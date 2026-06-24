Après des mois de négociations intenses entre le Bayern Munich et Laimer, un accord définitif semble enfin conclu. Selon Sport1, Uli Hoeness aurait accidentellement révélé cette bonne nouvelle lors d’un récent événement en Haute-Bavière.

Évoquant la longueur des négociations, Hoeness aurait déclaré qu’« en principe, il ne manque plus que la signature » pour que Laimer prolonge son contrat. Si les premières informations laissaient entendre que le dirigeant avait annoncé la signature du contrat, il est désormais clair qu’un accord verbal a été conclu. Un soulagement pour le Bayern Munich, qui a multiplié les efforts pour s’assurer les services du milieu de terrain.



