Les champions d’Allemagne sont confrontés à de nouvelles inquiétudes concernant la disponibilité de leur capitaine avant un rendez-vous européen décisif. Alors qu’ils espéraient initialement voir le joueur de 40 ans revenir en milieu de semaine, son absence persistante des entraînements de l’équipe première fait craindre qu’il ne soit pas prêt à affronter Arsenal. Le gardien légendaire a dû assister depuis la touche à la large victoire 6-1 de son équipe face au RB Leipzig. Malgré ce résultat sans appel, son absence est devenue l’un des principaux sujets de discussion.

Le service médical du Bayern travaille jour et nuit pour gérer la situation, mais le manque de progrès dans son rétablissement pose problème au staff technique. Le gardien se limite à des séances individuelles en salle dans les installations du club à Sabener Strasse, sans participer aux entraînements collectifs avec ses coéquipiers. Il avait également manqué le match nul 3-3 contre Viking, ce qui soulève des questions sur sa capacité à tenir sur la durée cette saison.