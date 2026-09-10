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Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Le Bayern Munich sur Kaio Jorge : le pourcentage pour la Juventus et le regret façon Huijsen

Kaio Jorge
Mercato
Juventus FC
Cruzeiro
Bayern Munich

L’attaquant brésilien, passé par la Juventus de 2021 à 2023, réalise une grande saison avec Cruzeiro et attire l’attention de plusieurs grands clubs.

Le nom de Kaio Jorge recommence à circuler avec insistance sur le marché européen. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur sur Fussball.news, le Bayern Munich aurait envoyé ses propres observateurs au Brésil pour suivre de près l’attaquant de Cruzeiro, ancien de la Juventus. Le joueur de 24 ans est évalué, parmi d’autres profils, comme une possible future alternative à Harry Kane, référence offensive incontestée des Bavarois. Ce sont surtout ses statistiques cette saison qui convainquent : 16 buts et 2 passes décisives en 38 apparitions cette saison.


Le Bayern n’est pas le seul sur les traces de l’ancien joueur de la Juventus. Le Bayer Leverkusen également aurait envoyé des observateurs au Brésil, tandis que Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan et la Fiorentina surveilleraient la situation. En particulier, Benfica serait particulièrement intéressé et pourrait tenter d’ouvrir des négociations dès le mercato de janvier.


  • L’ÉVALUATION

    Cruzeiro part toutefois d’une évaluation importante, selon Tuttosport. Lié au club jusqu’en 2030, l’attaquant pourrait être cédé pour un montant compris entre 40 et 45 millions d’euros. Cet été, le Zenit était allé jusqu’à mettre environ 30 millions d’euros sur la table, mais Kaio Jorge a refusé la destination, en privilégiant un éventuel retour en Europe.


    Ce qui rend l’affaire intéressante pour la Juventus, c’est l’accord conclu au moment du transfert : le club turinois conserve en effet 30 % sur une future revente. Kaio Jorge avait été cédé à Cruzeiro pour seulement 7,2 millions d’euros, après son expérience en prêt à Frosinone, où il avait inscrit trois buts en Serie A en 2023-2024, après deux saisons (2021-2023) à la Juventus, avec 11 apparitions, zéro but et une blessure grave (rupture du tendon rotulien).


    D’un autre point de vue, indépendamment de l’éventuel pourcentage que la Juve percevrait, un retour de Kaio Jorge en Europe à coups de millions pourrait aussi amener la Vieille Dame à le considérer comme un regret. Toutes proportions gardées entre les deux situations, la situation pourrait rappeler celle de Dean Huijsen, cédé à Bournemouth pour environ 15 millions d’euros puis transféré au Real Madrid pour 60 millions d’euros.




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