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Le Bayern Munich prépare un nouveau contrat juteux pour Michael Olise, tandis qu'Harry Kane attendra la fin de la Coupe du monde pour reprendre les négociations
Le Bayern s'active pour bloquer le départ d'Olise
Après deux saisons sensationnelles en Allemagne, Olise suscite désormais un vif intérêt de la part du Real Madrid et de Liverpool. L’international français, actuellement engagé avec les Bleus à la Coupe du monde, est dans le viseur des champions d’Espagne. Cependant, le Bayern entend conserver son ailier de 24 ans, arrivé en 2024.
Selon le Mirror, la direction bavaroise serait prête à lui offrir une prolongation au-delà de 2029, date d’expiration de son contrat actuel, afin de contrer les avances madrilènes et anglaises. Le nouveau deal ferait passer son salaire annuel de 13 à 22 millions de livres sterling, une proposition destinée à éteindre toute velléité de départ.
Kane fait le point sur son contrat
Si le dossier Olise constitue la priorité du moment, le Bayern négocie déjà en coulisses pour prolonger le contrat d’Harry Kane à l’Allianz Arena au-delà de 2027, selon Sky Germany. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre est en pleine forme, lui qui a marqué 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues la saison passée. D’après les informations relayées, des pourparlers préliminaires auraient déjà permis d’évoquer une prolongation qui pourrait maintenir le joueur de 32 ans à Munich jusqu’en 2029.
Les supporters devront toutefois faire preuve de patience : l’attaquant veut se concentrer sur la Coupe du monde avant de statuer sur son avenir. Kane serait disposé à rester, mais il n’annoncera rien avant la fin du tournoi. Rappelons que le Bayern avait déboursé 80 millions de livres (95 millions d’euros) pour l’arracher à Tottenham en 2023, et que l’avant-centre figure aujourd’hui parmi les joueurs les mieux payés du club, avec un salaire brut pouvant atteindre 25 millions d’euros par an.
Hainer met fin aux spéculations sur un départ d'Olise
Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a coupé court aux spéculations sur l’avenir de Michael Olise. Lors d’une visite dans un club de supporters, il a déclaré à Bild que le club bavarois n’avait aucune intention de céder l’ailier, lequel est encore sous contrat à long terme. Il a ajouté qu’une éventuelle offre de Florentino Pérez, président du Real Madrid, serait vaine, même si aucune proposition n’a pour l’instant été formulée.
S’exprimant au journal Bild lors d’une visite dans un fan-club, le dirigeant bavarois a martelé : « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich sous contrat à long terme, et nous ne vendons pas nos joueurs. Si Florentino Pérez envisage de faire une offre – ce qu’il n’a pas encore fait –, qu’il s’épargne ce déplacement. »
- AFP
Pour Kompany, la constance est primordiale.
En souhaitant conserver simultanément Olise et Kane, le Bayern, sous la houlette de Vincent Kompany, affiche son intention de rester au sommet. Olise a été décisif cette saison, avec 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues. Son éclat s’est aussi confirmé sur la scène internationale : il a été désigné « meilleur joueur du match » lors de ses débuts en Coupe du monde, contribuant à la victoire 3-1 de la France face au Sénégal.
En lui offrant un contrat qui le placerait parmi les joueurs les mieux payés du continent, puis en sécurisant Kane, le Bayern envoie un signal fort à ses rivaux européens : le club bavarois ne compte pas se transformer en « club vendeur », qu’il s’agisse de résister à la puissance financière de la Premier League ou au prestige du Real Madrid. Pour l’heure, les regards sont tournés vers la compétition nord-américaine, en attendant la reprise des discussions officielles à Munich.