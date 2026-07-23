L'Atalanta s'apprête à monétiser le départ de son meneur de jeu De Ketelaere, évalué à 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 57 millions de dollars), alors que le Bayern et le PSG manifestent un intérêt soutenu, d'après le Corriere Bergamo. L'international belge s'est illustré lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant trois buts, dont un doublé contre les États-Unis et l'unique réalisation encaissée par l'Espagne, future championne du monde. Après l’échec des discussions autour du possible transfert d’Ederson à Manchester United, De Ketelaere est désormais le principal atout de « La Dea » pour renflouer ses caisses.



