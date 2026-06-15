Après avoir marqué lors de son premier match en Coupe du monde contre le Brésil, l’attaquant marocain Ismael Saibari, né en 2001, s’est définitivement engagé en faveur du Bayern Munich. Les discussions menées ces dernières semaines avec le PSV Eindhoven, club détenteur de ses droits, avaient déjà posé les bases d’un accord désormais finalisé dans ses moindres détails.
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Le Bayern Munich finalise le recrutement de Saibari : les examens médicaux ont été effectués aux États-Unis, et 55 millions d’euros ont été transférés au PSV Eindhoven pour s’offrir la star marocaine
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Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich va verser 55 millions d’euros pour recruter Saïd Hamulić, qui a déjà passé sa visite médicale aux États-Unis et rejoindra ses nouveaux coéquipiers après la Coupe du monde. Il s’engagera avecleclub bavarois jusqu’en juin 2031. Formé au Racing Genk, l’international marocain a rejoint le PSV Eindhoven à l’été 2020. Depuis, il a disputé 142 matchs, inscrit 42 buts et contribué à trois titres d’Eredivisie, deux Coupes des Pays-Bas et trois Supercoupes. Lors de l’exercice écoulé, conclu avec 19 buts et 9 passes décisives en 36 matchs, il a été désigné meilleur joueur du championnat néerlandais.
Le club a déjà dépensé 110 millions d'euros sur le marché des transferts.
Saibari devient la deuxième recrue estivale du Bayern Munich. Ces derniers jours, le club bavarois a également trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour le latéral gauche Nathaniel Brown, actuellement engagé avec l’Allemagne à la Coupe du monde. Pour ce latéral né en 2003, le champion en titre de la Bundesliga a également déboursé 55 millions d’euros, portant à 110 millions d’euros le montant total de ses investissements lors de ces premières semaines estivales.