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Le Bayern Munich risque de voir le gardien adolescent Leonard Prescott partir gratuitement sur fond d’impasse dans les négociations pour sa prolongation
Les négociations contractuelles se heurtent à un obstacle majeur
Les dirigeants du Bayern sont engagés dans une course contre la montre pour assurer l'avenir à long terme de Prescott avant l'expiration de son contrat à l'été 2027. Selon le podcast de Sky « Mia san vier », les négociations sont dans l'impasse en raison de l'absence d'une voie viable vers le football en équipe première. Ce blocage a alerté des prétendants à travers l'Allemagne et l'Europe, qui se positionnent déjà pour arracher l'adolescent via un transfert libre.
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La crise des blessures a accéléré la convocation chez les seniors
Le jeune espoir né aux États-Unis a été propulsé sous les projecteurs lorsque Vincent Kompany a dû faire face à une pénurie sans précédent au poste de gardien en mars 2026. Avec Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig et Leon Klanac tous blessés, le portier, alors âgé de 16 ans, a créé la surprise en prenant place sur le banc contre l’Atalanta en Ligue des champions. Sa présence a nécessité une autorisation parentale d’urgence ainsi qu’une dérogation pour le travail de nuit, concluant une ascension fulgurante pour un adolescent qui n’était encore ramasseur de balles à l’Allianz Arena que deux ans plus tôt.
La planification de la succession bloque la voie vers l’équipe première
Toute percée pour le jeune joueur est encore compliquée par le plan de succession du Bayern, Urbig étant clairement désigné comme l'héritier à terme de Neuer. Pour épauler le futur numéro 1, les dirigeants du club auraient, selon certaines informations, présélectionné le vétéran de Newcastle United Nick Pope, dont le contrat sur les bords de la Tyne expire également en juin 2027. Le fait de viser un international anglais comptant 10 sélections ne fait que renforcer la réalité selon laquelle les opportunités chez les seniors pour les joueurs issus du centre de formation resteront très limitées dans un avenir prévisible.
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Le rétablissement physique façonne la décision de transfert
L’international allemand des moins de 17 ans reste sur la touche alors qu’il poursuit son retour après une blessure au ménisque contractée en juin. Son retour à 100 % conditionnera largement sa prochaine décision, tandis que des recruteurs à travers l’Europe suivent de près sa convalescence avant la prochaine fenêtre de transferts. Le Bayern est désormais face à un choix crucial : définir une trajectoire crédible avec un prêt lui garantissant du temps de jeu régulier, ou risquer de voir un joyau de son centre de formation partir gratuitement.
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