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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le berger devenu gardien de but a battu le record du Guinness… Il se dressera face à Mohamed Salah et à ses coéquipiers

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É.-U.

Les Pharaons égyptiens se préparent à défier le redoutable « mur d’acier » iranien.

De la balayeuse des rues au sommeil sous les étoiles, en passant par l’arrêt d’un tir de Cristiano Ronaldo et l’entrée dans le Guinness des records, Alireza Beiranvand a déjà traversé des épisodes aussi insolites qu’extraordinaires. 

Aujourd’hui, le « tracteur » iranien défend les buts de son pays dans le match le plus crucial de son histoire récente, face à l’Égypte, pour une rencontre qui ne tolère aucun compromis : un gardien inscrit au Guinness contre l’attaque des Pharaons.

  • Un quotidien difficile sur les trottoirs de Téhéran

    Avant que ses arrêts ne fascinent des millions de téléspectateurs à travers le globe, Alireza Beiranvand dormait sur les trottoirs de Téhéran et collectait des déchets pour l’équivalent de 30 euros afin de nourrir un rêve que son père avait rejeté, au point de déchirer sa chaussure, selon le quotidien « AS ».

    À 33 ans, ce natif de Lorestan se tient désormais aux portes de l’histoire. Considéré comme le meilleur gardien de l’histoire iranienne, il est aussi entré dans le Livre Guinness des records comme un véritable mur humain. Face à l’Égypte, il porte sur ses épaules les espoirs de 85 millions d’Iraniens pour décrocher la qualification.

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  • L'arrêt qui a embrasé la Coupe du monde

    Le nom de Piranhvand est revenu sur le devant de la scène mondiale après son arrêt miraculeux face à la frappe du Belge De Kuiper lors du dernier tour. Un geste héroïque qui a permis à l’Iran de rester en vie dans la Coupe du monde et qui a fait parler de « El Tractor » sur tous les continents… Un seul arrêt, mais qui vaut une qualification à part entière.

    Ce n’est pas une première : en Russie en 2018, il avait déjà ébloui en arrêtant un penalty de Cristiano Ronaldo lors d’un match conclu sur le score de 1-1. Au Qatar en 2022, il a poursuivi son œuvre, jouant avec le nez cassé dès la 8^e minute de l’ouverture face à l’Angleterre et refusant de quitter le terrain sans l’aval du médecin.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH39-BEL-IRIAFP

    De « Dal Baran » à Genis

    L’histoire de Piranvand est hors du commun. Aîné d’une famille nomade de la tribu des Lor, il garde les troupeaux dès son plus jeune âge et se distingue déjà au « Dal Baran », ce jeu traditionnel iranien où l’on lance des pierres avec précision. Ces lancers forgent sa légende.

    À douze ans, il se tourne vers le football. Il débute attaquant, puis passe gardien, mais son père, opposé à ce choix, déchire ses gants et le met à la porte. « Je n’avais nulle part où dormir, j’étais loin de ma famille. C’était le plus grand obstacle », racontera-t-il plus tard à l’agence de presse espagnole.

    À 15 ans, il rejoint Téhéran grâce à un prêt. Un club lui demande 30 euros pour s’inscrire, somme qu’il n’a pas ; il enchaîne alors les petits boulots : agent d’entretien, laveur de voitures, vendeur de rue. Il dort dehors jusqu’à ce que le club lui accorde enfin sa chance. Il conjugue entraînements et travail à l’usine pour subsister.

    Le résultat ? Un gardien doté du tir au but le plus puissant au monde : 61 mètres, distance homologuée par le Livre Guinness des records. Ses relances éclair se transforment en contres-attaques fulgurantes et constituent l’arme secrète de l’Iran.

  • L’Égypte est sur le point d’entrer dans la légende

    Ce match est l’aboutissement de nombreux sacrifices et de longues années d’efforts. L’Iran affronte l’Égypte dans une rencontre décisive, et Piranvand est le dernier rempart.

    Mohamed Salah, Trezeguet et Zizo se heurtent à un gardien qui a déjà dompté la pauvreté, neutralisé Ronaldo et surmonté sa fracture du nez. Un gardien détenteur du Guinness des records, porté par tout un peuple.

    L’attaque des Pharaons parviendra-t-elle à percer ce « mur iranien » ? Ou bien Piranvand ajoutera-t-il un nouveau chapitre à sa saga en propulsant son pays en huitièmes de finale aux dépens de l’Égypte ?

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