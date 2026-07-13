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Le Bayern Munich s’intéresse à Jules Koundé, alors que la position du latéral du FC Barcelone sur un éventuel transfert est désormais connue
Le Bayern a adressé une demande officielle
Selon BILD, le Bayern Munich serait entré dans la course pour Jule Koundé et aurait contacté son entourage ces derniers jours afin d’évoquer un éventuel transfert à l’Allianz Arena. Le club bavarois souhaite connaître la situation contractuelle du défenseur français et s’informer sur sa volonté de quitter la Catalogne après une saison nationale en demi-teinte au Camp Nou.
Si le club allemand est impatient de s’attacher ses services, des sources proches du joueur indiquent que la priorité actuelle de Koundé est de rester chez les Blaugrana.
Après un passage revigorant à la Coupe du monde, le défenseur est déterminé à se battre pour sa place et à prouver sa valeur sous la houlette de Hansi Flick. Malgré l’intérêt manifesté par Munich, aucune négociation officielle n’a encore été engagée entre les deux clubs.
L'évolution de la politique de transferts du FC Barcelone
Si Koundé demeure un atout majeur, Barcelone ne le considère plus comme totalement « intransférable ». Sous la contrainte financière, le club est disposé à étudier les offres substantielles concernant la plupart de ses joueurs, pourvu que le prix demandé soit atteint. La direction avait pointé un manque de régularité dans ses performances la saison passée, suscitant des discussions internes sur son avenir, avant que ses exploits lors de la Coupe du monde ne rebattent les cartes.
Le club avait déjà pris des mesures pour préserver la valeur de Koundé en août dernier, en prolongeant son contrat jusqu’en 2030 afin de repousser l’intérêt de Manchester City. Pep Guardiola, admirateur de longue date du défenseur, avait incité le Barça à améliorer ses conditions contractuelles et à consolider son avenir.
Mais avec le Bayern Munich à l’affût, les Blaugrana sont à la croisée des chemins : encaisser la somme proposée ou parier sur le fait que le joueur maintiendra en club le niveau affiché en sélection ?
Les performances en Coupe du monde ravivent l'intérêt des grands clubs
Koundé s’est sans doute révélé l’un des joueurs les plus réguliers de cette Coupe du monde 2026, s’imposant comme un pilier du onze de départ de Didier Deschamps. Ayant disputé la grande majorité des matchs de la campagne jusqu’à présent, l’ancien joueur de Séville a apporté une grande solidité défensive aux côtés de joueurs tels que William Saliba et Dayot Upamécano.
Sa capacité à museler les ailiers adverses a rappelé à l’élite européenne qu’il demeure l’un des spécialistes les plus fiables à son poste.
Cette renaissance est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, où le joueur a parfois peiné à trouver son rythme la saison passée. Malgré quelques erreurs mentales coûteuses, ses prestations en sélection ont fait remonter sa valeur marchande autour des 60 millions d’euros.
« J’ai un contrat avec Barcelone jusqu’en 2030 », a récemment réaffirmé Koundé, confirmant son engagement à long terme envers le projet catalan.
- getty
Koundé lance un défi à ses coéquipiers du Barça
Koundé s'apprête à défendre les couleurs de la France face à ses coéquipiers du FC Barcelone, qui représentent désormais l'Espagne, lors d'une demi-finale de la Coupe du monde qui se déroulera mardi à Arlington, au Texas.
Les Bleus visent la victoire et une place en finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, où ils affronteraient le vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre.
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