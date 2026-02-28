Le Bayern Munich remporte un Der Klassiker haletant ! Harry Kane inscrit un doublé et Joshua Kimmich marque un superbe but sur volée alors que l'équipe de Vincent Kompany bat le Borussia Dortmund dans un match passionnant à cinq buts

Le Borussia Dortmund a pris l'avantage après 26 minutes grâce à Nico Schlotterbeck. Le défenseur s'est brillamment élevé dans la surface pour reprendre de la tête un superbe coup franc de Daniel Svensson. Ce but a été quelque peu controversé, car quelques minutes auparavant, il avait commis un tacle imprudent sur Josip Stanisic. Une intervention du VAR a été nécessaire, mais le défenseur n'a reçu qu'un carton jaune, ce qui lui a permis d'ouvrir le score.

Dortmund a profité d'une menace importante en contre-attaque tout au long de la première mi-temps, mais le Bayern a réussi à se ressaisir à la mi-temps et a égalisé dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. C'est bien sûr Harry Kane qui a marqué le but, d'une volée après que Serge Gnabry ait repris de la tête un magnifique lob de Joshua Kimmich dans la course du capitaine anglais.

À la 68e minute, Schlotterbeck s'est à nouveau retrouvé au centre de l'action en commettant une faute sur Stanisic dans la surface. Kane s'est présenté devant le but et a marqué malgré la belle parade de Gregor Kobel sur son penalty.

Mais Dortmund n'a pas baissé les bras et Svensson a marqué d'une volée brillante pour égaliser à Signal Iduna Park à sept minutes de la fin.

Dans ce qui s'est alors transformé en un spectacle remarquable, presque digne d'un match de basket, le Bayern s'est à nouveau rué vers l'avant et Kimmich a marqué à son tour d'une superbe volée, propulsant le ballon dans la lucarne d'un tir du pied droit après un dégagement raté.