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Le Bayern Munich officialise l'arrivée d'Ismael Saibari, héros marocain du dernier Mondial, en provenance du PSV Eindhoven pour un montant de 50 millions d'euros
Kompany recrute une cible offensive de premier plan
Le géant allemand de la Bundesliga a frappé fort pour s'assurer les services de l'un des talents les plus convoités du football européen. Saibari a signé un contrat qui court jusqu'en juin 2031, scellant ainsi son avenir à long terme à l'Allianz Arena.
Commentant cette signature sur le site officiel du Bayern, Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir pu nous attacher les services d’Ismael Saibari, l’un des attaquants les plus prometteurs de la Coupe du monde. Ces transferts ne s’improvisent pas : tout s’est joué sur une planification à long terme et sur la clarté de notre projet, que nous lui avons exposé dès l’origine. Nous connaissions ses qualités et lui avons présenté dès le départ la place qu’il occupera à nos côtés. Ismael apportera une nouvelle dimension, faite de qualité et d’imprévisibilité, à notre jeu offensif. »
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Un transfert mirobolant pour une star de l'Eredivisie
Bien que le Bayern n’ait pas officiellement divulgué le montant du transfert, cette opération représente un investissement considérable pour l’effectif. Selon le journal *Bild*, le montant fixe s’élève à environ 50 millions d’euros et pourrait atteindre 52 millions d’euros avec des primes liées aux performances. Cela place le Marocain parmi les recrues les plus chères de l’histoire du club, aux côtés de joueurs tels que Harry Kane et Matthijs de Ligt.
Le directeur sportif Christoph Freund a souligné le palmarès du joueur en déclarant : « Ismael Saibari a remporté le titre de champion des Pays-Bas avec Eindhoven trois fois d’affilée, il possède une expérience en Ligue des champions et démontre aujourd’hui à quel point il peut être précieux pour une équipe lors de la Coupe du monde, au plus haut niveau. Il est polyvalent, intense et audacieux dans son jeu, il possède cette soif de victoire que nous recherchons au FC Bayern, et sa capacité à marquer ainsi que sa mentalité vont dynamiser l’équipe. Les supporters viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. »
Les exploits en Coupe du monde et les succès avec le PSV
Saibari arrive à Munich après un passage très réussi aux Pays-Bas. Au PSV, il a inscrit 42 buts et délivré 29 passes décisives, contribuant à trois titres de champion et étant couronné Footballeur néerlandais de l’année lors de sa dernière saison à Eindhoven. Sa forme s’est confirmée sur la scène internationale, où il s’est révélé déterminant pour le Maroc lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.
L’attaquant a déjà marqué le tournoi de son empreinte, en trouvant le chemin des filets contre le Brésil, l’Écosse et Haïti. Il s’est notamment illustré en transformant le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas en huitièmes de finale. Avec 34 sélections et 12 buts au compteur pour les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Saibari est largement considéré comme l’un des finisseurs les plus efficaces issus du continent.
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Saibari évoque l'influence de Kompany
Le joueur a reconnu que la perspective d’évoluer sous les ordres de Vincent Kompany a été un élément décisif dans son choix de rallier la Bundesliga. « Enfant, on rêve tous de signer pour un club comme le FC Bayern, un des plus grands clubs mondiaux », a expliqué Saibari. « Le FC Bayern dispute chaque année les plus grands titres, à l’image de la Ligue des champions, et je veux y remporter un maximum de trophées. Le style de jeu du club correspond au mien : je pourrai m’exprimer tout en travaillant chaque jour pour aider l’équipe. L’entraîneur Vincent Kompany a été déterminant dans ma décision, et j’ai hâte de travailler avec lui. »