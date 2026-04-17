Le Bayern Munich s’intéresse à un joueur suivi par Manchester City et le FC Barcelone, alors que Vincent Kompany cherche à recruter un nouvel arrière droit

Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur du PSV est annoncé au Bayern, le club allemand ayant déjà manifesté son intérêt lors de plusieurs mercatos précédents. Sa saison a été perturbée par une blessure à la cheville subie fin 2025, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois mois avant qu’il ne retrouve finalement sa place dans le onze de départ en février. Ses performances récentes attestent toutefois de son retour à un niveau optimal, alors que l’Inter poursuit sa marche triomphale vers le Scudetto, devançant son rival Naples.