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Le Bayern Munich subit un coup dur de dernière minute : un milieu de terrain est déclaré forfait à peine une heure avant le match contre le Real Madrid
Coup dur de dernière minute pour Bischof
Le Bayern Munich a officialisé l’information mercredi soir : Bischof souffre d’« une légère déchirure musculaire au mollet gauche », selon les termes du service médical du club. Le jeune international de 20 ans est donc forfait pour la rencontre européenne cruciale de mardi. Sa date de retour n’est pas encore connue.
Même si le timing est loin d’être idéal, les supporters bavarois peuvent se consoler en constatant que la liste des blessés reste courte. Outre Lennart Karl, en convalescence après une déchirure similaire, et Sven Ulreich, victime d’une lésion plus sérieuse à l’adducteur, Bischof est le seul autre joueur à l’infirmerie. Kompany conserve donc un groupe presque au complet pour tenter de rallier le dernier carré.
- AFP
Kompany campe sur ses positions
Malgré l’incertitude de dernière minute concernant la disponibilité de Bischof, Kompany a choisi la continuité tactique pour accueillir les champions d’Espagne. Pour protéger les cages de Manuel Neuer, le technicien belge a aligné une défense à quatre, avec Josip Stanisic et Konrad Laimer comme arrières latéraux. En charnière centrale, Jonathan Tah et Dayot Upamecano tenteront de contenir l’attaque vedette du Real.
Au milieu de terrain, le duo Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic assurera à nouveau la récupération et la construction. Devant eux, un trio offensif redoutable composé de Michael Olise, Serge Gnabry et Luis Diaz aura pour mission d’alimenter Harry Kane, pivot de l’attaque.
À noter que Kompany aligne exactement le même onze de départ que celui qui avait foulé la pelouse du Santiago Bernabéu la semaine dernière, lors de la victoire 2-1 du Bayern.
Arbeloa procède à des changements
Contrairement à la stabilité affichée par le banc du Bayern, l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a décidé de remanier son effectif pour ce match retour. Le technicien madrilène a procédé à quatre changements par rapport à l’équipe qui avait pris le chemin de la capitale espagnole. Ferland Mendy fait son retour dans le onze de départ au poste d’arrière gauche, en remplacement d’Álvaro Carreras, qui avait peiné à contenir la menace représentée par Michael Olise lors du match aller.
En défense centrale, Eder Militao remplace Dean Huijsen et retrouvera Antonio Rüdiger. Au milieu, Aurélien Tchouameni et Thiago Pitarch cèdent leur place à Jude Bellingham – auteur d’une entrée convaincante à l’aller – et Brahim Diaz, tandis que Federico Valverde pourrait se recentrer.
- AFP
Les enjeux sont de taille à l'Allianz
Malgré les ajustements tactiques opérés ailleurs sur le terrain, la principale menace offensive du Real Madrid reste inchangée pour ce déplacement à Munich. Arbeloa continue de miser sur le duo explosif formé par Kylian Mbappé et Vinicius Junior pour marquer les buts nécessaires à la victoire face à l’équipe de Bundesliga. Le duo cherchera à exploiter toute fatigue ou toute erreur de la défense du Bayern au cours d’une soirée de football européen qui s’annonce tendue.