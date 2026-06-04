Le Benfica a annoncé, dans un communiqué officiel adressé à la Commission portugaise des marchés financiers (CMVM), avoir été contacté au sujet de la disponibilité de Mourinho. Cette démarche émane du camp de Florentino Pérez, qui brigue actuellement un nouveau mandat à la présidence du Real Madrid.

L’« Special One », toujours sous contrat avec les Aigles, est devenu la cible prioritaire de Pérez, qui affronte Enrique Riquelme pour la présidence du géant espagnol. Les élections sont prévues ce dimanche et, en cas de victoire du président sortant, la voie serait ouverte à un retour sensationnel de Mourinho à Madrid.