Nubel devrait faire son retour à l’Allianz Arena cet été, son contrat avec le Bayern courant jusqu’en juin 2030 après un prêt à Stuttgart. Cependant, le gardien de 29 ans n’a pas d’avenir à Munich, le club ayant décidé de s’appuyer sur Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich. Confirmant cette orientation, le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a déclaré : « Nous avons eu des discussions avec son entourage et Alex est également au courant de nos projets. Nous aborderons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est la décision prise. »