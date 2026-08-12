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Le Bayern Munich installe un immense mur de confidentialité anti-espionnage à la Säbener Strasse alors que Vincent Kompany renforce le secret autour du centre d’entraînement
Isolement total à la Säbener Straße
L’atmosphère au centre d’entraînement historique du Bayern a considérablement changé, alors que le club s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de secret tactique. Selon Bild, les travaux ont commencé plus tôt cette semaine pour installer une série de nouvelles imposantes clôtures d’intimité au centre de la Sabener Strasse, et, dès mercredi, la véritable ampleur du projet est apparue aux yeux des observateurs. Le Bayern se coupe effectivement du monde extérieur avec un gigantesque écran d’intimité XXL, partiellement installé afin de protéger les activités de l’équipe première.
Autour du nouveau terrain d’entraînement actuellement en construction, d’imposants piliers en acier de près de dix mètres de haut ont été érigés ces dernières semaines afin de fournir la structure nécessaire à ce dispositif sophistiqué. Le mécanisme derrière cette barrière anti-espionnage repose sur un système avancé de cordes et de poulies, conçu pour hisser en un instant une grande bâche grise de protection en position. Si le système a été testé mardi matin sans la toile, mercredi a vu la première section de cette lourde bâche fixée à un épais tube d’acier puis hissée en place.
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L’influence anglaise sur les mesures de sécurité du Bayern
Kompany semble être le principal artisan de ce renforcement des mesures de sécurité. Après le retour du club de sa tournée de pré-saison en Asie, le Belge de 40 ans a été aperçu en train d’inspecter personnellement l’avancée des travaux aux côtés du directeur sportif Christoph Freund. Kompany a accordé une attention toute particulière aux clôtures, reflet d’un état d’esprit forgé au cours de ses longues années en Premier League, à la fois comme joueur et comme entraîneur. En Angleterre, les clubs de l’élite ont l’habitude de s’entraîner dans des environnements totalement isolés des supporters, des médias et d’éventuels observateurs d’équipes rivales.
En mettant en place une structure aussi permanente que solide, Kompany envoie un message clair : le temps de l’observation décontractée est révolu. Le technicien belge estime que chaque détail compte dans la quête de reconquête du titre de Bundesliga, et cela inclut le fait de s’assurer que les combinaisons sur coups de pied arrêtés et les changements de dispositif ne soient pas divulgués avant le jour du match.
Du rideau de Guardiola aux écrans high-tech
Si Kompany repousse les limites, le concept de « Geheimtraining » (entraînement secret) n’est pas totalement nouveau à la Säbener Strasse. Pep Guardiola avait notamment mis en place les premières mesures majeures de protection durant son mandat, en installant ce qui est devenu localement le « rideau Guardiola » : une grande bâche grise autour de l’un des terrains principaux, que le personnel de sécurité pouvait fermer. Cependant, ce système a souvent été affecté par des problèmes techniques, ne fonctionnant fréquemment pas correctement lors de périodes de vents forts ou de températures glaciales.
Le nouveau système à cordes est conçu pour représenter une amélioration significative par rapport à ces précédentes tentatives, avec une fiabilité accrue et un niveau d’obstruction visuelle bien plus élevé. Contrairement aux rideaux précédents, cette nouvelle bâche XXL est suffisamment haute pour bloquer presque tous les angles imaginables vers le centre d’entraînement, créant une atmosphère de forteresse. Le club investit massivement dans cette infrastructure afin de s’assurer que des défaillances techniques ne compromettent plus le secret de ses séances.
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Concilier le secret professionnel et les traditions des supporters
Les ouvriers du chantier poursuivent les derniers réglages de l’installation, afin de s’assurer que l’ensemble du périmètre de la nouvelle zone d’entraînement soit couvert par les écrans motorisés. L’installation de ce mur massif a suscité un débat parmi les fidèles du Bayern au sujet de l’équilibre entre les exigences du professionnalisme moderne et l’identité du club en tant qu’institution tournée vers sa communauté. Si cette décision est incontestablement professionnelle et pensée pour donner un avantage compétitif à l’équipe, elle a été décrite comme « tout sauf favorable aux supporters » par certains observateurs. Pendant des décennies, une partie du charme du Bayern résidait dans la possibilité, pour les fans, d’apercevoir leurs héros dans leurs activités quotidiennes, mais le nouvel écran XXL rend cela presque impossible sur le troisième terrain secret.
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