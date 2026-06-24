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Le Bayern Munich serait sur le point de finaliser l’extension du contrat de sa star, les deux parties ayant trouvé un accord financier
Hoeness dévoile des détails de son contrat
Après des mois de négociations intenses entre le Bayern Munich et Laimer, un accord définitif semble enfin conclu. Selon Sport1, Uli Hoeness aurait accidentellement révélé cette bonne nouvelle lors d’un récent événement en Haute-Bavière.
Évoquant la longueur des négociations, Hoeness aurait déclaré qu’« en principe, il ne manque plus que la signature » pour que Laimer prolonge son contrat. Si les premières informations laissaient entendre que le dirigeant avait annoncé la signature du contrat, il est désormais clair qu’un accord verbal a été conclu. Un soulagement pour le Bayern Munich, qui a multiplié les efforts pour s’assurer les services du milieu de terrain.
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Un palmarès exceptionnel dans le football allemand
Arrivé libre en provenance de Leipzig en 2023, Laimer s’est rapidement imposé comme un atout majeur. Il avait auparavant disputé 190 matchs et inscrit 15 buts sous les couleurs de Leipzig. Chez le Bayern Munich, il a déjà pris part à 136 rencontres, trouvant le chemin des filets à sept reprises.
Indispensable la saison passée, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, inscrit trois buts et délivré 13 passes décisives en 3 297 minutes. Son palmarès compte déjà deux titres de champion d’Allemagne et trois victoires en Coupe d’Allemagne.
La qualification pour la Coupe du monde se joue
Si son avenir en club semble désormais tracé, Laimer se consacre actuellement pleinement à ses obligations internationales. Sous les couleurs de l’Autriche, il compte 59 sélections et a inscrit sept buts pour son pays. L’Autriche traverse toutefois une campagne de Coupe du monde délicate au sein du groupe J : après une victoire cruciale 3-1 contre la Jordanie et une défaite 2-0 face à l’Argentine, la sélection aborde un match décisif. Elle affronte l’Algérie lors de la dernière journée, et Laimer et ses coéquipiers doivent s’imposer pour assurer leur qualification en tant que deuxièmes du groupe.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Bayern et Laimer ?
Dès l’élimination de l’Autriche en Coupe du monde, Laimer rentrera en Allemagne pour signer officiellement son contrat. Le Bayern devrait alors annoncer immédiatement la nouvelle. Son dossier réglé et fraîchement couronné « Footballeur autrichien de l’année 2025 », il pourra se consacrer pleinement à la quête de nouveaux titres majeurs.