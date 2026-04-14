Le Bayern Munich envisagerait de recruter Anthony Gordon pour 50 millions de livres sterling, Vincent Kompany voyant en la star de Newcastle le concurrent idéal pour Luis Díaz

Selon Sky, le Bayern aurait désigné Gordon comme son « candidat de rêve » pour renforcer ses options offensives. L’ailier de Newcastle a impressionné les recruteurs bavarois grâce à sa saison 2025-2026 remarquée. Arrivé chez les Magpies en provenance d’Everton en janvier 2023 pour plus de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling), il s’est rapidement imposé comme l’un des ailiers les plus dangereux d’Angleterre. Selon les experts du club allemand, son style direct et sa vitesse apporteraient une nouvelle dimension à l’attaque munichoise.

Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les représentants du Bayern et l’entourage de Gordon. Kompany, impatient de recruter un attaquant polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, voit en l’international anglais un concurrent idéal pour Diaz.