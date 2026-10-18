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Le Bayern Munich s’inquiète de l’état de santé de Manuel Neuer avant le choc contre Arsenal : la présence de liquide dans le pied du gardien oblige Jonas Urbig à prendre le relais
Neuer lutte toujours pour retrouver sa condition physique
Les champions d’Allemagne sont confrontés à de nouvelles inquiétudes concernant la disponibilité de leur capitaine avant un rendez-vous européen décisif. Alors qu’ils espéraient initialement voir le joueur de 40 ans revenir en milieu de semaine, son absence persistante des entraînements de l’équipe première fait craindre qu’il ne soit pas prêt à affronter Arsenal. Le gardien légendaire a dû assister depuis la touche à la large victoire 6-1 de son équipe face au RB Leipzig. Malgré ce résultat sans appel, son absence est devenue l’un des principaux sujets de discussion.
Le service médical du Bayern travaille jour et nuit pour gérer la situation, mais le manque de progrès dans son rétablissement pose problème au staff technique. Le gardien se limite à des séances individuelles en salle dans les installations du club à Sabener Strasse, sans participer aux entraînements collectifs avec ses coéquipiers. Il avait également manqué le match nul 3-3 contre Viking, ce qui soulève des questions sur sa capacité à tenir sur la durée cette saison.
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Eberl révèle le véritable diagnostic de la blessure
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a apporté des précisions sur la blessure qui tient à l’écart le champion du monde du club, au-delà du diagnostic initialement vague du staff technique, qui évoquait des « problèmes au pied ». Eberl a précisé que cette blessure était due à une accumulation de liquide dans le pied, fournissant une explication médicale bien plus concrète que celle communiquée auparavant.
Si cet état a suffi à priver le joueur du match de samedi, sa participation à la rencontre de mercredi reste incertaine. « Il y a simplement un peu de liquide dans le pied. Ce n’était pas suffisant pour aujourd’hui. On verra si cela suffira pour mercredi », a expliqué le directeur, cité par Bild.
Urbig prêt pour les grands rendez-vous
Alors que le capitaine vétéran pourrait être indisponible, l’attention se porte désormais sur Jonas Urbig, 23 ans, qui assure l’intérim dans les buts. Le jeune gardien a bien géré la pression, après avoir déjà remplacé Neuer lors de plusieurs matches cette saison. Après la victoire convaincante à l’Allianz Arena, le jeune Allemand s’est dit prêt à poursuivre cet intérim si l’équipe médicale estime que Neuer doit se reposer davantage pour éviter une rechute qui pourrait l’éloigner longtemps des terrains.
« J’essaie d’aborder les matches avec des émotions positives. Je me sens très bien. Nous voulons être prêts pour que l’entraîneur puisse choisir à chaque fois qui sera titulaire. J’espère que Manu (Neuer) reviendra bientôt. Je serai là chaque fois qu’on aura besoin de moi », a déclaré Urbig.
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Musiala forfait pour le match contre Arsenal
Alors que la situation au poste de gardien reste incertaine, le Bayern a reçu une mauvaise nouvelle définitive concernant l’un de ses principaux créateurs. Il est confirmé que Jamal Musiala manquera la rencontre face au club du nord de Londres, lui qui poursuit sa convalescence après une déchirure musculaire à la cuisse droite subie il y a trois semaines.
Eberl a confirmé que le match de Ligue des champions arriverait trop tôt pour l’international allemand, précisant que le joueur reprend ses activités très progressivement. « Je ne pense pas qu’il sera prêt contre Arsenal. Il reprendra progressivement, mais il sera de retour en octobre », a conclu Eberl.
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