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Le Benfica Lisbonne a confirmé avoir approché José Mourinho, tandis que Florentino Pérez a annoncé son intention d'activer la clause libératoire de 15 millions d'euros
Le Real Madrid a officialisé son offre pour Mourinho.
Le Benfica a annoncé, dans un communiqué officiel adressé à la Commission portugaise des marchés financiers (CMVM), avoir été contacté au sujet de la disponibilité de Mourinho. Cette démarche émane du camp de Florentino Pérez, qui brigue actuellement un nouveau mandat à la présidence du Real Madrid.
L’« Special One », toujours sous contrat avec les Aigles, est devenu la cible prioritaire de Pérez, qui affronte Enrique Riquelme pour la présidence du géant espagnol. Les élections sont prévues ce dimanche et, en cas de victoire du président sortant, la voie serait ouverte à un retour sensationnel de Mourinho à Madrid.
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Tout ce qu’il faut savoir sur la clause libératoire de 15 millions d’euros
Le Benfica a fait savoir qu'il ne laisserait pas partir son entraîneur sans une compensation substantielle. Selon le communiqué officiel du club, tout accord pour un retour de Mourinho en Liga nécessiterait l'activation d'une clause de résiliation spécifique inscrite dans son contrat actuel.
Le montant requis pour s’assurer ses services est fixé à 15 millions d’euros, soit exactement la somme correspondant au salaire auquel l’entraîneur chevronné aurait droit au cours de la dernière année de son contrat actuel à l’Estádio da Luz.
Le carton jaune de Mourinho face aux promesses de Riquelme
Mourinho est devenu l’atout majeur de Pérez pour contrer les promesses ambitieuses de son rival à la présidence, Enrique Riquelme, qui s’est engagé à recruter le duo de Manchester City, Erling Haaland et Rodri, s’il remportait l’élection.
Cette révélation soudaine constitue un coup de maître tactique de la part de Pérez, qui cherche à s’assurer un nouveau mandat à la tête du Real Madrid. En concluant un accord verbal avec Mourinho – et en le soutenant publiquement par un engagement financier visant à payer une clause libératoire majorée –, Pérez a présenté aux membres du club un projet sportif définitif et prometteur.
Mercredi soir, la campagne Pérez a créé l’événement en diffusant une vidéo où l’entraîneur portugais semblait accepter de revenir aux commandes. L’intéressé a toutefois informé Benfica que son apparition avait été générée par l’IA et qu’aucun enregistrement n’avait été réalisé. Nonobstant, la campagne Pérez a enchaîné jeudi, après l’annonce du club lisboète, avec une nouvelle séquence entièrement dédiée au retour de Mourinho.
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Un éventuel retour au Bernabéu
José Mourinho a déjà dirigé le Real Madrid de 2010 à 2013, une période marquée par une rivalité intense avec le FC Barcelone de Pep Guardiola. Il a alors mis fin à la domination catalane en remportant un titre historique de Liga avec 100 points, record absolu, ainsi que la Copa del Rey et la Supercopa de España. Son éventuel retour marquerait un tournant majeur dans le projet sportif du Bernabéu, où Florentino Pérez cherche un vainqueur confirmé capable de rétablir l’ordre et de mener le club vers une nouvelle ère.
Son autorité de tacticien portugais est perçue comme l’antidote dont le club, en pleine tourmente, a besoin. Madrid arrive de fait d’une saison blanche, source d’une colère intense chez les supporters ; la frustration des fans s’est notamment cristallisée autour des stars de l’effectif, après une série de conflits et de divisions qui ont fissuré l’harmonie du vestiaire.