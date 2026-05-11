Le Bayern Munich envisagerait de limoger son directeur du recrutement, le conseil d’administration lui reprochant un manque de fermeté avec les agents et de avoir « terni » l’image du club phare de la Bundesliga

Dans les coulisses du Bayern, la saison sportive laisse place à d’intenses manœuvres politiques. Lundi, le puissant conseil de surveillance du club, présidé par Herbert Hainer, se réunira pour examiner le travail du directoire. Au centre des débats figure Eberl, dont le contrat actuel – tout comme ceux du PDG Jan-Christian Dreesen et du directeur sportif Christoph Freund – expire en juin 2027. Si les prolongations de Dreesen et Freund semblent être une « simple formalité », Eberl doit, lui, activement convaincre pour préserver la confiance du conseil.

Selon Sport1, certains administrateurs se disent de plus en plus déçus par ses méthodes. Ils estiment qu’il se laisse trop facilement influencer par les agents de joueurs, adoptant une posture trop conciliante alors que le Bayern a toujours cultivé une réputation d’intransigeance sur le marché des transferts. Cette apparente douceur aurait entraîné des renouvellements de contrats trop onéreux et, aux yeux de ces mêmes dirigeants, terni l’image mondiale du club.