Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich s’intéresse à un joueur suivi par Manchester City et le FC Barcelone, alors que Vincent Kompany cherche à recruter un nouvel arrière droit
Kompany cherche à renforcer sa défense
Selon TransferFeed, le Bayern Munich s’intéresse de nouveau à Denzel Dumfries. Le club bavarois cherche une solution durable au poste de latéral, actuellement occupé par des joueurs polyvalents comme Konrad Laimer et Josip Stanisic. Si le jeune espoir de Feyenoord Givairo Read, 19 ans, reste sur les radars, les dirigeants voient en l’international néerlandais de 29 ans un renfort plus immédiat et expérimenté pour l’équipe première. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international néerlandais pourrait toutefois quitter l’Italie lors du prochain mercato estival, la formation milanaise semblant prête à le céder.
- Getty Images Sport
Une bataille de transferts très médiatisée
Le Bayern n'est pas le seul club de haut niveau à suivre de près la situation du Néerlandais, puisque Manchester City et Barcelone auraient également manifesté leur intérêt pour ses services. Les spécialistes du milieu considèrent son récent changement d'agent comme un signe clair que le joueur cherche à relever un nouveau défi loin de la Serie A.
Une vieille connaissance refait surface
Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur du PSV est annoncé au Bayern, le club allemand ayant déjà manifesté son intérêt lors de plusieurs mercatos précédents. Sa saison a été perturbée par une blessure à la cheville subie fin 2025, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois mois avant qu’il ne retrouve finalement sa place dans le onze de départ en février. Ses performances récentes attestent toutefois de son retour à un niveau optimal, alors que l’Inter poursuit sa marche triomphale vers le Scudetto, devançant son rival Naples.
- Getty Images Sport
La course au titre et le mercato
Dumfries aborde une fin de saison cruciale : l’Inter, qui compte neuf points d’avance en tête de la Serie A, vise à consolider son avance et à valider mathématiquement son Scudetto. La forme retrouvée du latéral sera scrutée par Kompany et la direction du Bayern, qui doivent décider s’ils veulent surenchérir sur Manchester City et le FC Barcelone pour recruter le Néerlandais. Représenté par une nouvelle agence, le joueur devrait voir les négociations s’accélérer dès la clôture du championnat et l’ouverture officielle du mercato estival.