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Le Bayern Munich prêt à offrir à Michael Olise un énorme nouveau contrat après ses performances sensationnelles en Allemagne
Un départ spectaculaire à Munich
Olise réalise un début de saison phénoménal avec le Bayern. Le milieu offensif français de 24 ans s’est imposé comme un élément essentiel pour le géant bavarois. Son incroyable forme en ce début de saison n’est pas passée inaperçue auprès de la direction du club. Le Bayern veut désormais récompenser ses performances impressionnantes et assurer son avenir à long terme en Allemagne.
Les dirigeants du club sont prêts à passer à l’action concernant une prolongation de contrat. Obtenir sa signature sur un nouveau bail devient rapidement une priorité absolue à l’Allianz Arena.
- AFP
Rummenigge confirme ses projets pour l’avenir
Membre du conseil de surveillance du Bayern, Rummenigge a évoqué ouvertement la volonté du club de prolonger le contrat actuel de l’ailier. S’exprimant auprès de AZ, le dirigeant légendaire a salué l’immense impact du joueur.
« Olise est sous contrat jusqu’en 2029 », a-t-il déclaré. « À un moment donné, le club devra s’asseoir avec lui et lui présenter une offre appropriée. Il est exceptionnel à son poste. »
Les chiffres derrière l’intérêt
L’urgence d’ouvrir des négociations pour un nouveau contrat découle directement de la production offensive stupéfiante d’Olise. Il a signé un remarquable total de huit buts et quatre passes décisives en seulement sept matches cette saison.
Depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace à l’été 2024, Olise est rapidement devenu un joueur clé du Bayern. Au total, il a disputé 114 matches, pour 50 buts et 58 passes décisives. Le joueur de 24 ans a également offert deux titres de Bundesliga, deux Supercoupes d’Allemagne et une Coupe d’Allemagne aux fidèles de l’Allianz Arena.
- getty
Quelle est la prochaine étape pour Olise ?
Le Bayern va désormais chercher à entamer dans un avenir proche des discussions formelles avec les représentants d’Olise. Alors que son contrat actuel court jusqu’en 2029, un nouveau bail refléterait fidèlement son statut en pleine ascension.
Boucler rapidement une prolongation mettrait fin à toute incertitude potentielle et permettrait aux deux parties de se concentrer entièrement sur le football. Le géant allemand est clairement déterminé à le garder satisfait à Munich dans un avenir prévisible.
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