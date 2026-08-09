Ces plans ont peut-être été mis en pause pour le moment, avec Vinicius Junior, qui avait été lié à Arsenal, en train de signer un nouveau contrat lucratif. Davantage de créativité et de puissance offensive sur les ailes ont également été trouvées dans le cadre d’un transfert à 140 M€ (120 M£/162 M$) de l’attaquant ivoirien Yan Diomande.

Le Real Madrid n’a pas besoin de dépenser gros pour Olise lors du mercato actuel, mais pourrait explorer à nouveau cette option dans un avenir pas si lointain. On dit que le joueur de 24 ans a vu son intérêt éveillé par celui du Santiago Bernabeu.

Il est facile de comprendre pourquoi le Real serait intéressé par Olise, après l’avoir vu signer 66 contributions décisives en club et en sélection lors de la saison 2025-2026. Double champion de Bundesliga avec le Bayern, il s’est aussi fait remarquer aux côtés de Kylian Mbappe lors de la Coupe du monde 2026.