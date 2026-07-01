Le Bayern Munich officialise l'arrivée d'Ismael Saibari, héros marocain du dernier Mondial, en provenance du PSV Eindhoven pour un montant de 50 millions d'euros

Le géant allemand de la Bundesliga a frappé fort pour s'assurer les services de l'un des talents les plus convoités du football européen. Saibari a signé un contrat qui court jusqu'en juin 2031, scellant ainsi son avenir à long terme à l'Allianz Arena.

Commentant cette signature sur le site officiel du Bayern, Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir pu nous attacher les services d’Ismael Saibari, l’un des attaquants les plus prometteurs de la Coupe du monde. Ces transferts ne s’improvisent pas : tout s’est joué sur une planification à long terme et sur la clarté de notre projet, que nous lui avons exposé dès l’origine. Nous connaissions ses qualités et lui avons présenté dès le départ la place qu’il occupera à nos côtés. Ismael apportera une nouvelle dimension, faite de qualité et d’imprévisibilité, à notre jeu offensif. »



