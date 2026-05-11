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Le Bayern Munich s’inquiète pour l’état psychologique d’Alphonso Davies après une blessure « très grave » qui remet en question les espoirs de la star canadienne de participer à la Coupe du monde
Un coup dur pour le club et le pays
L'international canadien a subi une grave blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche lors de l'élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Selon le diagnostic, qui évoque une déchirure présumée, le joueur de 25 ans manquera la fin de saison avec le club allemand et voit sa participation à la Coupe du monde cet été sérieusement compromise.
Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a exprimé sa déception après la victoire 1-0 contre Wolfsburg. « C’est très amer, surtout pour lui et bien sûr pour nous aussi », a réagi Freund au micro de Bild. « Il s’était bien remis de sa grave blessure au genou, puis des problèmes musculaires l’ont constamment freiné. Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. C’est douloureux, bien sûr, et c’est aussi une phase difficile mentalement pour lui en ce moment. Mais nous allons tous le soutenir du mieux possible et espérons qu’il reviendra en pleine forme. »
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L’arrière latéral continue de lutter contre des problèmes de condition physique persistants.
Le bilan médical récent de Davies est préoccupant. Victime d’une rupture du ligament croisé et d’une lésion du cartilage au genou droit en mars 2025, il a passé neuf mois sur la touche. Depuis son retour en décembre, son corps lui joue régulièrement des tours : une déchirure musculaire en février, puis une élongation à la cuisse lors de la rencontre de Ligue des champions contre l’Atalanta en mars.
Ce nouvel épisode est déjà le troisième problème musculaire en quelques mois, et ce ballet des blessures semble désormais plus préjudiciable pour son mental que pour son physique. Davies a tout de même pris part à 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 841 minutes jouées, et a contribué à la cause munichoise par un but et cinq passes décisives.
La santé mentale des joueurs occupe le devant de la scène
Les dirigeants de l’Allianz Arena restent très attentifs à l’état psychologique de Davies, après ses déclarations passées sur sa santé mentale. Lors de sa précédente longue convalescence, le défenseur avait révélé, sur sa chaîne YouTube, avoir atteint un point de rupture : « J’ai fait une dépression nerveuse. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. J’ai pris une douche, puis j’ai fondu en larmes. »
Le manager Vincent Kompany a fait écho à ces inquiétudes après les dernières nouvelles, déclarant : « Physiquement, je ne suis pas inquiet. Il reviendra ; tout ira bien à nouveau. Mais mentalement, c'est tout simplement incroyablement difficile. »
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La course à la Coupe du monde
Avec le coup d’envoi de la Coupe du monde fixé entre le 11 juin et le 19 juillet, le temps presse pour Davies. Ce tournoi représente un sommet pour le défenseur, mais Kompany sait que le changement d’état d’esprit est tout aussi important que la rééducation physique. « Ce ne sont pas toujours les blessures les plus graves qui posent problème ; ce sont ces petites lésions qui reviennent sans cesse et qui peuvent générer un surplus de stress psychologique », a expliqué l’entraîneur.
Le technicien belge espère que son arrière gauche trouvera les ressources pour se projeter vers la compétition estivale. « Mais bon, il doit maintenant se remettre très vite dans le bain. Voyons ce qu’il en sera pour la Coupe du monde. Il n’y a pas d’autre solution, et nous l’aiderons ; nous le soutiendrons », a-t-il ajouté.