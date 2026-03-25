Le Benfica sanctionné par l'UEFA pour le comportement raciste de ses supporters envers Vinicius Jr lors du match controversé de Ligue des champions contre le Real Madrid

Au-delà de la fermeture temporaire du stade, le club doit faire face à une charge financière supplémentaire. L'UEFA a infligé une amende de 8 000 € pour l'utilisation de pointeurs laser et de 25 000 € pour le jet d'objets sur le terrain. Les sanctions disciplinaires ont également été étendues au staff technique.

L'entraîneur adjoint Pedro Luis Ferreira Machado a été suspendu pour un match de compétition européenne. L'instance dirigeante a estimé que ses agissements lors de cette rencontre très tendue constituaient un comportement antisportif, privant ainsi l'équipe technique d'un membre pour son prochain match continental. Le montant total des sanctions financières liées à ce seul match s'élève à 73 000 €.