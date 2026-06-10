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Le Benfica Lisbonne a officialisé le départ de José Mourinho, et Marco Silva a accepté de prendre sa suite sur le banc du club, alors que l’entraîneur portugais s’apprête à rejoindre le Real Madrid
Silva prendra les rênes à Lisbonne
Silva revient dans son pays natal après cinq saisons couronnées de succès en Premier League avec Fulham, aventure qui s’est conclue la semaine dernière à l’expiration de son contrat à Craven Cottage. Le grand club de Lisbonne a confirmé avoir « conclu un accord » avec l’entraîneur, qui devrait signer un contrat le liant à l’Estádio da Luz jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, avec une option de prolongation jusqu’à la saison 2028-2029. Âgé de 48 ans, il s’est forgé une solide réputation outre-Manche lors de ses passages à Hull City, Watford et Everton, avant de garantir une période de grande régularité à Fulham.
- AFP
Mourinho s’apprête à rejoindre le Bernabéu
La nomination de Silva intervient parallèlement au départ officiel de Mourinho, dont le deuxième passage à Benfica a été écourté par une offre venue d’Espagne jugée irrésistible. Le Real Madrid n’a pas traîné pour s’assurer les services de « The Special One », acceptant de verser une indemnité de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros) afin de le libérer de ses obligations au Portugal.
Arrivé en septembre, le technicien quitte le club en position de force, après l’avoir mené à la troisième place de la Primeira Liga en restant invaincu tout au long de la saison. Malgré ce succès, l’appel du Santiago Bernabéu s’est avéré irrésistible, le président madrilène Florentino Pérez visant à restaurer les gloires passées.
Dans un communiqué officiel, le Benfica a confirmé la transaction : « Le Real Madrid CF a officialisé son intention d’engager l’entraîneur José Mourinho pour un montant de 15 000 000 €, correspondant à la clause de résiliation de son contrat de travail sportif actuel, et l’entraîneur a donné son accord à cette embauche. Ainsi s’achève le deuxième mandat de José Mourinho en tant qu’entraîneur de l’équipe de football professionnelle du SL Benfica. Le Sport Lisboa e Benfica lui souhaite bonne chance. »
Arbeloa quitte Madrid
Ce départ clôt un passage bref mais marquant de Mourinho à l’Estadio da Luz, où il avait déjà été entraîneur adjoint puis, brièvement, entraîneur principal en 2000. Il revient aujourd’hui dans un club où il a brillé entre 2010 et 2013, mettant fin à la domination du FC Barcelone sur la scène nationale en remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne.
Le Real a pavé la voie de son retour officiel en annonçant mardi soir le départ de l’actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa. Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le Real Madrid CF et Álvaro Arbeloa sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Le Real Madrid tient à exprimer sa profonde gratitude envers Álvaro Arbeloa, qui a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme depuis ses débuts dans notre centre de formation. Il incarne les valeurs de notre club. Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. »
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Le parcours de Silva
Si Silva s’est récemment distingué en Angleterre, son parcours au Portugal demeure impressionnant. Il a mené Estoril Praia de la deuxième division à deux qualifications consécutives en Ligue Europa avant de rejoindre le Sporting CP. Lors de son unique saison 2014-2015 avec les « Leões », il a décroché la troisième place du championnat et remporté la Coupe du Portugal au terme d’une finale haletante contre le SC Braga.
Son palmarès s’est ensuite enrichi en Grèce, où il a conduit l’Olympiacos au titre national en 2015-2016. Il devient aujourd’hui le sixième entraîneur à prendre les rênes du Benfica sous la présidence de Rui Costa. Depuis 2021, le club a vu défiler Jorge Jesus, Roger Schmidt et Bruno Lage ; seul Schmidt a réussi à décrocher un titre de champion durant cette période.