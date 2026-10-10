Romano rapporte que le nouveau contrat comportera de lucratives primes de performance liées aux buts, aux prestations individuelles et aux grands titres remportés par l'équipe. Surtout, le Bayern est également ouvert à l'idée d'inclure une clause spéciale Ballon d'Or dans l'accord proposé.

Si l'international français est un jour élu meilleur footballeur du monde, il déclencherait immédiatement le versement d'une prime conséquente. Pour finir de le convaincre, le club serait également prêt à lui offrir un salaire annuel de base d'environ 25 millions d'euros.

Cette énorme hausse de salaire placerait instantanément le joueur de 24 ans dans la catégorie la plus élevée des salaires du club. Il entrerait dans la même dimension financière que ses coéquipiers stars Harry Kane et Jamal Musiala.