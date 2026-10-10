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Yosua Arya
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Le Bayern Munich prêt à offrir à Michael Olise un nouveau contrat « extraordinaire », avec une clause liée au Ballon d’Or, pour repousser l’intérêt du Real Madrid

M. Olise
Bayern Munich
Bundesliga
Real Madrid
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Le Bayern Munich est prêt à faire de Michael Olise l’un de ses plus gros salaires afin de repousser l’intérêt du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Le club préparerait un énorme nouveau contrat comprenant des primes de performance spéciales et une clause Ballon d’Or unique.

  • Le Bayern prépare une offre extraordinaire pour Olise

    Le Bayern est prêt à repousser ses limites financières pour sécuriser l’avenir à long terme d’Olise. Le club de Bundesliga veut lier l’attaquant français à un nouveau contrat exceptionnel afin de s’assurer qu’il reste à Munich pendant les années de pic de sa carrière. Selon l’insider mercato Fabrizio Romano, le Bayern est prêt à mettre le paquet lors de ces négociations cruciales. Le package proposé comprendra une augmentation significative de salaire ainsi que des бонус uniques liés aux résultats afin de refléter son immense valeur pour l’équipe.

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    Salaire mirobolant et clause Ballon d'Or

    Romano rapporte que le nouveau contrat comportera de lucratives primes de performance liées aux buts, aux prestations individuelles et aux grands titres remportés par l'équipe. Surtout, le Bayern est également ouvert à l'idée d'inclure une clause spéciale Ballon d'Or dans l'accord proposé.

    Si l'international français est un jour élu meilleur footballeur du monde, il déclencherait immédiatement le versement d'une prime conséquente. Pour finir de le convaincre, le club serait également prêt à lui offrir un salaire annuel de base d'environ 25 millions d'euros.

    Cette énorme hausse de salaire placerait instantanément le joueur de 24 ans dans la catégorie la plus élevée des salaires du club. Il entrerait dans la même dimension financière que ses coéquipiers stars Harry Kane et Jamal Musiala.

  • Résister au Real Madrid et au PSG

    Cette offre de contrat extraordinaire vise à récompenser Olise pour ses brillantes performances et à envoyer un avertissement clair à ses rivaux internationaux. Le Bayern veut installer durablement le Français comme le visage de son équipe à long terme.

    Sa position inflexible concernant son avenir était déjà évidente lors du précédent mercato estival. Madrid suivait de près l’attaquant, mais le Bayern a fermement fermé la porte et a clairement indiqué qu’il n’était pas à vendre, empêchant toute offre officielle de se concrétiser.

    Le PSG a également été à plusieurs reprises associé à un transfert retentissant pour l’ailier. En préparant dès maintenant cet énorme accord de manière agressive, le Bayern cherche à sécuriser sa planification et à éviter un long feuilleton de transfert perturbateur.

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    Il faudra faire preuve de patience pendant qu’Olise décide de son avenir

    Olise reste sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’à l’été 2029. Comme son contrat actuel court encore sur plusieurs années, le club n’a aucune nécessité immédiate de finaliser cette prolongation dès maintenant.

    La décision finale dépendra naturellement des propres projets de carrière et des ambitions du joueur. Le Bayern a désormais fait un pas proactif en signalant sa volonté de proposer ce package financier sans précédent. Reste à voir si ce salaire incroyable, les primes d’équipe et la clause Ballon d’Or suffiront à convaincre le Français de signer une prolongation anticipée.

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