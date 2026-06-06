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Le Bayern Munich négocie un transfert de 60 millions d’euros pour un ailier, après avoir trouvé un accord sur les conditions personnelles avec la recrue phare de Vincent Kompany
Le Bayern Munich réalise un recrutement éclatant
Selon Sky Sport, le Bayern Munich franchit une étape décisive vers l’arrivée de Saibari (PSV) après avoir trouvé un accord sur les conditions d’un contrat courant jusqu’en 2031. Le club bavarois a entamé des discussions officielles avec ses homologues néerlandais pour déterminer le montant définitif du transfert. Un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros est évoqué, tandis que le champion d’Eredivisie conserve un solide levier de négociation : le milieu marocain est sous contrat jusqu’en 2029.
Kompany identifie un profil essentiel
Les dirigeants munichois ont clairement indiqué que le joueur n’arrivait pas pour remplacer Anthony Gordon, récemment parti pour Barcelone. Kompany considère cet attaquant polyvalent comme une arme tactique essentielle, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs. Le manager serait séduit par le dynamisme, la finesse technique, la vitesse fulgurante et le physique impressionnant dont Saibari a constamment fait preuve tout au long de ses années de formation fulgurantes dans les centres d’Anderlecht, de Malines et de Genk.
Saibari, pilier d'une saison dominante du PSV
La valeur marchande de Saibari s’envole, reflet de son influence décisive lors de la saison 2025-2026 où le PSV, avec 84 points au compteur, a dominé le championnat néerlandais pour terminer 19 unités devant son rival Feyenoord. Le milieu de terrain a brillé individuellement, compilant 15 buts et 8 passes décisives en seulement 27 matchs de Eredivisie.
Si le club de l’Allianz Arena concrétise ce transfert, le milieu de terrain, déjà auteur de 29 sélections, deviendra le quatrième Marocain à porter le maillot bavarois, après Mehdi Benatia, Noussair Mazraoui et Adam Aznou.
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La Coupe du monde s’achève et annonce une période de transition.
Saibari doit désormais se concentrer en priorité sur ses obligations internationales, alors qu'il se prépare à mener la campagne du Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Ce grand rendez-vous servira de vitrine, et le Bayern souhaitera sans doute finaliser les discussions avec son club avant que sa valeur marchande ne s’envole davantage. Une fois la compétition achevée, l’ailier puissant devra aborder une préparation estivale exigeante en Bavière, où il devra immédiatement postuler pour une place de titulaire dans l’attaque remaniée de Kompany.