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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Yosua Arya
Traduit par

Le Bayern Munich envisage une mission de sauvetage pour Florian Wirtz tandis que des rumeurs d’échange avec Michael Olise circulent autour de la star de Liverpool

Mercato
F. Wirtz
M. Olise
Bayern Munich
Liverpool
Premier League
Bundesliga

Le Bayern Munich suit de très près la situation de Florian Wirtz à Liverpool, alors qu’il se prépare à un possible départ de Michael Olise. Le géant allemand pourrait offrir une porte de sortie au meneur de jeu en difficulté, malgré la défense publique par Andoni Iraola de son début de saison décevant.

  • Le Bayern prépare une offensive surprise sur le marché des transferts

    Le Bayern suit de près les débuts difficiles de Wirtz à Liverpool, selon BILD. Le cador de Bundesliga considère l'international allemand comme une cible prioritaire s'il est contraint de se tourner vers le marché des transferts l'été prochain.

    Wirtz a eu du mal à avoir un impact tangible en Premier League, avec seulement une passe décisive en quatre apparitions cette saison. Malgré ses statistiques décevantes, le Bayern reste un très grand admirateur de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen.

    Le club bavarois tient à attirer les meilleurs talents allemands à l'Allianz Arena. Offrir à Wirtz une porte de sortie de son cauchemar à Anfield correspond parfaitement à sa stratégie de recrutement à long terme.

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola prend fermement la défense de sa star en difficulté

    Malgré les critiques grandissantes sur son manque de contributions en matière de buts, Wirtz conserve le plein soutien de l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Le technicien espagnol a défendu avec passion son meneur de jeu, insistant sur le fait que le football moderne accorde trop d'importance aux statistiques brutes.

    « Je ne suis pas trop focalisé sur les chiffres », a expliqué Iraola aux journalistes. « Aujourd'hui, tout tourne autour des chiffres, tout le monde dit aux joueurs qu'ils doivent faire des passes décisives, qu'ils doivent marquer des buts. Pour moi, vous devez nous aider à bien jouer. Quelqu'un marquera les buts si nous faisons bien les choses collectivement. »

  • L’incertitude entoure l’avenir à long terme d’Olise

    L’intérêt du Bayern pour Wirtz est en grande partie motivé par l’incertitude entourant Olise. Le Français éblouit en Allemagne depuis son arrivée en 2024, confirmant son statut comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

    Cependant, les craintes grandissent en Bavière : Olise envisagerait déjà un retour en Premier League. Alors qu’il approche de la moitié de son contrat, qui expire à la fin de la saison 2028/29, le Bayern est déterminé à protéger sa valeur sur le marché des transferts.

    Si la priorité absolue du Bayern reste de prolonger Olise avec un nouveau contrat lucratif, un refus de signer pourrait contraindre le club à agir. Si le Bayern se retrouve acculé et forcé de le vendre, Wirtz a été identifié comme le remplaçant idéal.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour Liverpool et le Bayern ?

    Pour l’instant, le Bayern concentrera tous ses efforts pour convaincre Olise que son avenir s’écrit à Munich. Ce n’est que si ces discussions contractuelles échouent qu’il lancera une offensive formelle pour tester la détermination de Liverpool concernant Wirtz.

    De retour à Anfield, Wirtz cherchera à rendre à son entraîneur la confiance inébranlable qu’il lui accorde sur le terrain. Iraola reste catégorique : l’Allemand apporte énormément à la performance globale de l’équipe, indépendamment de ses statistiques individuelles.

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