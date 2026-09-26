Le Bayern Munich prêt à offrir à Michael Olise un énorme nouveau contrat après ses performances sensationnelles en Allemagne

Olise réalise un début de saison phénoménal avec le Bayern. Le milieu offensif français de 24 ans s’est imposé comme un élément essentiel pour le géant bavarois. Son incroyable forme en ce début de saison n’est pas passée inaperçue auprès de la direction du club. Le Bayern veut désormais récompenser ses performances impressionnantes et assurer son avenir à long terme en Allemagne.

Les dirigeants du club sont prêts à passer à l’action concernant une prolongation de contrat. Obtenir sa signature sur un nouveau bail devient rapidement une priorité absolue à l’Allianz Arena.