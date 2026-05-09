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Le Bayern Munich intensifie ses efforts pour recruter la star de l'Atalanta après avoir reçu le feu vert pour le transfert
Le Bayern Munich s’intéresserait de près à un avant-centre belge.
Le Bayern a manifesté un intérêt concret pour De Ketelaere, considérant la star de l'Atalanta comme un renfort clé pour son secteur offensif. L'international belge a déjà donné son accord pour un éventuel transfert en Bavière, ce qui laisse penser que les conditions personnelles ne constitueront pas un obstacle majeur lors des futures négociations. Si le joueur est favorable à ce transfert, le Bayern doit désormais entamer des discussions officielles avec l'Atalanta afin de déterminer un montant de transfert approprié pour l'ancien joueur de l'AC Milan.
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Le feu vert a été donné pour le transfert.
Selon Sky Sport et l’expert en transferts Sacha Tavolieri, les bases d’un accord seraient déjà en train d’être posées en coulisses. Selon ces sources, Charles De Ketelaere aurait déjà donné son feu vert pour un éventuel transfert à l’Allianz Arena, ouvrant ainsi la voie aux négociations entre les deux clubs. Cette évolution intervient après la métamorphose réussie du joueur à Bergame, où ses qualités techniques et sa capacité à se mouvoir entre les lignes ont redonné un nouvel élan à sa carrière sous la houlette de Gian Piero Gasperini.
La renaissance de Bergame attire les cadors
La fulgurante renaissance de De Ketelaere en fait l’un des créateurs les plus courtisés du football européen, malgré un passage compliqué au San Siro. Prêté par Milan à l’Atalanta en 2023, le Belge a ensuite été définitivement transféré pour environ 24 millions d’euros à l’été 2024, lorsque le club bergamasque a levé son option d’achat. Entré dans sa troisième saison au Gewiss Stadium, il est sous contrat jusqu’en juin 2028, une situation contractuelle qui confère à l’Atalanta une position de force à l’approche de négociations concrètes avec le club le plus titré d’Allemagne.
- AFP
Les négociations se poursuivent à présent dans le bureau du président.
La saga du transfert s’apprête à entrer dans une phase décisive : les dirigeants du Bayern rencontrent leurs homologues de l’Atalanta pour discuter des modalités financières d’un transfert définitif. Depuis que De Ketelaere a donné son feu vert, la question principale porte sur la volonté du club de Serie A de se séparer de son joyau, et au prix quel. La stratégie estivale du Bayern s’accélère, avec de nouveaux échanges prévus afin de boucler les dossiers avant la trêve internationale et le début de la préparation estivale.