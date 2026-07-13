Selon BILD, le Bayern Munich serait entré dans la course pour Jule Koundé et aurait contacté son entourage ces derniers jours afin d’évoquer un éventuel transfert à l’Allianz Arena. Le club bavarois souhaite connaître la situation contractuelle du défenseur français et s’informer sur sa volonté de quitter la Catalogne après une saison nationale en demi-teinte au Camp Nou.

Si le club allemand est impatient de s’attacher ses services, des sources proches du joueur indiquent que la priorité actuelle de Koundé est de rester chez les Blaugrana.

Après un passage revigorant à la Coupe du monde, le défenseur est déterminé à se battre pour sa place et à prouver sa valeur sous la houlette de Hansi Flick. Malgré l’intérêt manifesté par Munich, aucune négociation officielle n’a encore été engagée entre les deux clubs.



