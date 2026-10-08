Olise a connu une ascension fulgurante en popularité lors de la récente trêve internationale. Le talentueux ailier droit a enchaîné une série de performances remarquables et dominatrices avec l’équipe de France. Dans la nouvelle ère menée par Zinedine Zidane, Olise a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en quatre matches.

L’attaquant s’apprête désormais à retourner en Allemagne avant la reprise de la Bundesliga ce week-end. Ces prochaines rencontres nationales lui offriront l’occasion parfaite de prolonger son étincelante série sur le terrain, tout en accentuant encore la pression sur la direction du Bayern en coulisses.