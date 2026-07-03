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Le Bayern Munich officialise l’arrivée de Nathaniel Brown, tandis que la star allemande savoure un retour au pays « indescriptible »
Le Bayern Munich a officialisé l'arrivée d'un défenseur.
Le Bayern Munich a finalisé un accord lucratif pour s'attacher les services du défenseur germano-américain, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'en juin 2031. Brown arrive de l'Eintracht Francfort après deux saisons remarquables au cours desquelles il a inscrit sept buts et délivré treize passes décisives en 75 matchs officiels. Ce transfert, estimé à plusieurs millions d'euros, permettra à son club formateur, le Nuremberg, de percevoir une prime de 12,5 % sur le montant final en cas de revente ultérieure.
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La star du match de retrouvailles revient sur son rêve
Après avoir officialisé son arrivée, le défenseur originaire d’Amberg a exprimé sa fierté de revenir dans sa région pour porter les couleurs du club de son enfance. Ce latéral polyvalent admet que le passage du centre de formation au banc de l’Allianz Arena lui paraît encore irréel.
Brown a déclaré : « C’est indescriptible. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs au monde. Comme je suis originaire de Bavière, presque tout le monde dans ma ville natale d’Amberg soutient le FC Bayern – j’ai grandi avec cette passion. Cette expérience est donc très spéciale. C’est merveilleux, et c’est aussi un énorme pas en avant. »
Interrogé sur la question de savoir s’il avait toujours eu la conviction profonde qu’il irait aussi loin dans le football professionnel, le joueur de 23 ans a admis que son ascension fulgurante vers les sommets était le fruit d’un processus graduel plutôt que d’un succès instantané.
Il a ajouté : « Pour être tout à fait honnête, on ne se projette pas aussi loin quand on commence à jouer au football. En U17, je suis devenu arrière gauche, puis j’ai peu à peu pris conscience : OK, je pourrais peut-être devenir professionnel. Mais l’idée que je puisse un jour jouer pour le FC Bayern – ce n’était qu’un rêve, ni plus ni moins. »
Interrogé sur ses ambitions à long terme, le défenseur a affiché son intention de s’imposer au plus haut niveau sous la houlette de Kompany.
Il conclut : « Je veux connaître le plus grand succès sportif possible, remporter de nombreux titres avec le FC Bayern et les fêter avec les supporters. Je veux m’amuser avec les gars et j’ai déjà vraiment hâte de faire leur connaissance. Sur le plan personnel, je veux continuer à mûrir et à gagner en maturité. »
Les dirigeants du Bayern saluent leur nouvelle recrue
Cette acquisition stratégique souligne l’engagement constant du Bayern à renforcer son équipe première avec des talents nationaux d’élite, dotés d’une valeur de revente importante et d’un potentiel à long terme. Les dirigeants du club ont mis en avant sa rapide évolution tactique, soulignant à quel point son impressionnante polyvalence en défense correspond parfaitement aux exigences tactiques modernes.
Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir fait venir au Bayern un joueur comme Nathaniel, qui a connu une progression fulgurante tout en conservant un immense potentiel et qui représente un pari d’avenir. Il s’est illustré lors de la Coupe du monde et a démontré pourquoi nous le suivions depuis un certain temps. Il va élargir nos options tant en défense qu’au milieu de terrain. »
Jan-Christian Dreesen, PDG du club, a ajouté : « Nathaniel possède un profil très recherché dans le football moderne. Nous sommes convaincus qu’il s’intègre parfaitement au Bayern. Ce transfert souligne également notre volonté d’attirer très tôt au Bayern les meilleurs jeunes joueurs allemands. Cela a toujours fait partie de notre ADN et devrait rester le cas à l’avenir. »
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La lutte pour les postes s'annonce intense
Dès son arrivée, Brown affronte une concurrence acharnée pour ravir à Alphonso Davies, souvent blessé, une place de titulaire dans la défense de Kompany. Après s’être récemment imposé sur la scène internationale avec huit sélections en équipe nationale, le jeune défenseur doit rapidement s’intégrer aux séances tactiques de la présaison. Sa capacité à renforcer sa discipline défensive sera cruciale, alors que le Bayern s’apprête à défendre son titre national.
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