Getty Images Sport
Traduit par
Le Bayern Munich obtient gain de cause ! Harry Kane accepte en principe un nouveau contrat jusqu’en 2029
Kane s’engage sur le long terme avec l’Allianz Arena
Le Bayern Munich a décroché une victoire majeure dans sa planification à long terme puisque Kane est parvenu à un accord de principe pour signer une prolongation de contrat qui le maintiendra au club jusqu’en 2029, selon Sky Germany.
L’attaquant de 33 ans est une révélation depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur, et le géant bavarois a agi rapidement pour s’assurer que son buteur talismanique reste le point de référence de son attaque pour les années à venir.
Si les derniers documents n’ont pas encore été signés, il est entendu que les obstacles importants dans les négociations ont été levés, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour la direction du club comme pour ses supporters.
- getty
L’avenir de Kane au Bayern prend forme
Cette avancée intervient à un moment où la cote de Kane n’a jamais été aussi élevée, l’attaquant étant actuellement considéré comme l’un des principaux candidats au Ballon d’Or 2026. Son réalisme devant le but et son leadership sur le terrain ont aidé le Bayern à maintenir sa domination sur la scène nationale tout en restant une force redoutée sur la scène européenne.
Selon Fabrizio Romano, le nouvel accord est conclu en principe sur le salaire, tandis que des détails précis concernant la durée totale et les clauses liées aux performances sont actuellement en cours de clarification entre les deux parties. Cet accord met fin à toute spéculation persistante concernant un éventuel retour en Premier League au crépuscule de sa carrière.
Une machine à battre des records en Bundesliga
L’impact de Kane en Allemagne n’a rien de moins qu’historique, lui qui continue de pulvériser les records de buts avec la même efficacité que celle qu’il affichait dans le nord de Londres. Depuis son arrivée à l’Allianz Arena en 2023, il totalise déjà le chiffre vertigineux de 152 buts en seulement 154 apparitions toutes compétitions confondues.
Ce ratio d’élite a fait de lui le joueur le plus rapide à atteindre plusieurs paliers dans l’histoire de l’élite allemande. En septembre, il a notamment été officiellement reconnu comme le joueur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 100 buts, n’ayant eu besoin que de 98 apparitions pour battre un record qui tenait depuis près d’un demi-siècle.
- Getty Images Sport
Tuchel met en avant l’ADN unique de l’attaquant
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui a entraîné Kane au Bayern, a livré un point de vue unique sur ce qui pousse l’attaquant à maintenir un tel niveau de performance. Tuchel estime que la quête incessante de Kane pour les records individuels est un élément fondamental de sa réussite et un trait nécessaire pour tout avant-centre d’élite.
Tuchel a récemment développé sur la structure psychologique qui permet à Kane de se distinguer, déclarant : « Je pense que tous ces numéros neuf dans le monde, peu importe le championnat ou le football de jeunes, sont construits un peu différemment. Ils ne le font pas seulement pour que leur équipe gagne, ils le font aussi pour eux-mêmes, ils le font pour les records. Combien puis-je marquer, combien puis-je délivrer de passes décisives, qui est le meilleur buteur du championnat, qui dois-je dépasser, où est le prochain record ? Vous ne trouverez aucun buteur de ce calibre qui n’ait pas ces objectifs individuels fixés et qui ne le poussent dans ses retranchements. C’est donc ce qui le motive. C’est ainsi qu’Harry est construit. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles