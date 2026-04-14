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Le Bayern Munich envisagerait de recruter Anthony Gordon pour 50 millions de livres sterling, Vincent Kompany voyant en la star de Newcastle le concurrent idéal pour Luis Díaz
Kompany vise Gordon pour renforcer l’attaque du Bayern
Selon Sky, le Bayern aurait désigné Gordon comme son « candidat de rêve » pour renforcer ses options offensives. L’ailier de Newcastle a impressionné les recruteurs bavarois grâce à sa saison 2025-2026 remarquée. Arrivé chez les Magpies en provenance d’Everton en janvier 2023 pour plus de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling), il s’est rapidement imposé comme l’un des ailiers les plus dangereux d’Angleterre. Selon les experts du club allemand, son style direct et sa vitesse apporteraient une nouvelle dimension à l’attaque munichoise.
Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les représentants du Bayern et l’entourage de Gordon. Kompany, impatient de recruter un attaquant polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, voit en l’international anglais un concurrent idéal pour Diaz.
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Newcastle est déterminé à conserver son ailier vedette
Malgré l’intérêt croissant du Bayern, Newcastle ne devrait pas accepter les offres à la légère. Gordon s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du club et un pilier du système mis en place par Eddie Howe. L’ailier est par ailleurs sous contrat à St James’ Park jusqu’en 2030, ce qui place les Magpies en position de force dans d’éventuelles négociations. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire, ce qui confère aux Magpies un contrôle total sur son avenir. Tout club désireux de l’enrôler devra donc présenter une offre financière très importante. Selon certaines sources, il faudrait débourser environ 50 millions de livres (60 millions d’euros) ne serait-ce que pour ouvrir des négociations officielles.
La vitesse et l'explosivité séduisent le Bayern
L’intérêt du Bayern pour Gordon repose avant tout sur son profil athlétique et technique. L’ailier se distingue par sa vitesse, ses dribbles percutants et sa capacité à éliminer les défenseurs en situation de un contre un. Une donnée a particulièrement retenu l’attention des dirigeants bavarois : sa vitesse de pointe. Gordon a atteint 37,92 km/h lors de la dernière édition de la Ligue des champions, ce qui l’inscrit parmi les joueurs les plus rapides du continent. Des atouts parfaitement alignés avec la philosophie de Kompany, fondée sur des transitions rapides et un jeu agressif sur les ailes. Son arrivée, aux côtés de Diaz et Jamal Musiala, devrait ainsi booster le dynamisme de l’attaque du Bayern.
- AFP
Et maintenant ?
Bien que les discussions avec les représentants de Gordon soient qualifiées de « très concrètes », le Bayern n’a pas encore entamé de négociations officielles avec les Magpies. La position ferme du club de Premier League fait que la situation reste délicate. Le Bayern devrait néanmoins continuer à suivre de près l’ailier à l’approche du mercato estival.