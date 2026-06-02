L'ancien entraîneur d'Everton et de Watford a refusé de s'engager pleinement avec le club de l'ouest londonien alors que les négociations s'intensifient. Après la victoire remportée lors de la dernière journée contre Newcastle United, Silva a ouvertement admis que son avenir restait incertain.

Il a déclaré : « Pour être honnête, je ne sais pas encore si je vais prendre une décision. Je serai le premier à profiter d’un adieu différent de la part des joueurs et des supporters, car la décision n’est pas encore prise. Je vais m’entretenir à nouveau avec le club, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, et après cela, nous déciderons ensemble. »