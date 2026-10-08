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Le Bayern Munich prêt à faire voler en éclats ses propres règles en matière de transferts pour garder Michael Olise
Olise brille sur la scène internationale
Olise a connu une ascension fulgurante en popularité lors de la récente trêve internationale. Le talentueux ailier droit a enchaîné une série de performances remarquables et dominatrices avec l’équipe de France. Dans la nouvelle ère menée par Zinedine Zidane, Olise a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en quatre matches.
L’attaquant s’apprête désormais à retourner en Allemagne avant la reprise de la Bundesliga ce week-end. Ces prochaines rencontres nationales lui offriront l’occasion parfaite de prolonger son étincelante série sur le terrain, tout en accentuant encore la pression sur la direction du Bayern en coulisses.
- AFP
Le Bayern prêt à rompre avec la tradition
En coulisses, le Bayern est désespéré à l’idée de négocier le plus rapidement possible une prolongation de contrat lucrative avec l’attaquant. Selon le journaliste de BildChristian Falk, le club est désormais pleinement enclin à accepter une demande très spécifique de l’entourage du joueur concernant son avenir.
Le média affirme que le Bayern est prêt à intégrer une clause libératoire dans tout nouvel accord. Il s’agit d’un geste de bonne volonté important de la part du club, qui a historiquement été très réticent à inclure de telles clauses de sortie dans les contrats de ses joueurs.
La stratégie de sortie à 200 M€
La clause libératoire proposée devrait, selon les informations, atteindre la somme vertigineuse de 200 millions d'euros. Cette valorisation massive est conçue pour offrir à l'attaquant une porte de sortie clairement définie, bien qu'extrêmement coûteuse, de l'Allianz Arena s'il décide finalement de relever un nouveau défi ailleurs.
Le Bayern tient à protéger son atout majeur et à lier le Français sur le long terme. L'urgence entourant ces discussions contractuelles a été fortement alimentée par les rumeurs persistantes de l'été dernier, qui liaient l'ailier à un transfert retentissant vers le géant espagnol qu'est le Real Madrid.
- AFP
Une énorme déclaration d’intention
La priorité immédiate d’Olise restera uniquement de transposer son exceptionnelle forme internationale au football de club. Une nouvelle performance dominante dans l’élite allemande ne fera que renforcer sa position dans ces négociations contractuelles cruciales et toujours en cours.
Si les deux parties parviennent à formaliser ce nouveau contrat, cela constituera une immense déclaration d’intention de la part du club de Bundesliga. Cette clause inédite de 200 M€ garantira que Madrid, ainsi que tout autre prétendant à l’avenir, devra totalement faire exploser les records de transferts pour l’arracher à Munich.
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