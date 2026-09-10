Cruzeiro part toutefois d’une évaluation importante, selon Tuttosport. Lié au club jusqu’en 2030, l’attaquant pourrait être cédé pour un montant compris entre 40 et 45 millions d’euros. Cet été, le Zenit était allé jusqu’à mettre environ 30 millions d’euros sur la table, mais Kaio Jorge a refusé la destination, en privilégiant un éventuel retour en Europe.





Ce qui rend l’affaire intéressante pour la Juventus, c’est l’accord conclu au moment du transfert : le club turinois conserve en effet 30 % sur une future revente. Kaio Jorge avait été cédé à Cruzeiro pour seulement 7,2 millions d’euros, après son expérience en prêt à Frosinone, où il avait inscrit trois buts en Serie A en 2023-2024, après deux saisons (2021-2023) à la Juventus, avec 11 apparitions, zéro but et une blessure grave (rupture du tendon rotulien).





D’un autre point de vue, indépendamment de l’éventuel pourcentage que la Juve percevrait, un retour de Kaio Jorge en Europe à coups de millions pourrait aussi amener la Vieille Dame à le considérer comme un regret. Toutes proportions gardées entre les deux situations, la situation pourrait rappeler celle de Dean Huijsen, cédé à Bournemouth pour environ 15 millions d’euros puis transféré au Real Madrid pour 60 millions d’euros.











