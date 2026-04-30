Après avoir confié l’intérim à Calum McFarlane jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, la direction sportive de Chelsea cherche en priorité un entraîneur à la personnalité affirmée et à l’expérience avérée. Le club cherche désespérément un leader capable de stabiliser un vestiaire agité et d’éviter les écueils d’une nouvelle nomination à court terme. Si Silva figure en bonne place sur leur liste, le journal portugais Recordsuggère que l’intérêt de Benfica a compliqué les choses, d’autant plus que Fulham espère toujours que son entraîneur s’engagera pour un nouveau contrat à Craven Cottage.