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Le Bayern Munich préparerait une offre de transfert sensationnelle pour convaincre Newcastle et enfin recruter Anthony Gordon
Le Bayern s’intéresse de près à l’une des stars des Magpies.
Selon Bild, le géant de la Bundesliga est déterminé à recruter Gordon, mais il ne dispose pas actuellement des liquidités nécessaires pour s'acquitter d'un coup de sa poche du montant exorbitant demandé par Newcastle. Pour combler ce déficit financier, le Bayern aurait l'intention d'utiliser Nubel comme monnaie d'échange à l'issue de son prêt à Stuttgart. Les dirigeants de St James' Park sont activement à la recherche d'un gardien de but alors que Nick Pope s'apprête à quitter le club, ce qui fait de l'Allemand une option intéressante.
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Le Bayern clarifie la hiérarchie des gardiens
Nubel devrait faire son retour à l’Allianz Arena cet été, son contrat avec le Bayern courant jusqu’en juin 2030 après un prêt à Stuttgart. Cependant, le gardien de 29 ans n’a pas d’avenir à Munich, le club ayant décidé de s’appuyer sur Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich. Confirmant cette orientation, le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a déclaré : « Nous avons eu des discussions avec son entourage et Alex est également au courant de nos projets. Nous aborderons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est la décision prise. »
Eberl laisse entendre qu'un recrutement offensif est envisagé.
Le Bayern a clairement indiqué ses prochaines cibles de recrutement offensif. « Nous sommes d'accord pour recruter un joueur offensif si le prix est raisonnable », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, juste avant la victoire en finale de la Coupe d'Allemagne contre Stuttgart à Berlin, lors d'un événement organisé par le journal Bild. « Les discussions ont été très constructives et nous espérons concrétiser rapidement. »
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La saga des transferts estivaux s'annonce
Une décision définitive concernant ce transfert complexe pourrait être repoussée jusqu’à la fin de l’été, en raison des engagements liés à la Coupe du monde. Nubel se trouve actuellement avec l’Allemagne pour le tournoi en Amérique du Nord, tandis que Newcastle étudie parallèlement des options plus jeunes, comme le gardien de Lens, Robin Risser. Compte tenu de la nécessité pour Eddie Howe de renforcer immédiatement sa défense, les dirigeants de Newcastle doivent faire un choix crucial : accepter l’offre et laisser Gordon partir en Allemagne.