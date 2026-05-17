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Le Benfica termine la saison invaincu, mais l'équipe de José Mourinho termine à la troisième place du classement
Un bilan en demi-teinte pour le « Special One »
Le Benfica a conclu sa saison de Primeira Liga en beauté en battant Estoril 3-1, achevant ainsi un exercice sans la moindre défaite. Avec un bilan de 23 victoires et 11 nuls, l’équipe de Mourinho a fait preuve d’une solidité défensive et d’une résilience remarquables, marques de fabrique de l’entraîneur portugais. Cette série d’invincibilité n’a toutefois pas suffi pour décrocher le titre.
Les Aigles terminent le championnat avec 80 points, total impressionnant qui, dans des circonstances ordinaires, aurait assuré le titre. Ils échouent toutefois à huit longueurs du champion, Porto, et à deux unités du deuxième, le Sporting, vainqueur de Gil Vicente. Conséquence : Benfica disputera la prochaine Europa League, une compétition que le club n’avait plus connue depuis la saison 2009-2010.
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Les adieux de Mourinho à Madrid ?
La victoire contre Estoril, obtenue grâce à des buts de Richard Ríos, Alexander-Bah et Rafa Silva, pourrait bien avoir été la dernière prestation de Mourinho à l’Estádio da Luz. L’entraîneur de 63 ans, qui a signé un contrat de deux ans en septembre dernier, fait l’objet de rumeurs insistantes le liant à un retour sensationnel au Real Madrid. Le président madrilène Florentino Pérez serait déterminé à le rapatrier, treize ans après son départ du Bernabéu.
Les discussions avancées avec le club merengue pourraient donc précipiter son départ de Lisbonne. Malgré l’absence de titre national, son influence sur le football portugais reste majeure : sous sa conduite, Benfica s’est mué en une forteresse défensive imprenable, invaincue en championnat depuis janvier 2025.
Le fléau de l’invincibilité sans titre
Ce n’est pas la première fois que Benfica se retrouve dans cette situation inhabituelle : terminer un championnat invaincu et pourtant voir le titre lui échapper. Le club avait déjà vécu un scénario similaire en 1977-1978, lorsque Porto, malgré un total de points identique, avait remporté le titre grâce à une meilleure différence de buts. L’histoire se répète donc pour les Rouge et Noir, dont le parcours, exempt de défaites mais trop riche en matchs nuls, les a privés du sacre.
Avec cet exploit, le Benfica de Mourinho rejoint un club restreint : seuls le FC Sheriff (Moldavie, 2024-2025) et l’Étoile rouge de Belgrade (Serbie, 2007-2008) avaient, ce siècle, réalisé cette performance statistique ambiguë : rester invaincus et pourtant voir le titre leur échapper.
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Hommage à Pizzi dans une ambiance d'adieu
Au-delà de la course au titre et de l’avenir de Mourinho, la rencontre face à Estoril a été empreinte d’une forte charge émotionnelle. Benfica a profité de l’occasion pour rendre hommage à son ancien capitaine Pizzi, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle à 36 ans sous le maillot des « Canaries ». Le milieu de terrain, figure incontournable de l’Estádio da Luz pendant des années, a reçu l’affection des supporters et de ses anciens coéquipiers pour son dernier match officiel.