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Le Bayern Munich et Brighton se retirent de la course pour Said El Mala, Cologne exigeant un montant record pour le transfert de la star de la Bundesliga
La course du jeune ralentit
La course pour s'attacher les services d'El Mala a pris un tournant inattendu, deux des principaux prétendants, le Bayern Munich et Brighton, s'étant retirés des négociations. Malgré un suivi intensif et des premières prises de contact, les exigences financières fixées par Cologne se sont avérées être un obstacle majeur pour les parties intéressées.
Selon Sky Germany, Cologne serait déterminé à maximiser la valeur de son joyau, en cherchant à obtenir un montant de transfert qui établirait un nouveau record pour un joueur de son profil au sein du club. Cette position ferme a contraint tant le géant bavarois que le club de Premier League à explorer d'autres options, car ils ne sont actuellement pas disposés à satisfaire l'évaluation élevée du talent allemand.
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Exigences élevées et réalités du marché
Bien qu'aucune mesure officielle n'ait été prise par les clubs intéressés, ce rapport apporte un éclairage sur la situation. La principale raison du retrait du Bayern et de Brighton de la course est que Cologne exige un montant supérieur à 40 millions d'euros. Ce montant est jugé trop élevé à ce stade par les deux clubs pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves de manière constante au plus haut niveau, et ils estiment qu'il ne correspond pas à la véritable valeur d'El Mala.
Un talent qui vaut le coup de tenter le coup ?
El Mala s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes espoirs les plus en vue de la Bundesliga, avec 10 buts et 4 passes décisives en 27 matchs, grâce à une vitesse fulgurante et à des qualités techniques qui lui ont valu d'être comparé à des stars européennes confirmées. Son ascension au RheinEnergieStadion a été fulgurante, mais le fait que Cologne exige une offre de 40 millions d'euros témoigne de sa conviction qu'il s'agit d'un talent exceptionnel. Pour Cologne, garder El Mala pourrait être une arme à double tranchant. Si sa valeur pourrait monter en flèche grâce à une saison exceptionnelle, le risque de passer à côté d’une manne financière considérable en cas de baisse de forme est bien réel. Pour l’instant, les Billy Goats semblent satisfaits de conserver leur joueur vedette, à moins qu’un club ne revienne avec une offre à la hauteur de leurs attentes record.
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Et maintenant ?
À l'approche du mercato, les performances d'El Mala resteront sous les feux de la rampe. S'il parvient à maintenir son niveau, voire à l'améliorer, il est possible que Cologne exige un montant plus élevé pour son transfert. Cependant, compte tenu de la situation précaire du club, Cologne occupant actuellement la 15e place de la Bundesliga, à seulement cinq points de la zone de relégation, le sort de son joueur vedette pourrait dépendre des performances du club cette saison. En cas de relégation, la probabilité de voir El Mala partir serait encore plus grande.