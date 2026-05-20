Selon Sport1, une source généralement fiable, Josko Gvardiol chercherait à quitter Manchester City. Le défenseur serait intéressé par un transfert au Bayern Munich. D’après l’article, le joueur de 24 ans serait un « grand fan » du club bavarois et aurait déjà attiré l’attention du géant allemand avant son arrivée en provenance de RB Leipzig en 2023.
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Le Bayern Munich s’apprête à sortir le chéquier pour recruter à Manchester City et compte bien frappé fort avec une somme colossale
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Plusieurs obstacles compliquent toutefois un transfert aussi retentissant. D’abord, la défense centrale du Bayern Munich est déjà bien pourvue avec Dayot Upamecano et Jonathan Tah, sans oublier Josip Stanisic, capable d’y jouer.
Bien que Hiroki Ito et Min-Jae Kim soient annoncés partants cet été, le Rekordmeister a en réalité ciblé les postes d’arrière droit et d’ailier gauche comme priorités de recrutement. L’idée est de recruter un joueur offensif capable de servir à la fois de doublure à Harry Kane et de rivaliser avec Luis Diaz.
Dans cette optique, Anthony Gordon (Newcastle United) serait la cible prioritaire, tandis que Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) est également évoqué. Au poste d’arrière droit, Givairo Read (Feyenoord) fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.
Tous ces profils ont un coût élevé, si bien que le club bavarois pourrait hésiter à investir lourdement sur Gvardiol. Âgé de 24 ans, il a rejoint Manchester City en 2023 pour 90 millions d’euros et est encore sous contrat jusqu’en 2028. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 70 millions d’euros. Sous les ordres de Pep Guardiola, il s’est immédiatement imposé comme titulaire, évoluant même de plus en plus souvent au poste d’arrière gauche.
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Sa polyvalence, renforcée par son pied gauche, pourrait suffire à le remettre dans le viseur du Bayern, alors que les interrogations sur Alphonso Davies se multiplient en interne. Depuis sa rupture du ligament croisé associée à une lésion du cartilage en mars 2025, le Canadien peine à retrouver son niveau optimal. Victime d’une troisième lésion musculaire grave en trois mois, il redoute désormais de manquer la Coupe du monde à domicile. Pour parer à toute éventualité, le Bayern aurait déjà coché le nom de Nathaniel Brown (Eintracht Francfort) comme plan B à Davies.
Gvardiol a lui aussi connu une saison perturbée : il s’est fracturé le tibia en début d’année et n’a retrouvé les terrains qu’à la mi-mai, juste à temps pour la Coupe du monde. Malgré cette longue absence, il a été retenu dans la liste croate de 26 joueurs et devrait jouer un rôle clé en défense.
À Manchester City, sous les ordres de Guardiola, il était un pilier tant qu’il était en forme. Reste à voir si cela changera cet été, lorsque l’ère Enzo Maresca succédera à celle du technicien espagnol.