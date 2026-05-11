L'international canadien a subi une grave blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche lors de l'élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Selon le diagnostic, qui évoque une déchirure présumée, le joueur de 25 ans manquera la fin de saison avec le club allemand et voit sa participation à la Coupe du monde cet été sérieusement compromise.

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a exprimé sa déception après la victoire 1-0 contre Wolfsburg. « C’est très amer, surtout pour lui et bien sûr pour nous aussi », a réagi Freund au micro de Bild. « Il s’était bien remis de sa grave blessure au genou, puis des problèmes musculaires l’ont constamment freiné. Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. C’est douloureux, bien sûr, et c’est aussi une phase difficile mentalement pour lui en ce moment. Mais nous allons tous le soutenir du mieux possible et espérons qu’il reviendra en pleine forme. »