Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Min-Jae Kim Joao PalhinhaGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Le Bayern Munich serait prêt à accorder une réduction sur l’indemnité de transfert pour se débarrasser d’un joueur qui ne fait plus partie des plans du club

Bundesliga
Mercato
Premier League
Bayern Munich
Tottenham
J. Palhinha

Le FC Bayern Munich souhaite se séparer de Joao Palhinha et est prêt à faire des concessions pour faciliter son départ.

Selon le journal portugais Correio da Manha, le club allemand le plus titré a accepté de baisser ses exigences financières concernant le transfert du milieu de terrain.

  • Jusqu’ici, le FC Bayern aurait réclamé 30 millions d’euros pour Renato Sanches, montant correspondant à la clause de rachat inscrite dans son contrat de prêt à Tottenham. Selon les dernières informations, le club bavarois se contenterait désormais de 25 millions d’euros pour le milieu portugais de 30 ans.

    Le champion d’Allemagne en titre souhaite surtout céder le joueur rapidement pour l’enlever de la masse salariale. À Munich, le milieu de terrain percevrait, selon certaines sources, environ 8,5 millions d’euros par an.

    Arrivé l’été dernier en provenance de Fulham pour 51 millions d’euros, le Portugais entraînerait ainsi une perte supérieure à 50 % si le Bayern venait à le céder dans ces conditions.

    • Publicité
  • Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Selon les informations disponibles, Joao Palhinha ne fait plus partie des plans du FC Bayern Munich.

    C’est désormais officiel : Palhinha n’entre plus dans les plans du Bayern Munich. Recruté à l’initiative de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, le milieu de terrain n’a ensuite pratiquement plus obtenu sa chance sous Vincent Kompany.

    Après 25 apparitions, principalement en tant que remplaçant, lors de sa première saison à Munich, le FC Bayern l’a prêté aux Spurs à l’été 2025. À Londres, il a été l’une des rares lueurs d’espoir durant une saison extrêmement décevante, ce qui incite toujours le club londonien à le recruter définitivement.

    Le joueur, lui, préférerait rentrer au Portugal. Des discussions avec le Sporting CP seraient en cours depuis plusieurs semaines, et Palhinha se montrerait disposé à accepter une réduction de son salaire pour faciliter le transfert.