Toute percée pour le jeune joueur est encore compliquée par le plan de succession du Bayern, Urbig étant clairement désigné comme l'héritier à terme de Neuer. Pour épauler le futur numéro 1, les dirigeants du club auraient, selon certaines informations, présélectionné le vétéran de Newcastle United Nick Pope, dont le contrat sur les bords de la Tyne expire également en juin 2027. Le fait de viser un international anglais comptant 10 sélections ne fait que renforcer la réalité selon laquelle les opportunités chez les seniors pour les joueurs issus du centre de formation resteront très limitées dans un avenir prévisible.