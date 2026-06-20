Le Bayern Munich prépare un nouveau contrat juteux pour Michael Olise, tandis qu'Harry Kane attendra la fin de la Coupe du monde pour reprendre les négociations

Après deux saisons sensationnelles en Allemagne, Olise suscite désormais un vif intérêt de la part du Real Madrid et de Liverpool. L’international français, actuellement engagé avec les Bleus à la Coupe du monde, est dans le viseur des champions d’Espagne. Cependant, le Bayern entend conserver son ailier de 24 ans, arrivé en 2024.

Selon le Mirror, la direction bavaroise serait prête à lui offrir une prolongation au-delà de 2029, date d’expiration de son contrat actuel, afin de contrer les avances madrilènes et anglaises. Le nouveau deal ferait passer son salaire annuel de 13 à 22 millions de livres sterling, une proposition destinée à éteindre toute velléité de départ.