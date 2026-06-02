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Le Benfica Lisbonne s’apprête à recruter un entraîneur portugais évoluant actuellement en Premier League pour succéder à José Mourinho
Le grand club de Lisbonne est sur le point de recruter Silva
Selon The Telegraph, l’entraîneur de 48 ans devrait mettre un terme à son mandat de cinq ans dans l’ouest londonien pour retourner dans son pays natal. Benfica aurait proposé à l’ancien mentor d’Everton un contrat lucratif de plus de 4 millions de livres sterling par an pour prendre place sur le banc. Son contrat actuel expirant le mois prochain, le club portugais pourrait ainsi s’assurer ses services sans avoir à verser de indemnités de départ élevées.
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L'entraîneur conserve le mystère sur son avenir
L'ancien entraîneur d'Everton et de Watford a refusé de s'engager pleinement avec le club de l'ouest londonien alors que les négociations s'intensifient. Après la victoire remportée lors de la dernière journée contre Newcastle United, Silva a ouvertement admis que son avenir restait incertain.
Il a déclaré : « Pour être honnête, je ne sais pas encore si je vais prendre une décision. Je serai le premier à profiter d’un adieu différent de la part des joueurs et des supporters, car la décision n’est pas encore prise. Je vais m’entretenir à nouveau avec le club, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, et après cela, nous déciderons ensemble. »
Mourinho lance un véritable domino des entraîneurs en Europe
L’Estadio da Luz se retrouve soudainement sans entraîneur suite au départ de l’emblématique José Mourinho. Le technicien portugais s’apprête à effectuer un retour retentissant à Madrid, pour la deuxième fois de sa carrière. Ce mouvement s’inscrit dans une vague plus large de départs de coachs de la Premier League cet été, après les départs de Pep Guardiola, Arne Slot et Oliver Glasner.
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La direction de Craven Cottage doit mener une restructuration cruciale
Le club londonien s’apprête à entrer dans une phase de transition délicate, après une période de stabilité sous la houlette de son entraîneur sortant. Auteur d’un exercice record avec 54 points en première division, son successeur devra être attiré par un package salarial complexe. À l’approche du mercato estival, la direction devrait ainsi sonder des candidats comme Kieran McKenna, actuellement à Ipswich Town.