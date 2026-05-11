Le Bayern Munich et le BVB risquent-ils de regarder le train passer ? Un cador européen s’activerait concrètement pour Kennet Eichhorn, le joyau du Hertha

Selon les informations disponibles, Eichhorn ne devrait pas rester à Manchester City. Les Skyblues envisageraient de le prêter immédiatement après son arrivée afin de lui offrir du temps de jeu et de favoriser sa progression. Le Bayer 04 Leverkusen est cité comme destination probable pour ce prêt.

Le jeune milieu de terrain, âgé de 16 ans, découvrirait ainsi la Bundesliga, même si le BVB et le FC Bayern Munich, qui suivent aussi le dossier et espèrent toujours le recruter lors du prochain mercato, ne sont pas encore sortis de la course.

Dortmund est souvent présenté comme la destination la plus probable pour le jeune joueur. Selon Bild, les Schwarzgelben auraient « les meilleures chances » de le recruter, principalement grâce à une rencontre entre le directeur sportif du BVB, Ole Book, et le joueur.