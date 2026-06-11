Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich s’apprête à débourser 53 millions d’euros pour recruter Ismael Saibari, le PSV Eindhoven refusant de céder à moins que ce montant record pour le club
Le Bayern a soumis une nouvelle offre, revalorisée, pour s’attacher les services de Saibari.
D’après l’Eindhoven Dagblad, le Bayern Munich aurait sensiblement augmenté son offre pour Saibari, afin d’assurer le recrutement de ce talentueux meneur de jeu. Le club allemand propose désormais un package global de 53 millions d’euros, incluant des bonus liés aux performances, pour convaincre le PSV de céder son joueur vedette.
Le deal comprendrait un fixe garanti de 48 M€ et jusqu’à 5 M€ de bonus. Actuellement avec le Maroc en préparation pour la Coupe du monde, le joueur laisse ses agents négocier en coulisses un transfert qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de sa carrière à l’Allianz Arena.
- AFP
Un départ record pour le PSV
Malgré les montants déjà évoqués, le club néerlandais cherche à optimiser ses gains dans ces négociations. Le PSV ne se focalise pas uniquement sur le montant total du transfert ; il insiste aussi sur des modalités et un calendrier de paiement précis, conformes à sa planification financière, avant de donner son feu vert définitif à l’opération.
Si le deal se confirme à ce montant, Saibari deviendra officiellement le départ le plus onéreux de l’histoire du club. Les champions en titre de l’Eredivisie mesurent l’apport considérable de l’international de 25 ans, mais se résignent à le laisser partir au regard de l’enjeu financier de l’offre bavaroise.
La stratégie budgétaire repousse l'annonce officielle
Le contrat sera officiellement signé après le 30 juin, une échéance choisie pour optimiser la fiscalité annuelle du PSV.
Ce léger décalage administratif ne bloquera toutefois pas le processus : Saibari devrait même passer ses examens médicaux avant cette date afin de valider l’opération. Pour manifester son engagement, le Bayern prendra en charge les risques d’assurance durant la période transitoire séparant ces examens de l’entrée en vigueur officielle du contrat, prévue en juillet.
- Getty Images Sport
Le parcours de Saibari au PSV
Le départ prévu de Saibari mettra fin à un passage particulièrement fructueux à Eindhoven, où il s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus prolifiques du football européen. Ses statistiques sur les deux dernières saisons sont remarquables, notamment lors de l’exercice 2025-2026, où il a inscrit 19 buts et délivré neuf passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues.
Au total, il a contribué à huit titres avec Eindhoven, dont trois championnats des Pays-Bas, deux Coupes des Pays-Bas et trois Trophées Johan Cruyff.