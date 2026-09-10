Le nom de Kaio Jorge recommence à circuler avec insistance sur le marché européen. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur sur Fussball.news, le Bayern Munich aurait envoyé ses propres observateurs au Brésil pour suivre de près l’attaquant de Cruzeiro, ancien de la Juventus. Le joueur de 24 ans est évalué, parmi d’autres profils, comme une possible future alternative à Harry Kane, référence offensive incontestée des Bavarois. Ce sont surtout ses statistiques cette saison qui convainquent : 16 buts et 2 passes décisives en 38 apparitions cette saison.
Le Bayern n’est pas le seul sur les traces de l’ancien joueur de la Juventus. Le Bayer Leverkusen également aurait envoyé des observateurs au Brésil, tandis que Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan et la Fiorentina surveilleraient la situation. En particulier, Benfica serait particulièrement intéressé et pourrait tenter d’ouvrir des négociations dès le mercato de janvier.