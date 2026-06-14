Selon le journal portugais Correio da Manha, le club allemand le plus titré a accepté de baisser ses exigences financières concernant le transfert du milieu de terrain.
Traduit par
Le Bayern Munich serait prêt à accorder une réduction sur l’indemnité de transfert pour se débarrasser d’un joueur qui ne fait plus partie des plans du club
Jusqu’ici, le FC Bayern aurait réclamé 30 millions d’euros pour Renato Sanches, montant correspondant à la clause de rachat inscrite dans son contrat de prêt à Tottenham. Selon les dernières informations, le club bavarois se contenterait désormais de 25 millions d’euros pour le milieu portugais de 30 ans.
Le champion d’Allemagne en titre souhaite surtout céder le joueur rapidement pour l’enlever de la masse salariale. À Munich, le milieu de terrain percevrait, selon certaines sources, environ 8,5 millions d’euros par an.
Arrivé l’été dernier en provenance de Fulham pour 51 millions d’euros, le Portugais entraînerait ainsi une perte supérieure à 50 % si le Bayern venait à le céder dans ces conditions.
- Getty/GOAL
Selon les informations disponibles, Joao Palhinha ne fait plus partie des plans du FC Bayern Munich.
C’est désormais officiel : Palhinha n’entre plus dans les plans du Bayern Munich. Recruté à l’initiative de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, le milieu de terrain n’a ensuite pratiquement plus obtenu sa chance sous Vincent Kompany.
Après 25 apparitions, principalement en tant que remplaçant, lors de sa première saison à Munich, le FC Bayern l’a prêté aux Spurs à l’été 2025. À Londres, il a été l’une des rares lueurs d’espoir durant une saison extrêmement décevante, ce qui incite toujours le club londonien à le recruter définitivement.
Le joueur, lui, préférerait rentrer au Portugal. Des discussions avec le Sporting CP seraient en cours depuis plusieurs semaines, et Palhinha se montrerait disposé à accepter une réduction de son salaire pour faciliter le transfert.