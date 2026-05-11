Selon Sky, Manchester City finalise son plan pour recruter le jeune Berlinois de 16 ans lors du prochain mercato estival. L’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, grand admirateur d’Eichhorn, souhaite absolument le faire venir en Premier League.
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Le Bayern Munich et le BVB risquent-ils de regarder le train passer ? Un cador européen s’activerait concrètement pour Kennet Eichhorn, le joyau du Hertha
Selon les informations disponibles, Eichhorn ne devrait pas rester à Manchester City. Les Skyblues envisageraient de le prêter immédiatement après son arrivée afin de lui offrir du temps de jeu et de favoriser sa progression. Le Bayer 04 Leverkusen est cité comme destination probable pour ce prêt.
Le jeune milieu de terrain, âgé de 16 ans, découvrirait ainsi la Bundesliga, même si le BVB et le FC Bayern Munich, qui suivent aussi le dossier et espèrent toujours le recruter lors du prochain mercato, ne sont pas encore sortis de la course.
Dortmund est souvent présenté comme la destination la plus probable pour le jeune joueur. Selon Bild, les Schwarzgelben auraient « les meilleures chances » de le recruter, principalement grâce à une rencontre entre le directeur sportif du BVB, Ole Book, et le joueur.
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Où Kennet Eichhorn évoluera-t-il l’été prochain ?
Selon Sport Bild, Eichhorn ne serait pas pleinement convaincu par le projet sportif du BVB sous les ordres de Niko Kovac et envisagerait donc des destinations alternatives, comme le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig.
Selon le magazine kicker, le Bayern Munich débat encore de l’intérêt sportif de recruter le milieu défensif, quadruple international U17, alors que ses qualités ne sont pas contestées.
Parallèlement, Hertha BSC n’aurait pas encore renoncé à conserver Eichhorn une saison supplémentaire. D’après Bild, le club berlinois envisagerait de le céder l’été prochain grâce à une clause libératoire de douze millions d’euros, tout en le récupérant immédiatement sous forme de prêt pour un dernier exercice au sein de l’équipe première.