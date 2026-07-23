Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Le Bayern Munich et le PSG seraient prêts à débourser 50 millions d'euros, l'Atalanta envisageant de monnayer son étoile de la Coupe du monde

Mercato
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
C. De Ketelaere
Bundesliga
Ligue 1
Atalanta Bergame
Serie A
Belgique
Coupe du monde

L’Atalanta songerait à monétiser le transfert de Charles De Ketelaere, auteur d’une Coupe du monde éclatante, alors que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont déjà manifesté leur intérêt. Le club de Serie A aurait fixé l’indemnité de transfert du meneur de jeu belge à 50 millions d’euros, et plusieurs cadors européens s’apprêtent à s’affronter pour obtenir sa signature lors du mercato estival.

  • L'Atalanta fixe une valorisation élevée

    L'Atalanta s'apprête à monétiser le départ de son meneur de jeu De Ketelaere, évalué à 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 57 millions de dollars), alors que le Bayern et le PSG manifestent un intérêt soutenu, d'après le Corriere Bergamo. L'international belge s'est illustré lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant trois buts, dont un doublé contre les États-Unis et l'unique réalisation encaissée par l'Espagne, future championne du monde. Après l’échec des discussions autour du possible transfert d’Ederson à Manchester United, De Ketelaere est désormais le principal atout de « La Dea » pour renflouer ses caisses.


    • Publicité
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Les grands clubs européens manifestent leur intérêt.

    L'intérêt croissant pour De Ketelaere s'explique par son excellente forme et sa polyvalence tactique sur l'ensemble de la ligne d'attaque. Le Bayern aurait déjà fait une demande officielle, tandis que plusieurs clubs de Premier League s'apprêtent à se lancer dans la course. De son côté, le PSG considère le Belge comme une alternative à Maghnes Akliouche, l'entraîneur Luis Enrique étant particulièrement séduit par sa capacité à évoluer au poste d'ailier droit, de « faux numéro 9 » ou de milieu offensif.

  • Sarri envisage un remaniement tactique

    Les qualités techniques de De Ketelaere ont fortement influencé les expérimentations tactiques du nouvel entraîneur de l'Atalanta, Maurizio Sarri, qui teste actuellement un schéma en 4-2-3-1 en parallèle à son système de prédilection, le 4-3-3. En championnat, Sarri envisage de l'utiliser comme joker dans la surface de réparation – un ailier buteur capable de couper vers l'intérieur – ou comme deuxième attaquant central évoluant directement derrière l'avant-centre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1080329125.jpgIPA Sport

    Des choix déterminants doivent être faits avant le coup d’envoi de la saison.

    L'Atalanta peaufinera son effectif durant toute la pré-saison, en attendant le retour de ses internationaux après leurs vacances post-Coupe du monde. La direction club entend régler la situation concernant le transfert de De Ketelaere avant de se concentrer exclusivement sur la compétition. La Dea débutera sa saison 2026-2027 de Serie A à domicile contre Sassuolo le dimanche 23 août, un premier test immédiat de sa profondeur tactique.