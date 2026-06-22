Le berger devenu gardien de but a battu le record du Guinness… Il se dressera face à Mohamed Salah et à ses coéquipiers

L’histoire de Piranvand est hors du commun. Aîné d’une famille nomade de la tribu des Lor, il garde les troupeaux dès son plus jeune âge et se distingue déjà au « Dal Baran », ce jeu traditionnel iranien où l’on lance des pierres avec précision. Ces lancers forgent sa légende.

À douze ans, il se tourne vers le football. Il débute attaquant, puis passe gardien, mais son père, opposé à ce choix, déchire ses gants et le met à la porte. « Je n’avais nulle part où dormir, j’étais loin de ma famille. C’était le plus grand obstacle », racontera-t-il plus tard à l’agence de presse espagnole.

À 15 ans, il rejoint Téhéran grâce à un prêt. Un club lui demande 30 euros pour s’inscrire, somme qu’il n’a pas ; il enchaîne alors les petits boulots : agent d’entretien, laveur de voitures, vendeur de rue. Il dort dehors jusqu’à ce que le club lui accorde enfin sa chance. Il conjugue entraînements et travail à l’usine pour subsister.

Le résultat ? Un gardien doté du tir au but le plus puissant au monde : 61 mètres, distance homologuée par le Livre Guinness des records. Ses relances éclair se transforment en contres-attaques fulgurantes et constituent l’arme secrète de l’Iran.