimmy Greaves, par exemple, a inscrit 44 buts en seulement 57 sélections, une performance d’autant plus remarquable qu’il a joué à une époque où il n’y avait ni Ligue des Nations, ni multiplier de matchs de qualification ou de tournois.

Il rejoindrait ainsi un groupe d’attaquants de renom comme Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves ou Geoff Hurst. Inutile de les comparer : on peut simplement les apprécier pour ce qu’ils sont, et Harry Kane restera sans aucun doute dans les annales comme l’un des grands joueurs anglais de l’ère moderne.

« Entrera-t-il dans l’histoire comme le plus grand joueur anglais de tous les temps ? Il ferait partie de ce cercle. À moins d’être un Lionel Messi, un Diego Maradona ou un Pelé – qui sont sans doute les plus grands joueurs de tous les temps –, cela restera toujours difficile, car tout devient subjectif.

« Kane restera sans aucun doute dans les annales comme l’un des grands joueurs anglais, l’un de ses meilleurs buteurs et l’un de ses capitaines emblématiques. Pour ce qui est de ce dernier point, il lui manque juste un titre pour couronner le tout – nous y avons été proches, mais sans franchir la ligne d’arrivée. »