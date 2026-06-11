D’après l’Eindhoven Dagblad, le Bayern Munich aurait sensiblement augmenté son offre pour Saibari, afin d’assurer le recrutement de ce talentueux meneur de jeu. Le club allemand propose désormais un package global de 53 millions d’euros, incluant des bonus liés aux performances, pour convaincre le PSV de céder son joueur vedette.

Le deal comprendrait un fixe garanti de 48 M€ et jusqu’à 5 M€ de bonus. Actuellement avec le Maroc en préparation pour la Coupe du monde, le joueur laisse ses agents négocier en coulisses un transfert qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de sa carrière à l’Allianz Arena.