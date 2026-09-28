L'avenir de Woltemade est en train de devenir l'un des dossiers de transfert les plus fascinants à l'approche du mercato estival. L'attaquant allemand, actuellement prêté à la Juventus par Newcastle, s'est retrouvé clairement dans le viseur du Bayern.

Selon le journaliste Christian Falk, les dirigeants bavarois ont identifié l'avant-centre comme le renfort idéal pour leur effectif. Ils considéreraient Woltemade comme une alternative prioritaire et un possible successeur à long terme de Kane.

La stratégie du Bayern consiste à surveiller de près ses performances à Turin au cours des prochains mois. Si Woltemade parvient à briller et à marquer régulièrement, le club munichois est prêt à passer à l'action de manière décisive pour s'attacher ses services.