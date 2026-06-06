Le Bayern Munich négocie un transfert de 60 millions d’euros pour un ailier, après avoir trouvé un accord sur les conditions personnelles avec la recrue phare de Vincent Kompany

La valeur marchande de Saibari s’envole, reflet de son influence décisive lors de la saison 2025-2026 où le PSV, avec 84 points au compteur, a dominé le championnat néerlandais pour terminer 19 unités devant son rival Feyenoord. Le milieu de terrain a brillé individuellement, compilant 15 buts et 8 passes décisives en seulement 27 matchs de Eredivisie.

Si le club de l’Allianz Arena concrétise ce transfert, le milieu de terrain, déjà auteur de 29 sélections, deviendra le quatrième Marocain à porter le maillot bavarois, après Mehdi Benatia, Noussair Mazraoui et Adam Aznou.