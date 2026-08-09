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Le Bayern Munich refuserait-il 200 M€ pour Michael Olise ? La seule façon dont un transfert au Real Madrid pourrait se concrétiser, alors que le champion de Bundesliga explique sa position à l’Allianz Arena
Vini Jr a signé un nouveau contrat et le Real a recruté Diomande
Ces plans ont peut-être été mis en pause pour le moment, avec Vinicius Junior, qui avait été lié à Arsenal, en train de signer un nouveau contrat lucratif. Davantage de créativité et de puissance offensive sur les ailes ont également été trouvées dans le cadre d’un transfert à 140 M€ (120 M£/162 M$) de l’attaquant ivoirien Yan Diomande.
Le Real Madrid n’a pas besoin de dépenser gros pour Olise lors du mercato actuel, mais pourrait explorer à nouveau cette option dans un avenir pas si lointain. On dit que le joueur de 24 ans a vu son intérêt éveillé par celui du Santiago Bernabeu.
Il est facile de comprendre pourquoi le Real serait intéressé par Olise, après l’avoir vu signer 66 contributions décisives en club et en sélection lors de la saison 2025-2026. Double champion de Bundesliga avec le Bayern, il s’est aussi fait remarquer aux côtés de Kylian Mbappe lors de la Coupe du monde 2026.
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L’intérêt du Real Madrid pour Olise doit-il inquiéter le Bayern ?
Interrogé sur la possibilité que les regards admiratifs venus de la capitale espagnole soient une source d’inquiétude pour les dirigeants de l’Allianz Arena, l’ancien milieu du Bayern Hamann, s’exprimant en association avec MrQ, a déclaré à GOAL : « Il lui reste deux ou trois ans. Uli Hoeness a dit catégoriquement qu’il n’y avait aucune chance, parce qu’ils insistent toujours sur le fait qu’ils ne sont pas un club vendeur. Ils ne vendent des joueurs que lorsqu’ils veulent vendre des joueurs.
« Il a été le joueur le plus en vue. Ils n’en ont aucune intention, aucun intérêt, absolument aucun. Si le joueur vient voir le Bayern Munich et dit : “Je veux partir”, alors cela pourrait être une proposition différente, un scénario différent. Mais Diomonde de Leipzig est en route pour Madrid. Donc, à moins que Vini Jr ne parte, je ne vois pas non plus Olise aller là-bas.
« Je pense que l’équipe revient d’Asie, le Bayern Munich, dans les prochains jours, et qu’Olise sera de retour à l’entraînement dans les deux ou trois prochains jours. Je pense qu’une fois qu’il recommencera à s’entraîner ici, je ne vois pas vraiment cela se produire. Je suis presque certain qu’Olise sera un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. »
Le Bayern rejetterait-il une offre record pour Olise ?
Il a été rapporté à un moment donné que le Real était prêt à payer 223 M€ (191 M£/258 M$) pour Olise et à faire de lui le joueur le plus cher de la planète, dépassant ainsi le transfert qui a envoyé Neymar au Paris Saint-Germain depuis Barcelone en 2017.
Interrogé sur le fait de savoir si le Bayern pouvait, malgré sa réticence à vendre, se permettre de refuser une telle offre si elle venait à être formulée, Hamann a ajouté : « Ils ont refusé près de 100 millions pour [Franck] Ribery, et là on remonte à 10 ou 15 ans. Et ils ont raconté cette histoire, je ne me souviens plus qui c’était. Je pense que c’était un club anglais. C’était peut-être Manchester United, quand Ribery a demandé au conseil d’administration d’y réfléchir et qu’ils ont dit non, cela n’arrivera pas.
« Donc si une offre de 200 millions arrivait et que le joueur voulait partir, alors ce serait peut-être une nouvelle situation. Je pense que tout dépend du joueur. Si le joueur va voir les dirigeants et dit : “Je me vois ailleurs”, alors je pense que les choses changeront.
« Et le Real Madrid l’aurait apparemment approché, Olise, et ils savent sûrement combien il en coûtera pour le faire venir de Munich s’il y avait une chance. Donc on parle de 180, 200 millions. Je pense que cela ne pourrait devenir pertinent que si le joueur insiste et dit : “Je veux partir”, parce que tant que cela n’arrive pas, ils ne discuteront même pas avec qui que ce soit. »
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Olise prêt à aller chercher de nouveaux trophées aux côtés de Kane
Olise est lié par un contrat à Munich jusqu’à l’été 2029. Ces conditions contribuent à maintenir un prix de départ élevé et signifient que le Bayern n’est soumis à aucune pression pour envisager de se séparer d’un atout précieux.
L’ancien joueur de Crystal Palace devrait être de retour aux côtés de Harry Kane et compagnie en 2026-2027, le Bayern ayant la Ligue des champions en ligne de mire. Il pourrait toutefois arriver que le meneur de jeu énigmatique rejoigne la capitale espagnole à un moment de sa carrière.
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