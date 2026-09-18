Le Bayern suit de près les débuts difficiles de Wirtz à Liverpool, selon BILD. Le cador de Bundesliga considère l'international allemand comme une cible prioritaire s'il est contraint de se tourner vers le marché des transferts l'été prochain.

Wirtz a eu du mal à avoir un impact tangible en Premier League, avec seulement une passe décisive en quatre apparitions cette saison. Malgré ses statistiques décevantes, le Bayern reste un très grand admirateur de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen.

Le club bavarois tient à attirer les meilleurs talents allemands à l'Allianz Arena. Offrir à Wirtz une porte de sortie de son cauchemar à Anfield correspond parfaitement à sa stratégie de recrutement à long terme.