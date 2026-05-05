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Le Bayern Munich s’intéresse au frère de 16 ans de Khvicha Kvaratskhelia, tandis que l’attaquant se rend en Allemagne pour un entretien
Les grands clubs allemands s’arrachent un jeune talent
Le Bayern Munich renforce sa présence en Europe de l’Est et vise en priorité Tornike pour son centre de formation. Ce jeune attaquant géorgien de 16 ans, déjà remarqué dans son pays, vient de franchir une étape majeure dans sa carrière naissante.
Selon LaGazzetta.ge, le jeune attaquant s’est déjà rendu à Munich pour rencontrer les dirigeants bavarois. Cette visite informelle a permis au club de Bundesliga de présenter son projet au joueur, alors qu’il cherche à devancer la concurrence d’autres grands clubs européens.
- AFP
Une semaine mémorable pour la famille Kvaratskhelia
L’intérêt du Bayern Munich se manifeste alors que le jeune joueur traverse une période particulièrement chargée. Tornike a été convoqué pour la première fois avec le groupe professionnel du Dinamo Tbilissi lors de la rencontre de l’Erovnuli Liga face au Dinamo Batoumi, match qui s’est conclu sur un score de parité 2-2.
Sa présence dans le groupe professionnel, à seulement {âge} ans, atteste de sa progression fulgurante au sein du club.
À peine le coup de sifflet final s’est-il fait entendre qu’il a pris un vol à destination de l’Allemagne.
Pendant que son frère Khvicha se prépare pour des rencontres décisives en Ligue des champions, Tornike s’apprête à explorer les méandres du recrutement européen de haut niveau en vue d’un possible transfert à l’Allianz Arena.
La rivalité fraternelle sur la scène européenne
Le moment choisi pour cette rencontre revêt une portée symbolique particulière au regard du calendrier de la Ligue des champions. Alors que Tornike se trouve à Munich pour évoquer son avenir, son frère aîné, Khvicha, doit également être présent dans la ville le 6 mai.
La star du PSG affrontera le Bayern Munich lors du match retour d’une demi-finale cruciale de la Ligue des champions.
Kvaratskhelia a été l’un des principaux artisans de la victoire 5-4 du PSG lors du match aller, inscrivant un doublé au Parc des Princes.
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Construire l’avenir en Bavière
Le Bayern Munich suit une stratégie bien établie : recruter des jeunes talents dans son centre de formation avant de les intégrer progressivement à l’équipe première.
En s’intéressant de longue date à Tornike, le club bavarois cherche à assurer la venue d’un joueur déjà courtisé par plusieurs grands clubs européens, restés anonymes, après sa fulgurante progression au Dinamo Tbilissi.
Bien qu’aucun accord officiel ne soit encore signé, le voyage du joueur en Allemagne pour des discussions en face à face place le Bayern en pole position.