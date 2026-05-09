Le Bayern Munich intensifie ses efforts pour recruter la star de l'Atalanta après avoir reçu le feu vert pour le transfert

La saga du transfert s’apprête à entrer dans une phase décisive : les dirigeants du Bayern rencontrent leurs homologues de l’Atalanta pour discuter des modalités financières d’un transfert définitif. Depuis que De Ketelaere a donné son feu vert, la question principale porte sur la volonté du club de Serie A de se séparer de son joyau, et au prix quel. La stratégie estivale du Bayern s’accélère, avec de nouveaux échanges prévus afin de boucler les dossiers avant la trêve internationale et le début de la préparation estivale.