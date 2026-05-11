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Le Bayern Munich envisagerait de limoger son directeur du recrutement, le conseil d’administration lui reprochant un manque de fermeté avec les agents et de avoir « terni » l’image du club phare de la Bundesliga
Un conseil d’administration vigilant
Dans les coulisses du Bayern, la saison sportive laisse place à d’intenses manœuvres politiques. Lundi, le puissant conseil de surveillance du club, présidé par Herbert Hainer, se réunira pour examiner le travail du directoire. Au centre des débats figure Eberl, dont le contrat actuel – tout comme ceux du PDG Jan-Christian Dreesen et du directeur sportif Christoph Freund – expire en juin 2027. Si les prolongations de Dreesen et Freund semblent être une « simple formalité », Eberl doit, lui, activement convaincre pour préserver la confiance du conseil.
Selon Sport1, certains administrateurs se disent de plus en plus déçus par ses méthodes. Ils estiment qu’il se laisse trop facilement influencer par les agents de joueurs, adoptant une posture trop conciliante alors que le Bayern a toujours cultivé une réputation d’intransigeance sur le marché des transferts. Cette apparente douceur aurait entraîné des renouvellements de contrats trop onéreux et, aux yeux de ces mêmes dirigeants, terni l’image mondiale du club.
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Hoeness lance un avertissement public
Les tensions autour d’Eberl ne datent pas d’hier, le président d’honneur Uli Hoeness ayant déjà exprimé ses inquiétudes de manière très publique. Lors d’une intervention sur Sport1, Hoeness avait d’ailleurs lancé une pique au directeur, suggérant qu’il était « assez sensible » et qu’il devait s’endurcir pour répondre aux exigences du géant bavarois. Cette réprimande publique constituait un premier signe que le style d’Eberl ne cadrait pas avec les valeurs traditionnelles de la hiérarchie du club.
L’homme de 52 ans est également accusé de décider seul des dossiers majeurs et de ne pas encourager une « culture du débat » au sein de l’équipe dirigeante. Selon ses détracteurs, sa stratégie de recrutement, si elle avait été pleinement appliquée, aurait provoqué une « explosion des coûts » et un effectif pléthorique de joueurs marginaux. L’échec des approches de Nick Woltemade et Florian Wirtz a encore accentué la crise, certains rapports qualifiant les phases de planification de « partiellement chaotiques ».
Les succès comme bouclier
Sous pression, Max Eberl peut encore compter sur des soutiens et sur des réussites sportives. Il a notamment été l’artisan de l’arrivée de l’entraîneur Vincent Kompany, un choix salué en interne comme un coup de maître du directeur sportif. Il a aussi mené à bien le transfert très médiatisé de Michael Olise.
Lors d’une récente interview accordéeà DAZN, Hoeness a réitéré sa confiance en déclarant : « C’était une décision qui revenait essentiellement à Max. » Ce soutien public représente une « victoire d’un point » cruciale pour Eberl dans la bataille d’autorité qui se joue actuellement au sein de la hiérarchie complexe du Bayern, lui offrant une marge de manœuvre bien nécessaire avant l’examen officiel du conseil d’administration.
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L’échéance de 2027 approche à grands pas
Conformément aux statuts du club, l’avenir à long terme d’Eberl ne pourra être officiellement décidé qu’un an avant l’expiration de son contrat, en 2027. D’ici là, il a l’occasion de faire taire ses détracteurs lors des prochains mercatos.
Depuis son arrivée au Bayern, il a déjà contribué à trois succès : deux Bundesliga et la Supercoupe d’Allemagne. Un quatrième trophée, la Coupe d’Allemagne, pourrait venir garnir sa vitrine si les Bavarois dominent Stuttgart en finale, le 23 mai.