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Le Benfica Lisbonne s’apprête à recruter un entraîneur actuellement en Premier League pour succéder à José Mourinho, une démarche qui pourrait perturber les plans de Chelsea dans sa propre quête d’un coach
Les grands clubs portugais envisagent le retour de Silva
Benfica anticiperait déjà le départ de Mourinho, annoncé avec insistance vers un retour au Real Madrid malgré un contrat à Lisbonne jusqu’en juin 2027. Pour pallier cette éventualité, les Aigles ont placé Silva en tête de leur short-list, entrant ainsi en concurrence directe avec Chelsea, qui cherche toujours un successeur à Rosenior. Le club londonien étudie le profil de l’ancien coach de Porto, ainsi que d’autres candidats de renom, en vue d’une nomination définitive en juin.
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La quête du leadership
Après avoir confié l’intérim à Calum McFarlane jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, la direction sportive de Chelsea cherche en priorité un entraîneur à la personnalité affirmée et à l’expérience avérée. Le club cherche désespérément un leader capable de stabiliser un vestiaire agité et d’éviter les écueils d’une nouvelle nomination à court terme. Si Silva figure en bonne place sur leur liste, le journal portugais Recordsuggère que l’intérêt de Benfica a compliqué les choses, d’autant plus que Fulham espère toujours que son entraîneur s’engagera pour un nouveau contrat à Craven Cottage.
Remettre en question les diplômes prestigieux
Si Silva a été salué pour avoir mis en place un style de jeu attrayant à Fulham, un débat interne persiste à Chelsea quant à son manque d’expérience au sein d’un club du « Big Six ». Ses passages précédents à Everton, Watford et Hull City ont souffert d’un manque de régularité, et, contrairement à d’autres candidats comme Xabi Alonso, il n’a jamais mené une équipe vers un titre européen majeur. Si des rumeurs ont évoqué un retour de José Mourinho, le contexte actuel à Stamford Bridge a rapidement écarté l’hypothèse d’un troisième mandat pour le technicien portugais.
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Un été de transition
Sous contrat avec Fulham jusqu’en juin 2026, Silva devrait clarifier son avenir dans les prochaines semaines : retour au Portugal ou maintien en Premier League. Chelsea, qui poursuit son processus d’évaluation sous la houlette de McFarlane, pourrait être contraint d’accélérer ses démarches si Benfica officialisait son intérêt. L’issue dépendra en grande partie de la situation de Mourinho à l’Estadio da Luz : si l’entraîneur portugais venait à rejoindre Madrid, une lutte acharnée pour s’attacher les services de Silva s’ensuivrait, les deux clubs étant dans une phase de reconstruction.