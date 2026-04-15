Malgré l’incertitude de dernière minute concernant la disponibilité de Bischof, Kompany a choisi la continuité tactique pour accueillir les champions d’Espagne. Pour protéger les cages de Manuel Neuer, le technicien belge a aligné une défense à quatre, avec Josip Stanisic et Konrad Laimer comme arrières latéraux. En charnière centrale, Jonathan Tah et Dayot Upamecano tenteront de contenir l’attaque vedette du Real.

Au milieu de terrain, le duo Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic assurera à nouveau la récupération et la construction. Devant eux, un trio offensif redoutable composé de Michael Olise, Serge Gnabry et Luis Diaz aura pour mission d’alimenter Harry Kane, pivot de l’attaque.

À noter que Kompany aligne exactement le même onze de départ que celui qui avait foulé la pelouse du Santiago Bernabéu la semaine dernière, lors de la victoire 2-1 du Bayern.