L’intérêt du Bayern Munich se manifeste alors que le jeune joueur traverse une période particulièrement chargée. Tornike a été convoqué pour la première fois avec le groupe professionnel du Dinamo Tbilissi lors de la rencontre de l’Erovnuli Liga face au Dinamo Batoumi, match qui s’est conclu sur un score de parité 2-2.

Sa présence dans le groupe professionnel, à seulement {âge} ans, atteste de sa progression fulgurante au sein du club.

À peine le coup de sifflet final s’est-il fait entendre qu’il a pris un vol à destination de l’Allemagne.

Pendant que son frère Khvicha se prépare pour des rencontres décisives en Ligue des champions, Tornike s’apprête à explorer les méandres du recrutement européen de haut niveau en vue d’un possible transfert à l’Allianz Arena.