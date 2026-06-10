La nomination de Silva intervient parallèlement au départ officiel de Mourinho, dont le deuxième passage à Benfica a été écourté par une offre venue d’Espagne jugée irrésistible. Le Real Madrid n’a pas traîné pour s’assurer les services de « The Special One », acceptant de verser une indemnité de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros) afin de le libérer de ses obligations au Portugal.

Arrivé en septembre, le technicien quitte le club en position de force, après l’avoir mené à la troisième place de la Primeira Liga en restant invaincu tout au long de la saison. Malgré ce succès, l’appel du Santiago Bernabéu s’est avéré irrésistible, le président madrilène Florentino Pérez visant à restaurer les gloires passées.

Dans un communiqué officiel, le Benfica a confirmé la transaction : « Le Real Madrid CF a officialisé son intention d’engager l’entraîneur José Mourinho pour un montant de 15 000 000 €, correspondant à la clause de résiliation de son contrat de travail sportif actuel, et l’entraîneur a donné son accord à cette embauche. Ainsi s’achève le deuxième mandat de José Mourinho en tant qu’entraîneur de l’équipe de football professionnelle du SL Benfica. Le Sport Lisboa e Benfica lui souhaite bonne chance. »