Le Bayern Munich a décroché une victoire majeure dans sa planification à long terme puisque Kane est parvenu à un accord de principe pour signer une prolongation de contrat qui le maintiendra au club jusqu’en 2029, selon Sky Germany.

L’attaquant de 33 ans est une révélation depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur, et le géant bavarois a agi rapidement pour s’assurer que son buteur talismanique reste le point de référence de son attaque pour les années à venir.

Si les derniers documents n’ont pas encore été signés, il est entendu que les obstacles importants dans les négociations ont été levés, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour la direction du club comme pour ses supporters.



