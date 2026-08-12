Le Bayern Munich installe un immense mur de confidentialité anti-espionnage à la Säbener Strasse alors que Vincent Kompany renforce le secret autour du centre d’entraînement

L’atmosphère au centre d’entraînement historique du Bayern a considérablement changé, alors que le club s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de secret tactique. Selon Bild, les travaux ont commencé plus tôt cette semaine pour installer une série de nouvelles imposantes clôtures d’intimité au centre de la Sabener Strasse, et, dès mercredi, la véritable ampleur du projet est apparue aux yeux des observateurs. Le Bayern se coupe effectivement du monde extérieur avec un gigantesque écran d’intimité XXL, partiellement installé afin de protéger les activités de l’équipe première.

Autour du nouveau terrain d’entraînement actuellement en construction, d’imposants piliers en acier de près de dix mètres de haut ont été érigés ces dernières semaines afin de fournir la structure nécessaire à ce dispositif sophistiqué. Le mécanisme derrière cette barrière anti-espionnage repose sur un système avancé de cordes et de poulies, conçu pour hisser en un instant une grande bâche grise de protection en position. Si le système a été testé mardi matin sans la toile, mercredi a vu la première section de cette lourde bâche fixée à un épais tube d’acier puis hissée en place.