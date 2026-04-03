Le Bayern Munich et Brighton se retirent de la course pour Said El Mala, Cologne exigeant un montant record pour le transfert de la star de la Bundesliga

La course pour s'attacher les services d'El Mala a pris un tournant inattendu, deux des principaux prétendants, le Bayern Munich et Brighton, s'étant retirés des négociations. Malgré un suivi intensif et des premières prises de contact, les exigences financières fixées par Cologne se sont avérées être un obstacle majeur pour les parties intéressées.

Selon Sky Germany, Cologne serait déterminé à maximiser la valeur de son joyau, en cherchant à obtenir un montant de transfert qui établirait un nouveau record pour un joueur de son profil au sein du club. Cette position ferme a contraint tant le géant bavarois que le club de Premier League à explorer d'autres options, car ils ne sont actuellement pas disposés à satisfaire l'évaluation élevée du talent allemand.