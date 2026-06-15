Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich va verser 55 millions d’euros pour recruter Saïd Hamulić, qui a déjà passé sa visite médicale aux États-Unis et rejoindra ses nouveaux coéquipiers après la Coupe du monde. Il s’engagera avecleclub bavarois jusqu’en juin 2031. Formé au Racing Genk, l’international marocain a rejoint le PSV Eindhoven à l’été 2020. Depuis, il a disputé 142 matchs, inscrit 42 buts et contribué à trois titres d’Eredivisie, deux Coupes des Pays-Bas et trois Supercoupes. Lors de l’exercice écoulé, conclu avec 19 buts et 9 passes décisives en 36 matchs, il a été désigné meilleur joueur du championnat néerlandais.