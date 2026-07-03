Après avoir officialisé son arrivée, le défenseur originaire d’Amberg a exprimé sa fierté de revenir dans sa région pour porter les couleurs du club de son enfance. Ce latéral polyvalent admet que le passage du centre de formation au banc de l’Allianz Arena lui paraît encore irréel.

Brown a déclaré : « C’est indescriptible. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs au monde. Comme je suis originaire de Bavière, presque tout le monde dans ma ville natale d’Amberg soutient le FC Bayern – j’ai grandi avec cette passion. Cette expérience est donc très spéciale. C’est merveilleux, et c’est aussi un énorme pas en avant. »

Interrogé sur la question de savoir s’il avait toujours eu la conviction profonde qu’il irait aussi loin dans le football professionnel, le joueur de 23 ans a admis que son ascension fulgurante vers les sommets était le fruit d’un processus graduel plutôt que d’un succès instantané.

Il a ajouté : « Pour être tout à fait honnête, on ne se projette pas aussi loin quand on commence à jouer au football. En U17, je suis devenu arrière gauche, puis j’ai peu à peu pris conscience : OK, je pourrais peut-être devenir professionnel. Mais l’idée que je puisse un jour jouer pour le FC Bayern – ce n’était qu’un rêve, ni plus ni moins. »

Interrogé sur ses ambitions à long terme, le défenseur a affiché son intention de s’imposer au plus haut niveau sous la houlette de Kompany.

Il conclut : « Je veux connaître le plus grand succès sportif possible, remporter de nombreux titres avec le FC Bayern et les fêter avec les supporters. Je veux m’amuser avec les gars et j’ai déjà vraiment hâte de faire leur connaissance. Sur le plan personnel, je veux continuer à mûrir et à gagner en maturité. »