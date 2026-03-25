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Le Benfica sanctionné par l'UEFA pour le comportement raciste de ses supporters envers Vinicius Jr lors du match controversé de Ligue des champions contre le Real Madrid
Sanctions de l'UEFA et fermeture du stade
L'UEFA a annoncé mardi que le Benfica s'était vu infliger de lourdes sanctions à la suite de sa défaite 1-0 le 17 février. Ces sanctions font suite à des incidents survenus à l'Estadio da Luz, où l'attaquant madrilène Vinicius a été pris pour cible. Dans un communiqué, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline a sanctionné le club pour le « comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters ». En conséquence, le club lisboète a reçu l'ordre de fermer 500 places dans les secteurs 10 et 11 pour son prochain match européen à domicile. Toutefois, cette fermeture est suspendue pour une période probatoire d'un an. Le club a également été condamné à une amende de 40 000 € pour ces incidents discriminatoires.
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Sanctions financières et suspension des activités
Au-delà de la fermeture temporaire du stade, le club doit faire face à une charge financière supplémentaire. L'UEFA a infligé une amende de 8 000 € pour l'utilisation de pointeurs laser et de 25 000 € pour le jet d'objets sur le terrain. Les sanctions disciplinaires ont également été étendues au staff technique.
L'entraîneur adjoint Pedro Luis Ferreira Machado a été suspendu pour un match de compétition européenne. L'instance dirigeante a estimé que ses agissements lors de cette rencontre très tendue constituaient un comportement antisportif, privant ainsi l'équipe technique d'un membre pour son prochain match continental. Le montant total des sanctions financières liées à ce seul match s'élève à 73 000 €.
Une action interne rapide contre les contrevenants
Malgré les sanctions européennes sévères, le club portugais a été salué pour sa réaction rapide et proactive. SelonA Bola, le club a immédiatement identifié les personnes responsables de ces abus et a engagé une procédure disciplinaire interne. Affichant une politique de tolérance zéro, il a déjà pris des mesures pour suspendre cinq membres spécifiquement pour leurs actes inacceptables. En révoquant leurs abonnements Red Pass, la direction a envoyé un message sans équivoque. Cette approche collaborative a été très appréciée au cours de la procédure disciplinaire, contribuant finalement à ce que la fermeture du stade soit suspendue plutôt qu’appliquée immédiatement.
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Quelle suite pour le Benfica et le Real Madrid ?
Après s'être incliné 1-0 à domicile et 2-1 à l'extérieur face au Real Madrid, le Benfica a été éliminé des barrages de la Ligue des champions pour les huitièmes de finale. Il lui reste désormais sept matches à disputer en Liga Portugal, où il occupe la troisième place avec 65 points, à sept longueurs du leader, le FC Porto. De son côté, le Real Madrid se prépare à disputer des rencontres décisives tant en Espagne qu'en Europe. Actuellement deuxième de la Liga, à quatre points de Barcelone, il vient de s'imposer 3-2 face à l'Atlético de Madrid. Il affrontera Majorque et Gérone en championnat, ainsi que le Bayern de Munich lors d'un double affrontement décisif en quarts de finale de la Ligue des champions en avril.