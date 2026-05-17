Le Benfica termine la saison invaincu, mais l'équipe de José Mourinho termine à la troisième place du classement

Le Benfica a conclu sa saison de Primeira Liga en beauté en battant Estoril 3-1, achevant ainsi un exercice sans la moindre défaite. Avec un bilan de 23 victoires et 11 nuls, l’équipe de Mourinho a fait preuve d’une solidité défensive et d’une résilience remarquables, marques de fabrique de l’entraîneur portugais. Cette série d’invincibilité n’a toutefois pas suffi pour décrocher le titre.

Les Aigles terminent le championnat avec 80 points, total impressionnant qui, dans des circonstances ordinaires, aurait assuré le titre. Ils échouent toutefois à huit longueurs du champion, Porto, et à deux unités du deuxième, le Sporting, vainqueur de Gil Vicente. Conséquence : Benfica disputera la prochaine Europa League, une compétition que le club n’avait plus connue depuis la saison 2009-2010.