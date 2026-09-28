AFP
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Le Bayern Munich prépare un remplaçant CHOC à Harry Kane alors que le jeune talent de la Juventus émerge comme cible prioritaire
Le Bayern entre dans la course au transfert
L'avenir de Woltemade est en train de devenir l'un des dossiers de transfert les plus fascinants à l'approche du mercato estival. L'attaquant allemand, actuellement prêté à la Juventus par Newcastle, s'est retrouvé clairement dans le viseur du Bayern.
Selon le journaliste Christian Falk, les dirigeants bavarois ont identifié l'avant-centre comme le renfort idéal pour leur effectif. Ils considéreraient Woltemade comme une alternative prioritaire et un possible successeur à long terme de Kane.
La stratégie du Bayern consiste à surveiller de près ses performances à Turin au cours des prochains mois. Si Woltemade parvient à briller et à marquer régulièrement, le club munichois est prêt à passer à l'action de manière décisive pour s'attacher ses services.
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Un prix réclamé monumental sur le plan financier
Cependant, obtenir sa signature ne sera ni simple ni bon marché pour les éventuels intéressés. Newcastle n’a fait venir l’attaquant en Premier League qu’en 2025, en versant la coquette somme de 75 millions d’euros à Stuttgart.
Par conséquent, Newcastle n’envisagera de se séparer de son joueur qu’en échange d’une offre financière monumentale. Le club anglais aurait fixé une valeur plancher vertigineuse de 60 millions d’euros pour l’attaquant. Ce prix astronomique représente un obstacle majeur. La position ferme de Newcastle signifie que tout prétendant potentiel devra être prêt à mettre la main à la poche.
La Juventus fait face à de graves inquiétudes financières
Pour la Juventus, la situation devient de plus en plus précaire. Si les Bianconeri veulent clairement conserver Woltemade s’il réalise une campagne remarquable, le prix demandé de 60 M€ par Newcastle pourrait s’avérer totalement prohibitif. Une dépense d’une telle ampleur risque de dépasser largement les capacités financières du club italien. Leurs espoirs d’un transfert définitif seraient encore plus compliqués si une guerre d’enchères venait à éclater.
Faire face à une puissance financière comme le Bayern est une perspective intimidante pour le club de Serie A. Les Bianconeri doivent désormais peser soigneusement leurs options face à cette concurrence féroce.
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Le danger d’un séjour temporaire
La menace qui plane pour la Juventus, c’est que son passage avec le talentueux Allemand ne soit qu’un chapitre éphémère. Si Woltemade s’épanouit en Italie, les Bianconeri risquent de le voir faire ses valises pour Munich l’été prochain. Dans ce scénario, l’attaquant né en 2002 passerait du statut d’atout actuel à celui d’immense regret sur le marché.
Pour l’instant, l’attaquant reste concentré sur son prêt, sachant que ses performances dicteront son avenir. Les prochains mois seront cruciaux pendant que le Bayern attend en embuscade.
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