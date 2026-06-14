Jusqu’ici, le FC Bayern aurait réclamé 30 millions d’euros pour Renato Sanches, montant correspondant à la clause de rachat inscrite dans son contrat de prêt à Tottenham. Selon les dernières informations, le club bavarois se contenterait désormais de 25 millions d’euros pour le milieu portugais de 30 ans.

Le champion d’Allemagne en titre souhaite surtout céder le joueur rapidement pour l’enlever de la masse salariale. À Munich, le milieu de terrain percevrait, selon certaines sources, environ 8,5 millions d’euros par an.

Arrivé l’été dernier en provenance de Fulham pour 51 millions d’euros, le Portugais entraînerait ainsi une perte supérieure à 50 % si le Bayern venait à le céder dans ces conditions.