Plusieurs obstacles compliquent toutefois un transfert aussi retentissant. D’abord, la défense centrale du Bayern Munich est déjà bien pourvue avec Dayot Upamecano et Jonathan Tah, sans oublier Josip Stanisic, capable d’y jouer.

Bien que Hiroki Ito et Min-Jae Kim soient annoncés partants cet été, le Rekordmeister a en réalité ciblé les postes d’arrière droit et d’ailier gauche comme priorités de recrutement. L’idée est de recruter un joueur offensif capable de servir à la fois de doublure à Harry Kane et de rivaliser avec Luis Diaz.

Dans cette optique, Anthony Gordon (Newcastle United) serait la cible prioritaire, tandis que Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) est également évoqué. Au poste d’arrière droit, Givairo Read (Feyenoord) fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.

Tous ces profils ont un coût élevé, si bien que le club bavarois pourrait hésiter à investir lourdement sur Gvardiol. Âgé de 24 ans, il a rejoint Manchester City en 2023 pour 90 millions d’euros et est encore sous contrat jusqu’en 2028. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 70 millions d’euros. Sous les ordres de Pep Guardiola, il s’est immédiatement imposé comme titulaire, évoluant même de plus en plus souvent au poste d’arrière gauche.